Nike Editorial Hub

Seni etkileyecek hikayeler.

Öne Çıkan Hikaye

Sonu Gelmeyen Meydan Okuma Geleneği: Circa 72

Department of Nike Archives

Geleneklere Meydan Okumaya Devam

Statükoyu zorlamamızla tanınıyoruz. En yeni koleksiyonumuz olan Nike Circa 72, geçmişteki yeniliklerimizi yeni nesiller için yeniden yorumluyor.

Dr. Jud Brewer'a Göre Farkındalık Alışkanlıkları Nasıl Değiştirir

Rehberlik

Trained Podcast: Dr. Jud Brewer ile Sağlıksız Alışkanlıklardan Kurtul

Davranış değişikliği beyinde başlar. Sağlıksız alışkanlıklardan nasıl kurtulacağını, bağımlılık alanında uzman bu psikiyatristten öğren.

Zihinsel Zorlukları Aşmanın Yolu

Rehberlik

Zihinsel Engelleri Yıkıp Geç

Önemli anlarda sinirlerin mi bozuluyor? Zihinsel engeller karşısında dirençli olmayı ve sorunlardan daha güçlü bir şekilde çıkmayı öğren.

Chandra Cheeseborough'a Göre Tigerbelles'in Tarihi

Rehberlik

Trained Podcast: Koç Cheese ile Miras İnşa Etmek Üzerine

Bu atletizm takımı, spor tarihinden ilham alıyor. Emekli sporcu Chandra Cheeseborough'nun gelenekleri nasıl devam ettirdiğini keşfet.

Azim Doğuştan mı Gelir, Yoksa Sonradan mı Kazanılır?

Rehberlik

Azim Doğuştan mı Gelir, Yoksa Sonradan mı Kazanılır?

Dayanma gücün genlerinden gelir ancak araştırmalar, sabrın koçlukla da öğretilebileceğini gösteriyor. Sınırsız ilerlemenin kilidini açacak beceriye sahip ol.

Serena Williams Design Crew Koleksiyonu

Serena Williams Design Crew Koleksiyonu

Serena Williams Design Crew'un üyeleri hayalperestler, yenilikçiler ve yaratıcılardan oluşuyor. Yeni neslin yeteneklerine gelişim fırsatı sunmak ve ilham vermek amacıyla her yıl bir grup genç,...

Nasıl Daha Olumlu Bir Tutum Kazanabilirsin?

Rehberlik

(Hemen) Her Durumu Daha Olumlu Karşılamak İçin Ne Yapmalısın?

Bu oldukça kolay farkındalık egzersizi, acıyla ve olumsuz duygularla başa çıkmana yardımcı olabilir.

Department of Nike Archives

Hepsini Gör
  • Rebels Are Never Done

    Department of Nike Archives

    Asiler Pes Etmez

    Oregon State Lise Atletizm Şampiyonasını kaçırmaktan dünya sahnesinde rekor kırmaya kadar Steve Prefontaine, bize cesaretin altın madalya kazanmaktan önemli olduğunu gösterdi. OG Nike yıldız...

  • Dinlemeyi Asla Bırakma

    Department of Nike Archives

    Dinlemekten Vazgeçme

    Bill Bowerman sadece bir yenilik öncüsü değildi. Aynı zamanda sorun çözücü bir kişiliğe sahipti ve bize sorunun büyüklüğü ne olursa olsun ilk adımın dinlemek olduğunu öğretti…

  • Sonu Gelmeyen Meydan Okuma Geleneği: Circa 72

    Department of Nike Archives

    Geleneklere Meydan Okumaya Devam

    Statükoyu zorlamamızla tanınıyoruz. En yeni koleksiyonumuz olan Nike Circa 72, geçmişteki yeniliklerimizi yeni nesiller için yeniden yorumluyor.

  • Yenilenmenin Sonu Yok: Pegasus: Dayanıklı ve Hızlı Koşu Ayakkabısı

    Department of Nike Archives

    Yenilemeye Devam

    Son kırk yıl içinde Pegasus, işlevsel bir koşu ayakkabısından dikkate alınmayan bir modele ve günümüzde Nike'ın en çok sevilen temel stillerinden birine dönüştü. En popüler koşu ayakkabımızın...

