Yıldızlar Buluşması: Fitness Koçu Shev Robinson ve Koreograf Tanisha Scott

Shev: Başlayalım. Tanisha, işini nasıl tarif edersin?



Tanisha: Koreografım, hareket koçuyum (koreografiden çok farklı bir şey) ve kreatif direktörüm.



Shev: İnsanlara sahnede öz güven kazandırıyorsun.



Tanisha: Bu, muhtemelen yapma şansına sahip olduğum en güç verici şeylerden biri... Bana işinden bahseder misin?



Shev: Gerçek bir Karayipli olarak üç işim var: Fitness tutkunuyum, girişimciyim ve koçum. Sanatçıları turlara, konserlere, turnelere ve dergi kapaklarına hazırlıyorum. Body by Shev adında bir şirketim var. Dünyanın her yerinden insanlara koçluk yapıyorum. Hiç tanışmadığım insanların hayatlarına dokunma ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olma fırsatı yakalıyorum.



Tanisha: Biliyor musun, her zaman çok özverili olduğunu düşünmüşümdür. Birlikte çalıştığımız için bunu görüyorum ve biliyorum. Yaptığın işin nedeninin bu olduğunu düşünüyor musun?



Shev: İnsanlara yardımcı olmak istediğimi biliyordum. İnsanlara öz güven kazandırmak istiyordum. Ama bunu nasıl yapacağımı bilmiyordum. Fitness her zaman ilgimi çekmiştir. Fitness yapmayı hep sevdim. İyi bir atlettim. Bu, benim bir parçamdı. Olmam gereken yerdeyim... Hiç yaratıcılığının tıkandığı oluyor mu? Oluyorsa bu sorunu nasıl aşıyorsun?