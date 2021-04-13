從家鄉主場引發的改變效應

Sofia 和她的隊友 Gabi 及 Nicoly 非常清楚想要踢足球及觀看足球的女孩所面臨的挑戰。她們都親身經歷過這些挑戰，無論是在公園看見只有男生在球場上，或是被異樣眼光看待並問「你是男孩子嗎？」之類的問題。最終，這些女孩們加入了 Pelado Real 足球俱樂部，聖保羅唯一的私人全女子俱樂部。



Pelado Real 創辦人 Júlia Vergueiro 表示，在巴西，改變父母的想法是最重要的。家庭往往是吸引女兒參加這項運動的最大障礙。長久以來，男孩收到足球而女兒收到娃娃的文化一直存在。她說，僅透過轉播女子足球，就能讓觀念發生變化。



Júlia 說道：「在過去，如果父母認為只有他們的女兒想踢足球，就不想和任何人分享。如今，他們去上班而人們會說，『你有看到 Andressa 得分嗎？你有看到她的動作嗎？』接著他們就可以說，『哇，我的女兒也在踢足球，而且還想變得像她一樣！』這也因此變成他們引以為傲的事。」