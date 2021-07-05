Yıldızlar Buluşması: Fitness Koçu Shev Robinson ve Koreograf Tanisha Scott

Bu İkili, Dans ve Fitness Alanlarındaki Liderliklerini Öz Güvenlerine Borçlu
Kültür
Koreograf Tanisha Scott ile fitness koçu Shev Robinson, kendilerini desteklemelerinin başkalarını desteklemelerini nasıl sağladığını açıklıyor.
"Yıldızlar Buluşması", spor ve yaratıcılık dünyasından isimlerin bir araya gelip saha ve saha dışında nasıl başarılı olduklarını anlattıkları bir seri.
Tanisha Scott ve Shev Robinson'ın işi, insanlara yardım etmek. Tanisha efsanevi bir koreograf. Shev ise internette büyüyen bir takipçi kitlesine sahip olan ünlü bir fitness koçu. İkisinin de işinin temelinde; fiziksel, zihinsel ve yaratıcı açıdan olabileceğinin en iyisi olmak isteyenleri desteklemek var. Shev, işini "öz güveni olan bir topluluk oluşturmak" şeklinde tarif ediyor. İki isim de günümüzün en büyük isimlerinden bazılarına ikonik canlı performanslarında, video kliplerinde ve dergi kapaklarında koçluk yaptı ve amatör sporculara yardımcı oldu. Jamaika kökenli ve Torontolu olan ikili, eğlence sektöründe çalışan iki kadın olarak da özel bir bağa sahip. Hatta bazen çok ünlü müşterilerine koçluk yapmak için birlikte çalışıyorlar.
Bu Yıldızlar Buluşması röportajı için bir araya gelen Tanisha ve Shev, her alanda geçerli disiplinler arası bir ilke olan icra etme ve müşterilere koçlukla yardımcı olmak için yapılması gereken hazırlığın insanın içinden başlaması gerektiği üzerine konuşuyor.
Shev: Başlayalım. Tanisha, işini nasıl tarif edersin?
Tanisha: Koreografım, hareket koçuyum (koreografiden çok farklı bir şey) ve kreatif direktörüm.
Shev: İnsanlara sahnede öz güven kazandırıyorsun.
Tanisha: Bu, muhtemelen yapma şansına sahip olduğum en güç verici şeylerden biri... Bana işinden bahseder misin?
Shev: Gerçek bir Karayipli olarak üç işim var: Fitness tutkunuyum, girişimciyim ve koçum. Sanatçıları turlara, konserlere, turnelere ve dergi kapaklarına hazırlıyorum. Body by Shev adında bir şirketim var. Dünyanın her yerinden insanlara koçluk yapıyorum. Hiç tanışmadığım insanların hayatlarına dokunma ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olma fırsatı yakalıyorum.
Tanisha: Biliyor musun, her zaman çok özverili olduğunu düşünmüşümdür. Birlikte çalıştığımız için bunu görüyorum ve biliyorum. Yaptığın işin nedeninin bu olduğunu düşünüyor musun?
Shev: İnsanlara yardımcı olmak istediğimi biliyordum. İnsanlara öz güven kazandırmak istiyordum. Ama bunu nasıl yapacağımı bilmiyordum. Fitness her zaman ilgimi çekmiştir. Fitness yapmayı hep sevdim. İyi bir atlettim. Bu, benim bir parçamdı. Olmam gereken yerdeyim... Hiç yaratıcılığının tıkandığı oluyor mu? Oluyorsa bu sorunu nasıl aşıyorsun?
"Herkes yaptığı işten gurur duymalı ve genel tabloya yaptığı katkıyı bilmeli."
Tanisha
Tanisha: Çıkmaz sokak diyebileceğim bir noktaya henüz ulaşmadım. Benim için koreografi, hareket, kreatif yön mekanik bir uğraş değil. Bunlar kağıt üzerinde kalmıyor. Her şeyin hikayesi var. Yaptığım ilk şey, bunu tespit etmek oluyor. Şarkının verdiği mesaj ne? Bunu sunan kim? Bulmacanın küçük parçalarının hepsini birleştiriyorum. Bir şeyin doğru olmadığını düşünürsem bu, hikayenin orijinal bir parçası olmadığı anlamına geliyor ve orijinal olmayan şeyleri asla dahil etmiyorum.
Shev: Sanatçılarını ve dansçılarını nasıl motive ediyorsun?
Tanisha: Herkes yaptığı işten gurur duymalı ve genel tabloya yaptığı katkıyı bilmeli. Lider olarak sorumluluklarımı dağıtmam gerekiyor. İşin vizyonunun anlamlı olduğundan ve doğru oyunculara sahip olduğumdan emin olmalıyım. Stilistim, dansçılarım, yapım asistanım doğru olmalı. Bu, işleyen bir ekosistem ve burada ekip çalışması çok önemli. İnsanlara görev verdiğinde ve onları sorumlu tuttuğunda daha iyi bir iş çıkarmak isterler ve bunu da başarırlar. Ben böyle çalışıyorum.