  • Yükselmeye Devam: Kadın Futbolunun Yükselişi

    Department of Nike Archives

    Yükselmeye Devam

    1999 takımının dünyanın her bir yanındaki sporcular için sporu ileriye taşıyan tarihi zaferinden ilham al.

  • Sorgulamaya Devam: NSRL

    Department of Nike Archives

    Sorgulamaya Devam

    Nike Spor Araştırma Laboratuvarının, spor biliminde yeniliğin temelini nasıl attığını öğren.

  • Harekete Devam: Hızın Gen Bilimi

    Department of Nike Archives

    Harekete Geçirmeye Devam

    Mercurial, hızın bir sporcu özelliği olmanın ötesine geçerek bir yaşam stili haline geldiği yeni bir futbol dönemini başlattı.

  • İlham Vermeye Devam: Reklam Devrimi

    Department of Nike Archives

    İlham Vermeye Devam

    Nike, yenilikçi ürünleri kadar aynı derecede çığır açan ikonik reklamlarıyla da kendini göstermiştir. Bizi etkileyen reklamları keşfet ve bunların modern versiyonları hakkında bilgi edin.

  • Hayal Kurmaya Devam: Air'in Gücü

    Department of Nike Archives

    Hayal Kurmaya Devam

    Air'in tüm zorluklara rağmen kültürün ötesine geçmesini sağlayan hikayeler, şaşırtıcı anlar ve cesur kararların arka planını öğren ve kendi ikonik modellerini yaratmak için ilham al.

  • Kalıpları Kırmaya Devam: Waffle Zihin Yapısı

    Department of Nike Archives

    Kalıpları Kırmaya Devam

    Kahvaltıdan ilham alarak koşu ve yeniliğin geleceğini kalıcı olarak değiştiren Waffle Racer'ın geçmişini ve stilin, yaşamın tüm alanlarından yaratıcı isimlere ilham vermeye nasıl devam ettiğini...

Rehberlik

Hepsini Gör
  • Dr. Jud Brewer'a Göre Farkındalık Alışkanlıkları Nasıl Değiştirir

    Rehberlik

    Trained Podcast: Dr. Jud Brewer ile Sağlıksız Alışkanlıklardan Kurtul

    Davranış değişikliği beyinde başlar. Sağlıksız alışkanlıklardan nasıl kurtulacağını, bağımlılık alanında uzman bu psikiyatristten öğren.

  • Chandra Cheeseborough'a Göre Tigerbelles'in Tarihi

    Rehberlik

    Trained Podcast: Koç Cheese ile Miras İnşa Etmek Üzerine

    Bu atletizm takımı, spor tarihinden ilham alıyor. Emekli sporcu Chandra Cheeseborough'nun gelenekleri nasıl devam ettirdiğini keşfet.

  • Azim Doğuştan mı Gelir, Yoksa Sonradan mı Kazanılır?

    Rehberlik

    Azim Doğuştan mı Gelir, Yoksa Sonradan mı Kazanılır?

    Dayanma gücün genlerinden gelir ancak araştırmalar, sabrın koçlukla da öğretilebileceğini gösteriyor. Sınırsız ilerlemenin kilidini açacak beceriye sahip ol.

  • Nasıl Daha Olumlu Bir Tutum Kazanabilirsin?

    Rehberlik

    (Hemen) Her Durumu Daha Olumlu Karşılamak İçin Ne Yapmalısın?

    Bu oldukça kolay farkındalık egzersizi, acıyla ve olumsuz duygularla başa çıkmana yardımcı olabilir.

  • Sloane Stephens ile Sakatlıktan Sonra Geri Dönüş Yapma Üzerine

    Rehberlik

    Trained Podcast: Sloane Stephens ile Mükemmel Bir Geri Dönüş

    Sloane Stephens'ın teniste güçlü bir isim olmasının sırrı ne? Tenisin dışındaki gücünün farkında olması. Hikayesini dinle.

  • Zihinsel Sağlık Uzmanlarına Göre Tükenmişlikle Başa Çıkmak İçin 5 İpucu

    Rehberlik

    Hiç Motivasyonun Kalmadığında Yapabileceklerin

    Kendini hem aşırı yorgun hem de kayıtsız hissettiğinde tüm gücün tükenebilir ve kendinden şüphe duyabilirsin. Motivasyonunu geri kazanma ipuçlarını burada bul.

