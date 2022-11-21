Uzmanlara Göre Birinci Trimester Sırasında Yorgunluğu Yönetme Yöntemleri

Birinci Trimesterde Yorgunluğa Karşı Enerji Kazandıracak İpuçları
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Çok mu yorgunsun? Bunun normal bir durum olması, kaçınılmaz olduğu anlamına gelmiyor. Uzmanlarımız sana yardımcı olacak.
- Birinci trimester yorgunluğu gerçek bir olgudur. Vücudunun bebeğini büyütmek için yaptıklarıyla hamilelik hormonlarının bir araya gelmesinin sonucudur.
- Gün üçünde ufak öğünler yemek ve uyku rutinini iyileştirmek gibi küçük değişiklikler, sana enerji kazandırabilir ve hamileliği daha kolay hale getirebilir.
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*Bu içeriğin amacı, bilgi ve ilham vermektir; tanı, tedavi veya spesifik tıbbi tavsiye sunmayı amaçlamaz. Hamilelik öncesinde, sırasında ve sonrasında sağlıklı ve güvende kalabilmek için her zaman önce sağlık hizmetleri uzmanına danış.
Yeni hamileyken yaşayacağın yorgunluk, diğer yorgunluklardan farklıdır. Kaliforniya'nın Oakland kentinde sertifikalı kadın hastalıkları uzmanı ve Nike Bir Anne Gibi Hareket Et programının danışma kurulu üyesi olan Dr. Amanda Williams, şöyle diyor: "Birinci trimesterde yaşadığın yorgunluğun eşi benzeri yoktur. Bu evre, fetüs ve plasentanın en hızlı büyüdüğü evredir. Bu yüzden metabolizmanın vücuda bindirdiği yük artar." Ayrıca bu evrede östrojen, progesteron ve HCG (insan koryonik gonadotropin; plasentanın salgıladığı hamilelik hormonu) gibi belirli hormonlar hızla artar ve bu da kendini kötü hissetmene neden olabilir.
Şöyle düşün: Vücudunda bir insan büyümeye başladı ve yaklaşık dokuz ay boyunca onun yuvası olacaksın. Bu yüzden değil egzersiz yapacak enerjiyi, koltuktan kalkacak enerjiyi bile bulamamana şaşmamalı. Bu evre profesyonel sporcular için bile aynıdır: Nike sporcusu, Arizona Wildcats kadın basketbol takımının baş koçu ve iki çocuk annesi olan Adia Barnes, birinci trimesteri sırasında "olağanüstü yorgun" olduğunu hatırlıyor.
Yine de yorgunluğa boyun eğmek zorunda değilsin. İşte yapman gerekenler.
Kendine fazla yüklenme.
Dr. Williams, "Vücudunun olağanüstü bir iş yaptığını kabullen." diyor ve ekliyor: "Özellikle sporcular, daha fazlasını yapması veya başarması gerektiğini düşünür. Ama sadece kanepede otururken bile vücudunun plasentayı büyüterek muhteşem bir iş yaptığını unutmamalısın." Bir başka deyişle, her gün 5K koşmuyor olsan bile vücudun, üzerine binen yük nedeniyle her gün 5K koşuyormuş gibi hisseder. Bu yüzden biraz dinlenmen gerekiyorsa bunda hiçbir sorun yok.
Mümkünse şekerleme yap.
Dinlenmenin sağlığa iyi geldiğini biliyorsundur. Ama Pennsylvania'nın Doylestown kentinde bulunan Trimester Fit Body'nin kurucusu ve bir Nike Trainer'ı olan Meghan Rosenfeld'in de dediği gibi, söylemesi kolay yapması zordur. Rosenfeld, takviminde her gün şekerlemeye yer açmanı öneriyor: "Gözlerini 15-20 dakika kapattığında derin uykuya dalmasan bile enerjini toplarsın." Kendine zaman ayırdığın için sakın suçluluk duyma. Bunun sana hiçbir faydası olmaz. Ayrıca bu, doğum sonrasında da işine yarayacaktır (hem şekerleme yapmayı hem de suçluluk duymamayı kastediyoruz).
Düzenli olarak yemek ye ve su iç.
Dr. Williams, gün boyunca ufak, besleyici atıştırmalıklar yemenin enerji seviyeni yüksek tutmaya ve bonus olarak da mide bulantısını önlemeye yardımcı olacağını söylüyor. Atıştırmalık olarak bir avuç orman meyvesi veya kuru yemiş yiyebilirsin; bunlar hem besleyicidir hem de yemesi kolaydır. Alternatif olarak, dil peyniri ve kraker, tam buğday ekmeğine sürülmüş humus veya fıstık ezmesine batırılmış elma dilimleri yiyebilirsin. Rosenfeld, vücudun tamam dediğinde yemeyi bırakmanı, çünkü fazla yersen kendini daha yorgun hissedebileceğini söylüyor ve susuzluk da yorgunluk yapabileceği için gün içinde su içmen gerektiğini ekliyor. Canın su içmek istemiyorsa limon veya nane ekleyebilir ya da maden suyu içebilirsin.
Uyku rutinine bağlı kal.
Maryland'in Baltimore kentindeki Johns Hopkins Hastanesi'nde doktor öğretim üyesi ve uyku tıbbı direktörü olan Grace Pien, birinci trimesterde yaşadığın hormonal değişiklikler ve yeni hamile olmanın getirdiği stres yüzünden çok yorgun olsan bile kaliteli uyku uyumanın zor olabileceğini söylüyor. İşin içine mide bulantısı da girince geceleri iyi bir uyku çekmek imkansızmış gibi gelebilir. Dr. Pien bu sorunu çözmek için ışıkları kısmanı, rahatlatıcı müzikler dinlemeni ve yatmadan önce ekrana bakmayı bırakmanı öneriyor. Bunlar, uyku zamanının geldiğini beynine haber verecektir.
Akşam yaşadığın mide bulantısı içinse Dr. Williams, mide zarını rahatsız edebilecek asitli yiyeceklerden akşamları kaçınmanı öneriyor. Ayrıca, gece yarısı mide bulantısı bastırdığında yemek için baş ucunda sade kraker bulundurmanı veya buzdolabında zencefil turşusu (suşi yanında verilen türde) tutmanı tavsiye ediyor.
Vücudunu hareket ettir.
Rosenfeld, doktorunun onay vermesi koşuluyla, biraz bile olsa egzersiz yapmanın seni canlandırabileceğini ve enerji seviyendeki düşüşün baş sebeplerinden biri olan kan şekerini kontrol altına almana yardımcı olabileceğini söylüyor: "Yerinden kalkmak istemediğin günlerde kısa bir yürüyüşe çıkmaya gayret et. 10 dakikalığına bile çıksan, planladığından daha uzun süre yürüyebilirsin."
Egzersiz yapma motivasyonu bulamıyorsan (hiç sorun değil) birkaç dakika diyaframlı solunum çalışması yapmayı deneyebilirsin. Bu teknik, karnın ile pelvik tabanını güçlendirmene ve kendine odaklanmana yardımcı olabilir. Bunu yapmak için nefes alırken göğüs kafesini şişirip pelvik tabanını gevşet, nefes verirken ise karın kaslarını ve pelvik tabanını sık.
Sana yukarıdaki ipuçlarından bile fazla enerji verecek bir şey söyleyelim: Birinci trimester, genellikle kendini en çok yorgun hissedeceğin evredir. İlerleyen günlerde daha iyi olacağına eminiz.
Yazan: Rachel Rabkin Peachman
Fotoğraflar: Vivian Kim
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