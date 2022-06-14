窺探設計背後的巧思：Michelle Li 展現出眾風采

超乎想像更期待：編輯特寫繽紛穿搭
文化
Michelle Li 在紐約市從事編輯工作，她結合抽象印花、結構或明亮配色，以及她在印第安納州成長經歷中獲得的自信，成功突破時尚造型的界限。
「窺探設計背後的巧思」系列探討新銳創意人如何結合個人風格與身分認同。
Michelle Li 愛好翻玩色彩，不論是衣服、妝容，還是頭髮，她都能將顏色搭得信手捻來。不只是天性，這也是她在設計學校上色彩理論課時學到的第一件事。她解釋：「這確實讓我熟悉色彩的搭配。我正在做色相練習，我會結合 [色彩]，並用不同的深淺度實驗，看看搭配效果如何。」
在印第安納州長大的 Michelle 想在樸素的美國中西部變得更引人注目，時尚就成了她的出口。她回想起那個時候：「我很渴望外在的刺激和時尚的靈感。我們沒有太多管道，所以要更懂得隨機應變。」
如今這名身處紐約市的時尚編輯表示，她不斷在市區的鄰居身上汲取風格和時尚的靈感。她自己的風格很天馬行空，圖案和印花搭配多層次紋理與空間感的衝突混搭，而且每個造型皆以運動鞋為基礎，這顯然是她後來才有的習慣。
搭配運動鞋不只是為了視覺上的效果，Michelle 表示，談到時尚，她最重視的還是機能。此外，她也十分熱衷於運動，如果時間允許，她會輪流從事網球、跑步和自行車等運動。她將談論她塑造自我風格的歷程，以及舒適與色彩如何成為關鍵。
先從頭聊起吧，你從小住的地方對你的身分認同有何影響？
我從小住在印第安納州的格林伍德，那裡大多數是白人。我父母來自中國，我們大概是這裡唯一的亞洲家庭，我總覺得自己格格不入。後來我們搬到卡梅爾，那裡的亞洲人比較多。我雖然覺得不錯，但心想：「我想與眾不同。」我開始對時尚感興趣，並用這種方式讓自己變得特別、與他人不同。我和朋友喜歡盛裝打扮，把運動內衣穿在 T 恤外面，我們覺得這樣又瘋狂又時髦。我還因此愛上多層次穿搭。
你最後如何在中西部找到靈感或開始確立自己的風格？
我喜歡看青少年電影，注意劇中的的服裝設計，以及不同的穿搭對角色的詮釋有什麼幫助。我會重複看同一部電影，仔細觀察角色的穿搭。例如《三十姑娘一朵花》，我喜歡這部電影的時尚，我高中的所有穿搭大概都是受劇中的服裝影響的。
在郊區 [長大]，購物中心裡要什麼有什麼，所以只要能找到略為不同的東西，就會覺得自己很特別，你懂嗎？所以說，那段時光很有趣，任何東西都可以搭在一起，你要穿什麼或你身上穿的是什麼並不重要，真正重要的是你穿著的方式，這才是真的酷的地方。
現在你住在紐約，你在城市裡學到了什麼樣的時尚？
每個人的風格都有值得學習的地方。我很常觀察某個老太太在春天街上騎著腳踏車。她應該 60 幾了吧，但很會穿搭，帶給我許多活力和靈感。我非常了解自己，知道什麼適合我，因此我覺得很幸運可以看到所有人的穿搭，從中挑選自己喜歡和想要嘗試模仿的面向。
中國傳統為你的風格帶來什麼樣的影響？
對我來說，是思維大過於美學的影響。我對於我的工作、穿搭的方式，以及確實掌握個人風格等部分非常自豪。當我思考為何我會喜歡線條細緻和色彩鮮豔的有趣花卉圖案時，我會想到母親過去搬來美國時的穿著。她重新詮釋了美國的服飾，但同時也想藉由不同的中國印花忠於自己。
「當我思考為何我會喜歡線條細緻和色彩鮮豔的有趣花卉圖案時，我會想到母親過去搬來美國時的穿著。」
色彩是你的一大特點，你如何看待色彩？
對我來說，改變穿搭色彩的數量，以及看看其他顏色的反應和不同色彩之間的關係一直都很有趣。但當然有些顏色是我的地雷，像是我從來不穿黃色，因為看起來會很像香蕉。色彩是很危險的，因為它會散發出特定的情緒。我當然也犯過不少穿搭上的錯誤，例如「噢，天啊！我穿得也太萬聖節了吧。」
你為何會開始將運動造型融入你的風格？
我過去穿過太多不舒適的服裝，現在舒適是我的第一優先考量。我幾乎只穿運動鞋，我喜歡用運動服飾簡練、實用的著感混搭比較女性化的單品。添加色彩永遠都是有趣的挑戰。
提到運動服飾，你對運動鞋文化有何看法？
我在日本的書店中突然意識到運動鞋文化由來已久。我找到 Nike 的型錄，上面詳細說明了 Air Max、Air Force 1 和 Nike Shox 的歷史演變。從那時起，我開始想要知道更多相關的資訊，並找出我的招牌運動鞋。我最近愛上了 Nike VaporMax Plus。我國中時就很想要 Nike Shox，只是當時買不起，所以這是我稍微可以彌補小小 Michelle 的方式。
在行程繁忙的情況下，你要如何保持活躍？什麼最適合你？
我是打網球長大的，而且我真的很喜歡網球，但搬到紐約後，我發現網球場好少。我過去一天會打三小時的網球，因此我在這裡的前幾年確實對於如何安排運動行程感到非常掙扎。我想隨便挑個運動課去上，但都上不久，而現在養成了跑步的習慣。其實過去我很討厭跑步，覺得自己這一輩子大概都不會愛上跑步，但後來試著改變心態，從「我需要每天跑 5 英哩」，變成「我想為了心理健康跑步，清理我的思緒。」這確實對我很有幫助，即使沒有跑得很遠，也會有不錯的感覺。經過漫長的一天，即使我真的很累，我還是會告訴自己要持續跑步。挪出 30 分鐘跑步絕對不難。拜託！我早上就花了 30 分鐘在滑 Instagram 了。
文字：Sydney Gore
攝影：Elizabeth Wirija
撰寫時間：2020 年 9 月