探索 Nike Pegasus 鞋款
速度有無限可能，唯有訓練才能成真。Nike Air Zoom Pegasus 36、Nike Zoom Pegasus Turbo 2 和 Nike Air Zoom Pegasus 36 Trail 鞋款都是為了相同的設計理念而誕生，能幫助你達成高速目標。
Nike Air Zoom Pegasus 36 成為經典款的原因在於它是專為駕馭長距離跑步而設計，可說是最佳戰鞋，而最大功臣就是極為耐久靈敏、遍及整個中底的 Nike Air 氣墊。通風的 Flymesh 材質搭配符合空氣動力學原理的微調造型，讓雙腳輕盈無比。
Nike Zoom Pegasus Turbo 2 的中底嵌入最迅捷靈敏的 Nike ZoomX 競速泡棉，具備訓練鞋中非凡的能量回傳機能，搭配機能網布鞋面和 Flywire 鞋帶系統，在加速前進時為你提供穩固感受。
Nike Air Zoom Pegasus 36 Trail 配置 2 個獨立氣墊，在崎嶇不平的道路上加強靈敏和穩定度，讓你在道路和野外小徑交叉行進時兼顧安全和速度。我們在外底上運用加大凸起設計以提升抓地力，通風網布鞋面則能促進空氣流通。
尋找專屬的 Zoom
隆重介紹能夠助你實現目標的鞋款。Nike Zoom 系列採用 Nike 創新的技術，無論是平日訓練還是週末比賽，都有助你跑出高速，滿足你的各種需求。