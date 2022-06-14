Renee Montgomery：將運動化為行動

身為 Atlanta Dream 的管理高層，Renee 將她的倡議活動提升至全新境界，開始打造女子籃球新紀元，即創造黑人、LGBTQ+ 女性運動員可以同時領導團隊和運動的時代。她在喬治亞州的亞特蘭大創立了 Renee's Runs 這個全由女性組成的非官方聯盟，旨在建立女子籃球社群，並將球傳給下一代運動員。對許多女性而言，無論是業餘球員或前職業運動員，Renee’s Runs 為她們創造了可以賦予彼此力量、建立連結和成長的空間。Renee 說：「我們可以一起工作，一起開創未來，這就是我的目標。」



在一個人們會依據運動員在場上的成就來定義他們的世界裡，Renee 向我們展現，有時是我們在場外採取的行動徹底改變了遊戲規則。「我將一生都奉獻給籃球，因為我喜歡籃球，而且我認為這是我可以帶來改變的途徑，但每個人累積的每個小小片刻都能轉化成行動和動力。未必要用抗議的方式才能帶來改變的一刻，你可以採取任何行動來造就那一刻，你唯一需要的只是去創造。」