  • Bir Hedefe Ulaşmak İçin Sürecin Buna Değip Değmeyeceğine Karar Ver

    Rehberlik

    Bir Hedefe Ulaşmak İçin Sürecin Buna Değip Değmeyeceğine Karar Ver

    Gerçekçi olmayan beklentiler içine girmek, hedeflerini gerçekleştirmene engel olabilir. İşte bu tehlikeden uzak durmak için yapman gerekenler.

  • Hamileyken Koşabilir misin? Evet — İşte Uzmanlara Göre Bunu Nasıl Yapacağın

    Karşınızda Nike (M)

    Hamileliğinde Koşmaya Devam Etmek İçin Yapabileceğin Küçük Değişiklikler

    Koşu ayakkabılarını rafa kaldırmadığın için hem vücudun hem de zihnin sana teşekkür edecek. Hamileyken rutinini nasıl ayarlayacağını öğren ve koşuyu yeniden sev.

  • Hamileyken Neler Yemeli ve Nasıl Yemelisin

    Karşınızda Nike (M)

    Hamilelikte Uyman Gereken Yeni Beslenme "Kuralları"

    Neyi nasıl yiyeceğine karar vermek için arama motorlarının kapısını aşındırman gerekmiyor. Doğum öncesi beslenme, aslında çok basit bir konu. Uzmanlarımız sana yardımcı olacak.

  • Kadın Doğum Uzmanlarına Göre Çocuk Sahibi Olmaya Çalışırken Egzersiz Hakkında Bilmen Gerekenler

    Karşınızda Nike (M)

    Hamile Kalmaya Çalışırken  Nasıl Egzersiz Yapmalısın?

    Hamile kalmaya çalışırken antrenmanlarını nasıl değiştirmen gerektiğini, öncü araştırmalardan ve en iyi doğum uzmanlarından öğren.

Sporcular*

Hepsini Gör
  • Megan Rapinoe Victory Redefined Kapsül Koleksiyonu

    Nike x Megan Rapinoe

    Victory Redefined

    Zafer eskiden bir kazanan ve bir kaybeden anlamına geliyordu ancak Megan Rapinoe'nin başka fikirleri var. Megan'ın kazanmanın anlamını değiştirmek için platformunu nasıl kullandığını öğren.

  • Görme engelli bazı koşucuların destek kaynağı koşu pacer'ları

    Sporcular*

    İple Başlayan Bir Koşu Hikayesi

    Bu koşu hikayesi aslında ayaklardan çok eller hakkında. Aynı spor, aynı çaba. Tek farksa iki el arasındaki bir ip parçası. İleriye doğru atılan her adımla arkadaşlık, motivasyon ve tutku ipin bir...

  • Ne Üzerine Çalışıyorsun?

    Athletes*

    Adwoa Aboah: Bağlantı Kurma

    Adwoa Aboah her zaman çalışmaya devam ediyor ve hem kendini hem de topluluğunu ileriye taşıyor.

  • Kadın Futbolunda Dalga Etkisi

    Sporcular*

    Brezilya'da Kadın Futbolunun Geçirdiği Değişim

    Brezilyalı futbol yıldızı Andressa Alves, kadın futbolunun ülkesinde ve yurt dışında nasıl geliştiğini anlatıyor.

  • Budist Rahip Yukai Shimizu, Netliğe Ulaşmak İçin Japon Dağlarında Koşuyor

    Sporcular*

    Japonya'nın Dağ Yollarında Bir Budist Keşiş, Huzuru Koşuda Buluyor

    Yukai Shimizu için manevi ritüeller ve koşu rutini, farklı gibi görünseler de birbirlerini tamamlayıp zenginleştiriyor.

  • Fransız Kadın Futbolcu Florine Kouessan ve Kulübü Witch FC

    Sporcular*

    Cadı Kazanı: Bir Futbolcu, Paris'in En Yaratıcı Kulübünde Yaptıklarıyla Dikkat Çekiyor

    Florine Kouessan, yaşadığı dünyayı yansıtan bir takım kurmaya çalışıyor: Witch FC.

