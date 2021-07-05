Yıldızlar Buluşması: Fitness Koçu Shev Robinson ve Koreograf Tanisha Scott

Tanisha: Çıkmaz sokak diyebileceğim bir noktaya henüz ulaşmadım. Benim için koreografi, hareket, kreatif yön mekanik bir uğraş değil. Bunlar kağıt üzerinde kalmıyor. Her şeyin hikayesi var. Yaptığım ilk şey, bunu tespit etmek oluyor. Şarkının verdiği mesaj ne? Bunu sunan kim? Bulmacanın küçük parçalarının hepsini birleştiriyorum. Bir şeyin doğru olmadığını düşünürsem bu, hikayenin orijinal bir parçası olmadığı anlamına geliyor ve orijinal olmayan şeyleri asla dahil etmiyorum.



Shev: Sanatçılarını ve dansçılarını nasıl motive ediyorsun?



Tanisha: Herkes yaptığı işten gurur duymalı ve genel tabloya yaptığı katkıyı bilmeli. Lider olarak sorumluluklarımı dağıtmam gerekiyor. İşin vizyonunun anlamlı olduğundan ve doğru oyunculara sahip olduğumdan emin olmalıyım. Stilistim, dansçılarım, yapım asistanım doğru olmalı. Bu, işleyen bir ekosistem ve burada ekip çalışması çok önemli. İnsanlara görev verdiğinde ve onları sorumlu tuttuğunda daha iyi bir iş çıkarmak isterler ve bunu da başarırlar. Ben böyle çalışıyorum.



Shev: Öğrencilerin, diğer dansçılar, hatta müşteriler ile nasıl bağ kuruyorsun?



Tanisha: Onlara tepeden bakmıyorum ve hep yeni şeyler öğreniyorum. Yani, onları dinliyorum. Çok konuşuyorum. [Sette] çok soru soruyorum. Hep sokak köşelerindeyim; gençlerle dans ediyorum. Orijinal olan şeyleri bulmak için dünyayı takip etmem gerekiyor. Yaptığım işe saygı duyuyorum. Sanatın her türüne saygı duyuyorum. Ayrıca hayal kurmaya devam ediyorum.



Shev: Tüylerim diken diken oldu. Seni iyi anlıyorum.