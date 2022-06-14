窺探設計背後的巧思：Michelle Li 展現出眾風采

我是打網球長大的，而且我真的很喜歡網球，但搬到紐約後，我發現網球場好少。我過去一天會打三小時的網球，因此我在這裡的前幾年確實對於如何安排運動行程感到非常掙扎。我想隨便挑個運動課去上，但都上不久，而現在養成了跑步的習慣。其實過去我很討厭跑步，覺得自己這一輩子大概都不會愛上跑步，但後來試著改變心態，從「我需要每天跑 5 英哩」，變成「我想為了心理健康跑步，清理我的思緒。」這確實對我很有幫助，即使沒有跑得很遠，也會有不錯的感覺。經過漫長的一天，即使我真的很累，我還是會告訴自己要持續跑步。挪出 30 分鐘跑步絕對不難。拜託！我早上就花了 30 分鐘在滑 Instagram 了。