  • Madison Keys ve Sloane Stephens Röportajı

    Sporcular*

    Teke Tek: Sloane Stephens ve Madison Keys

    Tenisin yıldızları, mücadele eden rakipler olmanın yanı sıra ömür boyu sürecek arkadaşlıklarıyla spora seviye atlatıyor.

  • Renee Montgomery: Hamleler Harekete Dönüşünce

    Sporcular*

    Renee Montgomery: Hamleler Harekete Dönüşünce

    Renee Montgomery, basketbolu bıraktıktan sonra Takım Sahibi olarak Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen ilk WNBA oyuncusu oldu. Bu mevkideki son kişi olmamaya da kararlı.

  • Teke Tek: Fran Kirby ve Jordan Henderson

    Sporcular*

    Teke Tek: Fran Kirby x Jordan Henderson

    Futbolun en iyi iki oyuncusunun gözünden liderlik, mağlubiyet ve önemli dersler.

  • Teke Tek: Napheesa Collier x Sylvia Fowles

    Sporcular*

    Teke Tek: Napheesa Collier x Sylvia Fowles

    İki basketbol yıldızı, sahada ve saha dışında nesiller arası bir bağ kuruyor.

Topluluk

Hepsini Gör
  • Yükselmeye devam

    Atherton Reserve

    Yükselmeye devam

    Atherton Gardens'taki genç sporcular, kendileri ve spor için yeni bir gelecek inşa ediyor: Farklılıklarında kuvvet buldukları ve birlikte yükseldikleri bir gelecek.

  • Amaç: FM Yayını

    Topluluk

    S2B2: Gelecek Hepimizin

  • Yalnız Değiliz: Ringde Düşman, Ring Dışında Sıkı Dostlar 

    Topluluk

    Ringde Rakip, Ring Dışında Dost

    Şanghay'da yalnızca kadınların gittiği bu spor salonundaki dövüşçüler, birlikte cinsiyet normlarını kırıyor ve içlerindeki gücü keşfediyor.

  • FM Yayını Sunar: Doğuştan Hazırız

    Topluluk

    FM Yayını Sunar: Doğuştan Hazırız

    Kendini bildin bileli büyük ya da küçük olsun hayaller kuruyorsun. Şüphelerinin olması çok doğal ama başarıya ulaşmaya ve oyunun kurallarını yeniden yazmaya doğuştan hazırsın. #BornReady

  • Amaç: FM Yayını

    Topluluk

    Spor ve Kültür Dünyasında Gelecek Vaat Eden Siyahileri Kutluyoruz

    Sohbet programımız FM Yayını'nda Siyahi sporcular, aktivistler ve içerik üreticiler konuşmalarıyla bize geleceğin frekansını gösteriyor.

  • Yalnız Değiliz: Kort Bizim Evimiz

    Topluluk

    Saha Neredeyse Ev Orasıdır

    Batı Avustralya'da bir grup genç Sudanlı mülteci; umudu, kimliklerini ve arkadaşlığı basketbol aracılığıyla buldu.

  • Hackney Wick FC: Güçlü ve Dayanıklı

    Topluluk

    Hayatları Değiştiren Londralı Futbol Kulübü

    Hackney Wick Futbol Kulübü 2015'te kuruldu. Kulübün kurucusu, hem sahada hem de saha dışında bir topluluğun oluşmasına yardımcı oldu.

  • İsviçre Alplerinde En Üst Düzeyde Futbol Oyna  

    Topluluk

    Futbolu En Yüksek Seviyede Oynamayı Hiç İstedin mi?

    Avrupa'nın en yüksek futbol sahasına hoş geldin. Bu sahada dışarı kaçan topu almak için 1.100 metre inmen gerekiyor.

  • Nasıl Oynarız: Altı Kişilik Amerikan Futbolu

    Topluluk

    Nasıl Oynarız: 6 Kişilik Amerikan Futbolu

    Bildiğin oyunun daha yüksek skorlu versiyonu, Teksas'ın hızla değişen kasabası Marfa'da geleneği canlı tutuyor.

  • Bunabhainneadar Tenis Kortu 

    Topluluk

    Kim Tenis Oynamak İster?

    Britanya'nın en ücra tenis kortu, bu İskoç adasında her yaş ve seviyeden tenisçiyi bir araya getiriyor.

