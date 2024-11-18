BEBE VIO

Bebe Vio sınır tanımıyor. Dünyanın tekerlekli sandalye kullanan en iyi eskrimcisi olmak için zafer tanımını yeniden yazan İtalyan sporcu, şimdi değişime öncülük ediyor.

Son güncellenme tarihi: 7 Ağustos 2026
Okuma süresi: 4 dk
Nike Sporcusu: Bebe Vio

Bebe Vio

Spor Dalı: Eskrim
Uyruk: İtalyan
Doğum Tarihi: 4 Mart 1997

"En büyük başkaldırım eskrime geri dönmek oldu. İnsanlar bunu asla başaramayacağımı söylediler ama ben onlara hiç inanmadım."


3 kez Avrupa, 4 kez Dünya ve 2 kez Paralimpik Şampiyonu olan Bebe, beden olumlama ve kapsayıcılığın her zaman güçlü bir destekçisi oldu. Stili de eskrim pistinde ortaya koyduğu karakterini yansıtıyor: Zarif, sade ve sportif.

Uyarlanabilir Antrenmanlar

Her bedene uygun olarak tasarlanan, tüm vücuda yönelik antrenman serimizde fitness trainer'ı Courtney Fearon'a katıl. Yalnızca Nike Training Club uygulamasındaki antrenmanlarla sınır tanıma. Harekete geçmek için QR kodunu tara.

Nike Sporcusu: Bebe Vio

Uyarlanabilir Antrenmanlar

Her bedene uygun olarak tasarlanan, tüm vücuda yönelik antrenman serimizde fitness trainer'ı Courtney Fearon'a katıl. Yalnızca Nike Training Club uygulamasındaki antrenmanlarla sınır tanıma.

Bebe'den Daha Fazla İçerik

  • Bebe'den Daha Fazla İçerik, Nike Sporcusu: Bebe Vio, slide 1 of 3
    Bebe Vio Academy

    Bebe tarafından kurulan ve art4sport derneği tarafından yönetilen Bebe Vio Academy, Paralimpik ve Olimpik sporu bir araya getirmeyi hedefleyen ve Bebe'nin spor sahnesine eşitlik getirme vizyonuyla şekillenen kapsayıcı bir programdır.

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    Ait Olma Hissi

    Bebe Vio, her kabiliyet seviyesinden sporcunun en büyük ve önemli sahnelerde aynı fırsatlara sahip olduğu ortak bir gelecek hayal ediyor. Bebe'nin herkes için daha iyi bir gelecek oluşturma vizyonu hakkındaki düşüncelerini öğren.

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  • Bebe'den Daha Fazla İçerik, Nike Sporcusu: Bebe Vio, slide 3 of 3
    Ne Üzerine Çalışıyorsun?

    Bebe'nin sahip olduklarına ulaşmak için sporun ötesine geçmek gerekiyor. Dünyanın dört bir yanındaki sporcuların yolculuklarına ve mümkün olanın sınırlarını zorlayan başarılarına ışık tutan serimizi keşfet.

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Nike Sporcusu: Bebe Vio

Nike Üyeliği

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Orijinal yayınlanma tarihi: 18 Kasım 2024

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