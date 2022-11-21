Uzmanlara Göre Birinci Trimester Sırasında Yorgunluğu Yönetme Yöntemleri

Yeni hamileyken yaşayacağın yorgunluk, diğer yorgunluklardan farklıdır. Kaliforniya'nın Oakland kentinde sertifikalı kadın hastalıkları uzmanı ve Nike Bir Anne Gibi Hareket Et programının danışma kurulu üyesi olan Dr. Amanda Williams, şöyle diyor: "Birinci trimesterde yaşadığın yorgunluğun eşi benzeri yoktur. Bu evre, fetüs ve plasentanın en hızlı büyüdüğü evredir. Bu yüzden metabolizmanın vücuda bindirdiği yük artar." Ayrıca bu evrede östrojen, progesteron ve HCG (insan koryonik gonadotropin; plasentanın salgıladığı hamilelik hormonu) gibi belirli hormonlar hızla artar ve bu da kendini kötü hissetmene neden olabilir.

Şöyle düşün: Vücudunda bir insan büyümeye başladı ve yaklaşık dokuz ay boyunca onun yuvası olacaksın. Bu yüzden değil egzersiz yapacak enerjiyi, koltuktan kalkacak enerjiyi bile bulamamana şaşmamalı. Bu evre profesyonel sporcular için bile aynıdır: Nike sporcusu, Arizona Wildcats kadın basketbol takımının baş koçu ve iki çocuk annesi olan Adia Barnes, birinci trimesteri sırasında "olağanüstü yorgun" olduğunu hatırlıyor.

Yine de yorgunluğa boyun eğmek zorunda değilsin. İşte yapman gerekenler.