運動員*
改變巴西女子足球
巴西足球明星 Andressa Alves 分享女子足球如何在她的祖國和祖國以外的地方發展壯大。
Sofia 雖然年僅 14 歲，但她已經發現女子足球正在發生改變。
她和她的足球俱樂部隊友坐在位於巴西聖保羅的更衣室內，談到了 2019 年的錦標賽，這是該國首次在國家電視台轉播的比賽。
Sofia 說道：「我不知道該說什麼，這意義非凡。有些人甚至不知道什麼是 [女子足球]。『女生踢足球？怎麼可能。』但現在，所有人都開始慢慢瞭解這件事。」
意識抬頭
她們歷經的過程相當艱辛，但去年夏天在法國的錦標賽為改變揭開序幕。對她們和其他許多人來說，這是一個重要的轉捩點，一個能提升女子足球意識並產生漣漪效果的時刻 (在某種程度上已經產生)。全世界有超過 10 億人在關注比賽，這是一項創紀錄的數字，而且這個能量仍在持續中。
錦標賽結束後的幾個月，女子職業聯賽的平均觀眾出席率提高，少數比賽甚至創下了女子國際及俱樂部足球的出席率紀錄。其中一場比賽於 2019 年 11 月 16 日在聖保羅舉辦，當時哥林多人的男子體育館首度湧入高達 28,609 名觀眾，創下女子足球另一項成就。而當時 Sofia、Gabi 及 Nicoly 就坐在看台上，看著通常是為觀看男子比賽而來臨的觀眾。
25,218
8 月 11 日
波特蘭荊棘隊對戰北卡羅來納勇氣隊
波特蘭普羅維登斯公園
49,504
8 月 29 日
美國對戰葡萄牙
費城林肯金融體育場
77,768
11 月 9 日
英國對戰德國
倫敦溫布利
20,029
11 月 9 日
澳洲對戰智利
雪梨西悉尼體育館
30,661
11 月 9 日
里昂對戰 Paris Saint-Germain
里昂盧米埃爾球場
38,262
11 月 17 日
熱刺對戰兵工廠
倫敦托特納姆熱刺球場
25,218
8 月 11 日
波特蘭荊棘隊對戰北卡羅來納勇氣隊
波特蘭普羅維登斯公園
49,504
8 月 29 日
美國對戰葡萄牙
費城林肯金融體育場
77,768
11 月 9 日
英國對戰德國
倫敦溫布利
20,029
11 月 9 日
澳洲對戰智利
雪梨西悉尼體育館
30,661
11 月 9 日
里昂對戰 Paris Saint-Germain
里昂盧米埃爾球場
38,262
11 月 17 日
熱刺對戰兵工廠
倫敦托特納姆熱刺球場
那麼，這一切對 Sofia 和她隊友來說有什麼意義？這是接受的開始。
Pelado Real 的 12 歲守門員 Nicoly 說道：「這讓人們開始觀看並思考，『哇，原來女性的足球能力不輸男性。』」
當然，為了發展比賽，仍有許多問題需要解決，包括權限及資金。但知名度是一種具有強大影響力的工具，並已經開始改變人們對女子足球的看法。
從家鄉主場引發的改變效應
Sofia 和她的隊友 Gabi 及 Nicoly 非常清楚想要踢足球及觀看足球的女孩所面臨的挑戰。她們都親身經歷過這些挑戰，無論是在公園看見只有男生在球場上，或是被異樣眼光看待並問「你是男孩子嗎？」之類的問題。最終，這些女孩們加入了 Pelado Real 足球俱樂部，聖保羅唯一的私人全女子俱樂部。
Pelado Real 創辦人 Júlia Vergueiro 表示，在巴西，改變父母的想法是最重要的。家庭往往是吸引女兒參加這項運動的最大障礙。長久以來，男孩收到足球而女兒收到娃娃的文化一直存在。她說，僅透過轉播女子足球，就能讓觀念發生變化。
Júlia 說道：「在過去，如果父母認為只有他們的女兒想踢足球，就不想和任何人分享。如今，他們去上班而人們會說，『你有看到 Andressa 得分嗎？你有看到她的動作嗎？』接著他們就可以說，『哇，我的女兒也在踢足球，而且還想變得像她一樣！』這也因此變成他們引以為傲的事。」
Júlia 於 2011 年創立了 Pelado Real，當時她還在銀行上班。2013 年，俱樂部成為她的全職工作 (儘管她的父母擔心並認為在女子足球界工作並不賺錢或穩定)。看見職業女子足球員在電視上出現，代表 Júlia 目前的球員都可以夢想為巴西或大型國際俱樂部效力。如今，還有更多女孩們正在分享這個夢想。Júlia 說，自去年夏季錦標賽以來的幾個月中，俱樂部的註冊人數倍增了。再過不久，Pelado Real 將會擴展至聖保羅的其他地區。
Júlia 說道：「我覺得，看看我年輕時崇拜的那些足球偶像，就能明顯觀察到這樣的轉變。以前如果是有人問『是誰啟發你去踢足球？』，我絕對只會提到男性球員。但如果是現在你問 Pelado Real 的女孩們，她們會說『Andressa Alves 或 Adriana』。」
足球的未來
像 Andressa 和 Adriana 這樣的球員都瞭解這些困難，並接受她們的角色去激發變革。自去年夏天以來，仿效她們的變革已在巴西和其他國家發生。這兩位球員在巴西國家隊以及各自的俱樂部 AS Roma (這支隊伍才加入女足第二個賽季而已) 和 Corinthians 中承擔了雙重責任。
首位前往 FC Barcelona 踢球的巴西女性 Andressa 說道：「我想在我的故事中，巴西的女孩可以相信在歐洲踢球的夢想。我的主要目標是將精神傳承到每個我加入過的俱樂部，為其他女孩開拓道路。」
那麼，這些動能及漣漪效果該如何延續？Andressa 說，支持她們並觀看女子比賽。
她說道：「當然，女子足球和男子足球有很大的不同，但同樣美麗又有趣。許多人，特別是在巴西，對女子足球一無所知，他們只會批評。別再這麼充滿意見，開始看球吧。」
Gabi、Nicoly 及 Sofia 準備扛起責任。
Nicoly 說道：「人們看見女性職業球員在比賽時，他們會看見我們這些年輕球員在踢球。他們會發現女性足球有可觀的未來。」
Sofia 補充，「而我們就是未來，我們正在這裡奮鬥中。」
本文刊登於 2019 年 11 月。