Steve Prefontaine 常常這樣告訴隊友：「我今天要一個人跑步。」但那並不完全正確。他其實是從尤金開車，往北 66 英哩來到塞勒姆的奧勒岡州監獄，在那裡跑步並與囚犯交談。

美國奧勒岡州監獄歷史悠久，1869 年以來即負責關押罪犯。在 26 呎高的監獄圍牆內設有 1/4 英哩的柏油跑道，美國其中一個最古老的監獄跑步俱樂部就是在此誕生。此俱樂部成立於 1970 年代初，創始人正是 Prefontaine 本人。