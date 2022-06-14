Renee Montgomery：將運動化為行動
運動員*
Renee Montgomery 是首位轉職為老闆兼副總裁的 WNBA 球員，而且她保證自己不會是最後一個。
在所有籃球動作中，沒有比轉身更強大的了。關鍵在於抓準時機，那千載難逢的一秒鐘，這時整個比賽開始白熱化，你可以選擇切換方向、快速傳球，或是自行投籃，從而改變比賽局勢，拿下冠軍。Renee Montgomery 也是透過這樣的方式創造了歷史，成為首位 WNBA 球隊老闆兼副總裁的前球員。
Renee 在 2020 年的「黑人的命也是命」運動中找到了屬於自己的那一刻。在經歷了 11 年的職業球員生涯，並兩度奪得 WNBA 冠軍後，Renee 目睹國內黑人族群的遭遇，並開始質疑她作為運動員和人類的意義何在。她回憶這段時間：「好多人走上街頭抗議，而我心想，我的角色是什麼？」她決定整個賽季不再打球，把時間用來想明白她需要做什麼。
「我希望讓球員感覺受到自己的心聲有被聽見，並且讓他們有機會發表自己的意見。」
她展開行動，從發聲中找到力量，她代表自己和他人大聲說出對社會正義的看法。她說：「對我來說，我的發聲非常重要，因為有些人對於表達自己的意見並不是那麼自在。」她寫了一封公開信給所屬球隊 Atlanta Dream 的老闆，講述她目睹的種族不公現象。她出現在抗議活動中，並向大眾宣導投票的重要性，但她對自己帶來的影響還是不滿意。「每個人都說『改變既有體制需要很長的時間』，但我心想『那為何不從現在開始？』」成為球隊老闆的想法就是在此時萌芽。
「我們可以一起工作，一起開創未來，這就是我的目標。」
擔任活動分子和社群領袖讓 Renee 從中獲得動力，更找到了華麗轉身的機會。她開始將自己視為老闆，是可以從上而下創造改變的人，並運用她對團隊合作、溝通和共同價值觀所知的一切，將不足的地方搬上檯面討論。她表示：「我希望有人可以傾聽球員的心聲，讓他們有機會發聲。」在擬定策略並與聯盟中的其他人建立聯繫後，她實現了這個目標。
「每個人累積的每個小小片刻都能轉化成行動和動力。」
身為 Atlanta Dream 的管理高層，Renee 將她的倡議活動提升至全新境界，開始打造女子籃球新紀元，即創造黑人、LGBTQ+ 女性運動員可以同時領導團隊和運動的時代。她在喬治亞州的亞特蘭大創立了 Renee's Runs 這個全由女性組成的非官方聯盟，旨在建立女子籃球社群，並將球傳給下一代運動員。對許多女性而言，無論是業餘球員或前職業運動員，Renee’s Runs 為她們創造了可以賦予彼此力量、建立連結和成長的空間。Renee 說：「我們可以一起工作，一起開創未來，這就是我的目標。」
在一個人們會依據運動員在場上的成就來定義他們的世界裡，Renee 向我們展現，有時是我們在場外採取的行動徹底改變了遊戲規則。「我將一生都奉獻給籃球，因為我喜歡籃球，而且我認為這是我可以帶來改變的途徑，但每個人累積的每個小小片刻都能轉化成行動和動力。未必要用抗議的方式才能帶來改變的一刻，你可以採取任何行動來造就那一刻，你唯一需要的只是去創造。」
文字：Sophie Rosenoer
攝影：Braylen Dion
影片：Bethany Mollenkof