Nike Air
Nike Air nedir?
Güçlü fakat esnek bir bölmeye yerleştirilmiş basınçlı havadan oluşan Nike Air teknolojisi, yapısından ödün vermeden esneklik ve yaylanma kabiliyeti sunar. Air Sole birimleri şekillerini kaybetmeden elastiklik sunar, çarpma etkilerini yumuşatır ve ayakkabının ayağı saran, hafif yapısını korumasını sağlar.
Enerji Emilimi
Nike Air yastıklama her adımda çarpma etkisini emip hızla orijinal şekline geri dönerek vücudu korur. Bu yenilikler, her sporcunun kusursuz rahatlıkla daha yüksek performans sergilemesini sağlar.
Hafif ve Dayanıklı
Nike Air yastıklama, performanstan ödün vermeden ayakkabının ağırlığını azaltır. Ayakkabı ne kadar hafif olursa sporcular performans sırasında o kadar az enerji harcar. Sporcular ayakkabılarında uzun ömürlü yastıklamaya ihtiyaç duyar. Nike Air de ayakkabının kullanım ömrü boyunca destek sağlamak için tasarlandı.
Tasarımın Arka Planı
Air Teknolojisi
Zoom Air
Basınçlı Nike Air biriminin içindeki sıkı, esnek ve gergin örgü fiberler, Zoom Air yastıklamaya esneklik ve hızlı tepki kabiliyeti kazandırır. Sporcunun ayağı yere her değdiğinde fiberler sıkışıp çarpma etkisini yastıklar, ardından orijinal şekillerine geri dönerek olağanüstü güçlü bir itiş gücü oluşturur. Üst düzey sporcular yarışırken ve antrenman yaparken, çabuk tepki veren hız deneyimi ve hız arayışlarını optimize etmelerine yardımcı olan, esnek, yerden hızla havalanan yapısı için Zoom Air'i tercih eder.
Max Air
Max Air, Nike'ın gözle görülür ilk Air teknolojisiydi. Paris'teki Pompidou Center'ın ters yüz edilmiş avangart mimarisinden ilham alan Hatfield, tabana bir pencere ekleyerek Air Max'e hayat verdi. Bu teknoloji, ayakkabı sektöründe tek başına çığır açmayı başardı.
Sürdürülebilir Yenilik
Air, en cesur hayalimizi gerçekleştiriyor: Her sporcunun rakipsiz havada yürüme hissini yaşamasına yardımcı olurken içinde yaşayıp oynadığımız çevreyi koruyoruz. Tüm Air tabanlar en az %50 oranında geri dönüştürülmüş malzeme içerir ve %100 yenilenebilir enerji ile üretilir. Ayağını hafifletir. Atıkları azaltır.