Kültür

Hepsini Gör
  • Müslüman Kadınlar Temsiliyetten Ödün Vermiyor

    Kültür

    Müslüman Kadınlar "Biz de Varız" Diyor

    Londralı kolektifin kurucu ortakları, Müslüman kadınlarla ilgili stereotipleri yıkmak için yaratıcı alanı kullanıyor.

  • Dans, Bağ Kurmayı Nasıl Sağlıyor?

    Kültür

    Birbirine Ruhen ve Bedenen Bağlı Dansçılar

    Dansın bir ifade şekli olduğunu düşünen Londralı ev arkadaşları, tüm dünyanın hareketle bir araya geldiğine inanıyor.

  • Arka Bahçem: Dünya'nın Geleceği İçin Savaş Vermek

    Kültür

    Garima Thakur, Dünyanın Geleceği İçin Protesto Yapıyor

    Şehrine geçmişte yaşadığı çevre felaketini unutturmamaya kararlı olan 15 yaşındaki Hintli iklim değişikliği aktivistiyle tanış.

  • Birinciyim: Nathan Féliot, kendini dansta buldu

    Kültür

    Bu Dansçı, Sahneye Çıkabilmek İçin Önce Kendini Keşfetti, Sonra da Stereotipleri Susturdu

    Nathan Féliot, ailesindeki ilk dansçı olabilmek için toplumun ve ebeveynlerinin beklentilerine meydan okuyor.

  • Modadan Fazlası: Momo Hassan-Odukale, Nijerya Modasını Yeniden Tanımlıyor

    Kültür

    Nijerya'da Yaşayan Bu Modacı, Afrika Modasına Bakış Açısını Değiştiriyor

    Kıtaları aşarak Los Angeles, Londra ve Lagos'ta ses getiren Momo Hassan-Odukale'nin stili, yerel tasarımcıları desteklediği kreatif stüdyosunun çok önemli bir parçası.

  • Modadan Fazlası: Michelle Li'nin Gösterişli Stili

    Kültür

    Bu Editörün Renkli Giysilere Getirdiği Yaklaşım, Beklenmeyene Hazır Olmayı Öğretiyor

    New York'lu editör Michelle Li soyut baskılar, yapılar, parlak renkler ve Indiana'da büyümenin verdiği öz güvenle harmanladığı stilleriyle sınırları zorluyor.

  • Ev Yapımı: Mekdela Maskal'ın New York'tan Ayrılıp Kendini Kaliforniya'da Bulma Hikayesi

    Kültür

    Mekdela Maskal, Kaliforniya Tepelerinde Kendisini Yeniden Keşfediyor ve Tarihiyle Bağ Kuruyor

    Daha büyük bir alan bulmak ve kimliğini keşfetmek için Brooklyn'deki dairesinden ayrılıp Kuzey Kaliforniya'ya giden iklim gazetecisi, kültürünün ve çocukluğunun izlerini sürüyor.

  • Yıldızlar Buluşması: Playground Coffee'den Zenat Begum ile Prodüktör Elle Clay

    Kültür

    Brooklyn'li İki Girişimci, Sahadaki ve Saha Dışındaki Başarılarını Ekip Çalışmasına Borçlu

    Bed-Stuy semtine ve topluluk aktivizmine ortak bir tutku duyan yapımcı Elle Clay ile kafe sahibi Zenat Begum, başarılarını etraflarındaki kişilere borçlu.

  • Modadan Fazlası: Lono Brazil III, Koşu Aracılığıyla Yaratıcılığını Ortaya Çıkarıyor

    Kültür

    Bu Yaratıcı İsmin Stilini Basketbol Sevgisi ve Koşu Tutkusu Şekillendiriyor

    Hem koşu koçluğu yapan hem de DJ kabininde hünerlerini sergileyen Lono Brazil III'ün hayatında spor ve kültürün kesişimi hep önemli bir rol oynadı.

  • Yıldızlar Buluşması: Fitness Koçu Shev Robinson ve Koreograf Tanisha Scott

    Kültür

    Bu İkili, Dans ve Fitness Alanlarındaki Liderliklerini Öz Güvenlerine Borçlu

    Koreograf Tanisha Scott ile fitness koçu Shev Robinson, kendilerini desteklemelerinin başkalarını desteklemelerini nasıl sağladığını açıklıyor.