Shev: Öğrencilerin, diğer dansçılar, hatta müşteriler ile nasıl bağ kuruyorsun?
Tanisha: Onlara tepeden bakmıyorum ve hep yeni şeyler öğreniyorum. Yani, onları dinliyorum. Çok konuşuyorum. [Sette] çok soru soruyorum. Hep sokak köşelerindeyim; gençlerle dans ediyorum. Orijinal olan şeyleri bulmak için dünyayı takip etmem gerekiyor. Yaptığım işe saygı duyuyorum. Sanatın her türüne saygı duyuyorum. Ayrıca hayal kurmaya devam ediyorum.
Shev: Tüylerim diken diken oldu. Seni iyi anlıyorum.
"İnsanların kaybettikleri öz güveni kazanmalarına yardımcı olma fikri beni motive ediyor."
Shev
Tanisha: Fitness ve sağlık, günlük hayatında ne gibi bir rol oynuyor?
Shev: İnsanların sağlığı anlamasına yardımcı olma fikrini çok ciddiye alıyorum. Güne nasıl başladığıma, nasıl beslendiğime, enerjimi başkalarına nasıl yansıttığıma çok dikkat ediyorum. Bundan başka bir yaşam stili bilmiyorum. Sağlıklı olmazsam başkalarına yardımcı olamam. Başkalarının da enerjimi hissettiğini düşünüyorum.
Tanisha: Başkalarını motive etmek için kendini nasıl motive ediyorsun?
Shev: İnsanların kaybettikleri öz güveni kazanmalarına yardımcı olma fikri beni motive ediyor. Belki birkaç kilo aldın. Belki yeni bebeğin oldu. Belki giysilerinin içinde kendini rahat hissetmiyorsun. Ne olduğu fark etmiyor. Müşterilerimi geniş ailem olarak görüyorum. Onların enerjisinden güç alıyorum. Başkalarını sakinleştirecek ve odaklanmalarını sağlayacaksam benim de sakinleşip odaklanmam gerekiyor.
Tanisha: Bahsettiğim özveri buydu. Bir müşteriye çalışmaya başlamadan önce konsantre olmak için neler yapıyorsun?
Shev: Müşteriyle çalışacağım güne başlamadan önce neden benimle çalışacağını kendime hatırlatıyorum. Hikayesi ne? Neden bana ihtiyacı var? Sonuçta bir hizmet sunuyorum ve bu hizmet için neden bana geldiğini anlamazsam hizmeti sunamam.
"Müşteriyle çalışacağım güne başlamadan önce neden benimle çalışacağını kendime hatırlatıyorum. Hikayesi ne? Neden bana ihtiyacı var?"
Shev
Tanisha: Müşterilerinin fitness beklentilerini, sağlıklı vücudun onlar için taşıdığı gerçek anlamla nasıl dengeliyorsun?
Shev: Müşterim olan kadınlarla açık açık konuşuyorum ve beni idolleştirmelerine izin vermiyorum. Ben de insanım. Her gün antrenman yapıyorum çünkü benim de hedeflerim var. Her zaman mükemmel görünen bir trainer değilim. Şu anda 30 günlük bir yarışma yapıyoruz. Yarışmayı ben de yapıyorum. Onlar ne yiyorsa ben de onu yiyorum. Onlarla aynı programı takip edip aynı antrenmanları yapıyorum.
Tanisha: Doğru. Benim yaptığım da buna benziyor. Olabilecekleri en iyi duruma ulaşmalarına yardımcı oluyorum. 30 günlük bir yarışmaya başladığını söyledin. Bunu doğru şekilde ortaya koyalım. Shev, 500 kişiyle birlikte 30 günlük bir yarışmaya başladın.
Shev: 585 kişi.
Tanisha: Tebrikler. 585 kişi. Bu, insanların hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmakla ilgili kısıtlamalar hakkında sana ne öğretti?
Shev: Aynı anda farklı yaş gruplarından ve farklı fitness düzeylerinden çok sayıda kadının sağlıklı bir şekilde kilo almasına, kilo vermesine, forma girmesine ve formunu korumasına yardımcı olabilmek istediğimi hep söylemişimdir. Bunu yapmış olmak, koçluk becerilerime ve yapabileceklerime bakış açımı değiştirdi.
Tanisha: Hepsine aynı anda yardımcı olman muhteşem bir şey.
Yazan: Darian Harvin
Video: Travis Wood
Yazılma tarihi: Kasım 2020