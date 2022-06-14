Mekdela Maskal 在加州山丘重新發現自我並與過去連結

文化

這位氣候記者離開了她在布魯克林的公寓，在北加州找到更多空間與自我，摸索她的文化與童年輪廓。

上一次更新：September 8, 2021
5 分鐘閱讀時間
永不忘本：Mekdela Maskal 分享告別紐約以及在加州找到自我的故事

「永不忘本」中的一系列文章是以黑人及非裔僑民為主題，他們透過多元的身分與生活型態，以獨特的方式保存並頌揚自身的文化與根源。

Mekdela Maskal 將回到北加州的草原谷視為回歸自己的身體。去年夏天，這位跨領域的藝術家與編輯，為尋找平靜的生活步調，打包離開了布魯克林的公寓。

搬家也將她帶回了童年根源。二十年前，她的父親在草原谷買了土地，地點位於內華達山脈的山麓，最後在這裡建立了家庭，向他的衣索比亞血統和大自然生活致敬。Mekdela 和她的兄弟姐妹們跨越世代與國界，保存著這些價值，每個週末和暑假都會與父親一起度過，擁抱戶外、滑雪、練習射箭、爬樹以及溯溪。

「我感到真正屬於這裡......比起以前，我現在更能在這個地方找到工作以外的意義。」

現在，Mekdela 以這個寧靜之家為據點，擔任氣候變遷相關議題的社群編輯。雖然她的工作主要探討環境議題，但她同樣十分注意重建並保持與土地的連結。她也意識到土地提供給她的身心靈力量，以及她必須善盡深耕的責任。

透過攝影師 June Ferreira Canedo de Souza 栩栩如生的照片，Mekdela 分享她如何在草原谷重新發現與戶外的連結、她住在紐約時對於此地的懷念如何促成了這趟返鄉旅程，以及這最終如何強化她與衣索比亞傳統的連結。

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離開城市尋找寧靜

「我那時當然想要更多寧靜。真的，還有降低我的身體在紐約無時無刻感受到的嗡嗡嗡忙碌頻率。對我來說，我很需要僅是坐著靜止不動，比起紐約，[在這裡]這樣做讓我比較沒有罪惡感。」

「我記得當我剛回到這裡，感覺日子變得好長。一天像兩天那麼長。我想了很多，思考該如何活著、利用時間以及在工作之外做出貢獻，我以前從沒想得那麼深入。」

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找到熟悉的道路

尤巴河對於 Mekdela 來說並不陌生，這條河流過草原谷的西北方，其中一些較小的支流離她家不遠。她微微蹲下，涉水走過嶙峋的岩石，直到有足夠的空間讓她的身體沉浸在清澈的河水中。

「我想多來這裡幾次，因為我發現我幾乎快忘了來的路線。我還有一些想發掘的路線。」

「我必須告訴自己少做一點。我發現我的身體比腦袋更瞭解自己。」

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找到熟悉的道路

尤巴河對於 Mekdela 來說並不陌生，這條河流過草原谷的西北方，其中一些較小的支流離她家不遠。她微微蹲下，涉水走過嶙峋的岩石，直到有足夠的空間讓她的身體沉浸在清澈的河水中。

「我想多來這裡幾次，因為我發現我幾乎快忘了來的路線。我還有一些想發掘的路線。」

「我必須告訴自己少做一點。我發現我的身體比腦袋更瞭解自己。」

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橫越 Gheralta 和草原谷

幾年前，Mekdela 和她的父親去爬了 Gheralta 山脈，一座位於衣索比亞北部的遙遠山脈，懸崖砂岩刻成的教堂已矗立數百年，見證了這些空間神聖的歷史。她在地貌較平緩的草原谷尋找方向時，經常回想起自己在山脈中穿越狹窄岩面的時刻，兩者都帶給了她平靜。

「當我在活動時，我的身體會主導一切，我發現自己不會一直想著要做些什麼。我必須告訴自己少做一點。我發現我的身體比腦袋更瞭解自己。」

照料土地，填飽靈魂

場景回到布魯克林，在離開城市之前，Mekdela 花了一年時間記錄並支持貝德福德—史岱文森 (Bedford-Stuyvesant) 社區花園的努力。「我學到了很多，但回到家後會覺得自己沒辦法繼續那樣做事。」

自從搬到了西岸，Mekdela 建立了自己的蔬菜花園。種植食物是 Mekdela 讓自己快速適應並和土地產生連結的一種方式。

「我喜歡老鷹在頭頂上盤旋。通常有兩隻，當我躺在兩張吊床其中一張時，他們會轉圈圈。這樣被觀看的方式好奇特。不知道其他物種如何看待我是一種自由。這真是件美妙的事。我也不知道我對你來說是什麼。」

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記得玩耍的力量

「我記得爬上家門前一棵很大的松樹。我以最快的速度爬上去。然後隱約看見開飛機的機長從上空飛過，心想自己一定在很高的地方！」

「我記得小時候我很愛玩耍，感覺很自由，我想這也是我父親選擇讓我們住在這裡的原因。」

找到獨立與認同

「我有好多時間來反思自己……當我在大自然中，我從不會感到迷惘，或是靈魂離開了身體。」

「在這個地方，我比以前更能找到工作以外的意義。我感到真正屬於這裡。」

永不忘本：Mekdela Maskal 分享告別紐約以及在加州找到自我的故事

創意指導：Ladin Awad
文字：Ruth Gebreyesus
攝影：June Ferreira Canedo de Souza
影片：Rodan Tekle

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