Yenilik

Hepsini Gör
  • Koşu Ayakkabılarının Ömrünü Uzatacak 12 Yol

    Yenilik

    Maksimum Koşu Deneyimi: Koşu Ayakkabının Kullanım Ömrünü Uzatmanın 12 Kolay Yolu

    Koşucular günlük ekipman bakımı hakkında daha az atık üretip daha duyarlı bir koşucu olmana yardımcı olacak basit ipuçları paylaşıyor.

  • Koşu Ayakkabılarını Temizleyerek Gezegen Üzerinde Daha Hafif Ayak İzleri Bırakmanın Yolları

    Yenilik

    Koşu Ayakkabılarını Nasıl Temizlersin ve Gezegene Nasıl Fayda Sağlarsın?

    Koşu ayakkabılarının ömrü daha uzun olsun mu istiyorsun? Yalnızca temizlemek bile ayakkabıların ömrünü bir hayli uzatıyor. Nike giysi tasarımcısı Raj Mistry'yi izle ve ne kadar küçük olsa da her gün...

  • Nike'ın Milyonlarca Ayakkabıyı Kurtarmak İçin Ters Lojistiği

    Yenilik

    Kurtarma Görevi: Ters Lojistik Milyonlarca Ayakkabıyı Kurtarabilir

    Nike'ın yenileme programı, atılmış sneaker'lara yeniden hayat veriyor.

  • Nike One Box Paketlemeyi Yarıya İndiriyor

    Yenilik

    Özel Teslimat: One Box, Ambalajları Nasıl Yarıya İndiriyor?

    Nike'ın ambalaj ekibi, atık miktarını azaltmak için çift kutu kullanmayı bırakıyor ve bir ayakkabı kutusunun neleri değiştirebileceğini yeniden tanımlıyor.

  • Veriler Nike Ayakkabı Tasarımını Nasıl Destekler?

    Yenilik

    Veri Analiziyle Tasarıma Nasıl Yön Veriyoruz?

    Klasik ayakkabılarda daha fazla geri dönüştürülmüş malzeme kullanmak için veri analizinde yenilikler yapıyoruz. Ama görüntüde yaptığımız değişiklikler fark edilmeyecek kadar küçük.

  • Şirket İçi Geri Dönüşüm ile Yapılan Nike Air

    Yenilik

    Yaşam Döngüsü: Şirket İçi Geri Dönüşümle Air'e Yeniden Hayat Verme

    Nike Air birimlerinin tekrar tekrar nasıl üretildiğini görmek için perde arkasına göz at.

  • Eski Sneaker'lara Doğal Malzemelerle Yeni Bir Hayat Ver

    Yenilik

    Portakal, Ceviz ve Un ile Eski Sneaker'lara Hayat Ver

    Çok ciddiyiz! Sneaker'larının daha uzun süre dayanmasına yardımcı olacak doğal malzemeler kullanarak pratik, evde uygulanabilecek yöntemleri paylaşan Nike ayakkabı tasarımcılarına katıl.

  • İş Başında: Renkli Günlük Nasıl Tutulur

    Yenilik

    Dünyayı Farklı Bir Gözle Görmek İçin Renk Defteri Tutmayı Öğren

    Zihnini boşaltmak, çevrenle bağ kurmak ve yaratıcılığını geliştirmek için bu basit yöntemi her gün uygula. Dört Nike tasarımcısı sana yol gösterecek.

  • Evde Antrenman İpuçları

    Yenilik

    Evde Antrenman Yap: Pandemi Döneminde Fitness Geleceğimizi Nasıl Etkiliyor?

    Profesyonel antrenörler ve amatör sporcular; güçlenmemizi sağlayacak püf noktaları, pratik yöntemleri ve keşiflerini paylaşıyor.

  • İş Başında: Biyo Malzemeler Nasıl Yapılır

    Yenilik

    Biyomalzeme Üreterek Mutfağından Geleceğe Yön Verme

    Deniz yosunundan doğal plastik üretmeyi öğren ve Nike tasarımcısı Rikke Bonde'un verdiği hayat dersiyle tutkularının peşinden git.

.

.