Nike Sporcusu: Bebe Vio



3 kez Avrupa, 4 kez Dünya ve 2 kez Paralimpik Şampiyonu olan Bebe, beden olumlama ve kapsayıcılığın her zaman güçlü bir destekçisi oldu. Stili de eskrim pistinde ortaya koyduğu karakterini yansıtıyor: Zarif, sade ve sportif.