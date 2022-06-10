Yükselmeye devam

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Topluluk
Atherton Gardens'taki genç sporcular, kendileri ve spor için yeni bir gelecek inşa ediyor: Farklılıklarında kuvvet buldukları ve birlikte yükseldikleri bir gelecek.
Bir Salı gecesi, Melbourne'deki Fitzroy banliyösünde bir grup genç sporcu, Atherton Gardens sahasında basketbol antrenmanı yapmak için bir araya geliyor. Çoğu, yanı başlarındaki yüksek binalarda yaşıyor. Burası onların arka bahçesi. Görünürde becerileriyle ilgili olan bu antrenman, aynı zamanda bariyerleri aşmayı hedefliyor. Böylece bu sporcular, eşit bir oyun sahasında birbirlerinin farklılıklarından kuvvet alabiliyor.
Topluluğu iki spor kulübü bir araya getiriyor: Helping Hoops ve Fitzroy Lions SC. İki kulüp de engelleri aşmayı ve bu genç sporcuların oynamasına imkan tanımayı hedefliyor. İkisi de bu sporcuların yaşamlarının her alanını etkiliyor.
OYUNCULAR
Bu oyuncular, birbirlerinin farklılıklarını kucaklıyor ve takım arkadaşlarına ve kendilerine inanmayı öğreniyor: Fitzroy Lions sporcusu 8 yaşındaki Abdul, "Burada olmamızın tek sebebi spor değil. Farklılıklarımızdan bağımsız olarak burası bizi birbirimize bağlıyor." diyor.
Helping Hoops sporcusu Akuech, "Burası güvenli bir alan. Okul dışında bir şey yapıyorsam veya dersler konusunda yardıma falan ihtiyacım olduğunda antrenörlerime ve takım arkadaşlarıma güvenebiliyorum. Daima yanımda olarak beni destekliyorlar."
12 yaşındaki Khalid: "Bir takımın parçası olunca kim olurlarsa olsunlar başkaları hakkında daha fazla bilgi ediniyorsun. Kaybetmek veya kazanmak fark etmez; birbirimizi motive ediyoruz."
ANTRENÖRLER
Antrenörler, bu antrenmanlarda bu genç sporculara inanç ve gurur duygusu aşılamayı hedefliyor. Helping Hoops antrenörü Omar Coles'un bu anlayışı özetleyen bir kısaltması var: B.E.A.R - Belief, Action, Energy and Repetition (İnanç, Aksiyon, Enerji ve Tekrar): "Bir şey başardığında öz güvenin artıyor. Spor da bunu sağlıyor; kendine inanmana yardımcı oluyor."
ANTRENÖRLER
Antrenörler, bu antrenmanlarda bu genç sporculara inanç ve gurur duygusu aşılamayı hedefliyor. Helping Hoops antrenörü Omar Coles'un bu anlayışı özetleyen bir kısaltması var: B.E.A.R - Belief, Action, Energy and Repetition (İnanç, Aksiyon, Enerji ve Tekrar): "Bir şey başardığında öz güvenin artıyor. Spor da bunu sağlıyor; kendine inanmana yardımcı oluyor."
Fitzroy Lions antrenörü Eloise Young: "Çocuklarımız sahaya çıktığında mahallelerini ve topluluklarını temsil ediyor. Bu yüzden geldikleri yerle gurur duyuyorlar."
Fitzroy Lions antrenörü Eloise Young: "Çocuklarımız sahaya çıktığında mahallelerini ve topluluklarını temsil ediyor. Bu yüzden geldikleri yerle gurur duyuyorlar."
EBEVEYNLER
Antrenmanlar, topluluğun bir araya gelmesine vesile olmuş. Sporcuların ebeveynleri, arkadaşları ve kardeşleri, sahayı çevreleyen çimde oturarak onlara katılıyorlar. Helping Hoops'un bir üyesi olan Emmanuel'in annesi Josephine, "Burası bizim bahçemiz." diyor. "Ben burada büyüdüm, çocuklarım da burada büyüdü. Bu alanda birlikte oynamak onlara öz güven veriyor. Birbirlerine saygı duymayı ve birbirlerini farklılıklarıyla kabul etmeyi öğreniyorlar."
Topluluğun desteklediği bu genç sporcular, sahada öğrendikleri derslerle geleceklerini belirliyor: Sporun ortak bir payda olduğu, hepimizin birlikte yükselebileceği bir gelecek.