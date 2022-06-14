永不忘本：Mekdela Maskal 分享告別紐約以及在加州找到自我的故事

尤巴河對於 Mekdela 來說並不陌生，這條河流過草原谷的西北方，其中一些較小的支流離她家不遠。她微微蹲下，涉水走過嶙峋的岩石，直到有足夠的空間讓她的身體沉浸在清澈的河水中。



「我想多來這裡幾次，因為我發現我幾乎快忘了來的路線。我還有一些想發掘的路線。」