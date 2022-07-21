反叛精神永不止息
Nike 檔案部門
從錯過奧勒岡州高中田徑錦標賽到在世界舞台上打破紀錄，Steve Prefontaine 向大眾證明勇氣比金牌更有價值。一起來瞭解這位 Nike 元老級巨星如何不單單為了勝利而戰，更是為了打造希望傳承，讓每一位反叛者都能追隨他的步伐。
Steve Prefontaine 常常這樣告訴隊友：「我今天要一個人跑步。」但那並不完全正確。他其實是從尤金開車，往北 66 英哩來到塞勒姆的奧勒岡州監獄，在那裡跑步並與囚犯交談。
美國奧勒岡州監獄歷史悠久，1869 年以來即負責關押罪犯。在 26 呎高的監獄圍牆內設有 1/4 英哩的柏油跑道，美國其中一個最古老的監獄跑步俱樂部就是在此誕生。此俱樂部成立於 1970 年代初，創始人正是 Prefontaine 本人。
在奧勒岡州的四年裡，Pre 贏得所有由全美大學體育協會舉辦的 3 英哩、5,000 公尺、6 英哩和 10,000 公尺的比賽。
Pre 當初只是為了一項社會學計畫參觀監獄，後來卻有了更高的目標。他的同學 Mary Marckx 向 Nike 檔案部門 (DNA) 表示：「他遇到那裡的囚犯之後，就開始了一項培訓計畫，且非常樂在其中。他相信跑步可以改變人生，也很喜歡這種互動方式。」
眾所皆知，Pre 幾乎可以和任何人一起跑步，從高中生到囚犯，甚至是小朋友，不過別指望他會對孩子放水。
英年早逝的 Pre 逝世至今將近 50 年，他在奧勒岡州監獄播下的種子早已開花結果。跑步俱樂部會在每年的 3 月至 10 月舉辦 5K 和 10K 的比賽，其中就屬「高牆半程馬拉松」最為精彩。一般人可以利用這個機會，與跑步俱樂部的 150 名成員一起跑步 (這有時還是囚犯與外界唯一的接觸機會，囚犯需有長達 18 個月的良好表現，才能擠進候補名單)。
來自世界各地的跑者皆前往尤金的 Pre 墓碑朝聖，留下鮮花、馬拉松號碼布，以及寫滿希望和夢想的信向他致意，因為他向眾人證明了跑步不只是求快，更是為了有勇氣做自己。儘管奧勒岡州監獄跑步俱樂部的許多跑者永遠無法花上一小時的車程前往 Pre 的墓碑祭拜，但他們還是在 1997 年為了紀念他的奉獻舉辦募款。
跑者在 Pre 的墓碑前致意。
奧勒岡州監獄的一名囚犯透過獄警回應了 DNA 的詢問，他如此寫道：「我們以 Pre 留在奧勒岡州監獄、充滿慈悲善意的傳承為榮，彷彿他仍然與我們一同跑步。Pre 來此探訪時找到了慰藉，儘管他在大家的記憶中是一位不在乎別人看法的人，但外界很少有人知道他來奧勒岡州監獄探訪的事情。」
這位囚犯繼續表示：「他與生俱來的能力和叛逆天性讓我們留下深刻的印象。雖然他主要在這裡訓練大家，推廣把跑步當作生活，但最為人津津樂道的是，他會在跑步後與囚犯坐在一起聊聊生活中的考驗。如今，在他來訪和過世的幾十年後，那些囚犯也都不在奧勒岡州監獄了，但他的精神在傳奇中永遠流傳，已經到達了民間英雄的地位。」