Jordan 品牌

家族獨享門路

AIR JORDAN XXXVII 'HARE'

你剛獲得 Air Jordan XXXVII 'Hare' 的獨享門路，這是加入 Jordan 家族的眾多福利之一。加入我們，掌握 Jumpman 所有最新精彩消息，還可搶先取得新品和會員專屬產品。

選購
Jordan 品牌

家族獨享門路

AIR JORDAN XXXVII 'HARE'

你剛獲得 Air Jordan XXXVII 'Hare' 的獨享門路，這是加入 Jordan 家族的眾多福利之一。加入我們，掌握 Jumpman 所有最新精彩消息，還可搶先取得新品和會員專屬產品。

選購

JORDAN 男款

Jordan 品牌

FLIGHT MVP 系列

成就 Jumpman DNA 的黃金時代。

選購

JORDAN 男款

Jordan 品牌

FLIGHT MVP 系列

成就 Jumpman DNA 的黃金時代。

選購

JORDAN 女款

Jordan 品牌

ARTIST SERIES：
MIA LEE

來自芝加哥南區的 Mia Lee，以懷舊和叛逆視角，向我們展現她的世界。她向自己的成長空間汲取靈感，並透過藝術創作為傳統單品注入新穎亮點。

選購

JORDAN 女款

Jordan 品牌

ARTIST SERIES：
MIA LEE

來自芝加哥南區的 Mia Lee，以懷舊和叛逆視角，向我們展現她的世界。她向自己的成長空間汲取靈感，並透過藝術創作為傳統單品注入新穎亮點。

選購

探索更多 JORDAN 相關資訊

Jordan 品牌

探索最新品牌故事

探索
Jordan 品牌

Air Jordan 的傳奇歷史

探索

探索 JORDAN 必備單品