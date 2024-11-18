Nike Sporcusu: Bebe Vio

BEBE VIO
Bebe Vio sınır tanımıyor. Dünyanın tekerlekli sandalye kullanan en iyi eskrimcisi olmak için zafer tanımını yeniden yazan İtalyan sporcu, şimdi değişime öncülük ediyor.
Bebe Vio
Spor Dalı: Eskrim
Uyruk: İtalyan
Doğum Tarihi: 4 Mart 1997
"En büyük başkaldırım eskrime geri dönmek oldu. İnsanlar bunu asla başaramayacağımı söylediler ama ben onlara hiç inanmadım."
3 kez Avrupa, 4 kez Dünya ve 2 kez Paralimpik Şampiyonu olan Bebe, beden olumlama ve kapsayıcılığın her zaman güçlü bir destekçisi oldu. Stili de eskrim pistinde ortaya koyduğu karakterini yansıtıyor: Zarif, sade ve sportif.
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