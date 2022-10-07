Yenilik

Problem çözme becerilerine sahip yeni nesil için ipuçları, teknikler ve ilham kaynakları.

Koşu Ayakkabılarının Ömrünü Uzatacak 12 Yol

Yenilik

Maksimum Koşu Deneyimi: Koşu Ayakkabının Kullanım Ömrünü Uzatmanın 12 Kolay Yolu

Koşucular günlük ekipman bakımı hakkında daha az atık üretip daha duyarlı bir koşucu olmana yardımcı olacak basit ipuçları paylaşıyor.

Koşu Ayakkabılarını Temizleyerek Gezegen Üzerinde Daha Hafif Ayak İzleri Bırakmanın Yolları

Yenilik

Koşu Ayakkabılarını Nasıl Temizlersin ve Gezegene Nasıl Fayda Sağlarsın?

Koşu ayakkabılarının ömrü daha uzun olsun mu istiyorsun? Yalnızca temizlemek bile ayakkabıların ömrünü bir hayli uzatıyor. Nike giysi tasarımcısı Raj Mistry'yi izle ve ne kadar küçük olsa da her gün...

Nike'ın Milyonlarca Ayakkabıyı Kurtarmak İçin Ters Lojistiği

Yenilik

Kurtarma Görevi: Ters Lojistik Milyonlarca Ayakkabıyı Kurtarabilir

Nike'ın yenileme programı, atılmış sneaker'lara yeniden hayat veriyor.

Nike One Box Paketlemeyi Yarıya İndiriyor

Yenilik

Özel Teslimat: One Box, Ambalajları Nasıl Yarıya İndiriyor?

Nike'ın ambalaj ekibi, atık miktarını azaltmak için çift kutu kullanmayı bırakıyor ve bir ayakkabı kutusunun neleri değiştirebileceğini yeniden tanımlıyor.

Veriler Nike Ayakkabı Tasarımını Nasıl Destekler?

Yenilik

Veri Analiziyle Tasarıma Nasıl Yön Veriyoruz?

Klasik ayakkabılarda daha fazla geri dönüştürülmüş malzeme kullanmak için veri analizinde yenilikler yapıyoruz. Ama görüntüde yaptığımız değişiklikler fark edilmeyecek kadar küçük.

Şirket İçi Geri Dönüşüm ile Yapılan Nike Air

Yenilik

Yaşam Döngüsü: Şirket İçi Geri Dönüşümle Air'e Yeniden Hayat Verme

Nike Air birimlerinin tekrar tekrar nasıl üretildiğini görmek için perde arkasına göz at.

Eski Sneaker'lara Doğal Malzemelerle Yeni Bir Hayat Ver

Yenilik

Portakal, Ceviz ve Un ile Eski Sneaker'lara Hayat Ver

Çok ciddiyiz! Sneaker'larının daha uzun süre dayanmasına yardımcı olacak doğal malzemeler kullanarak pratik, evde uygulanabilecek yöntemleri paylaşan Nike ayakkabı tasarımcılarına katıl.

İş Başında: Renkli Günlük Nasıl Tutulur

Yenilik

Dünyayı Farklı Bir Gözle Görmek İçin Renk Defteri Tutmayı Öğren

Zihnini boşaltmak, çevrenle bağ kurmak ve yaratıcılığını geliştirmek için bu basit yöntemi her gün uygula. Dört Nike tasarımcısı sana yol gösterecek.

Evde Antrenman İpuçları

Yenilik

Evde Antrenman Yap: Pandemi Döneminde Fitness Geleceğimizi Nasıl Etkiliyor?

Profesyonel antrenörler ve amatör sporcular; güçlenmemizi sağlayacak püf noktaları, pratik yöntemleri ve keşiflerini paylaşıyor.

İş Başında: Biyo Malzemeler Nasıl Yapılır

Yenilik

Biyomalzeme Üreterek Mutfağından Geleceğe Yön Verme

Deniz yosunundan doğal plastik üretmeyi öğren ve Nike tasarımcısı Rikke Bonde'un verdiği hayat dersiyle tutkularının peşinden git.

Sürdürülebilir Tasarımın Temelleri

Yenilik

Sürdürülebilir Ayakkabı Tasarımına Giriş

Space Hippie projesi, bizim için hızlandırılmış bir "sıfır karbon ayak izli gelecek" kursu gibiydi. İşte projenin bize öğrettiği beş ders.

Yollara Hazır: Nike Sole 2.0 ve Össur Koşu Bıçağı

Yenilik

Yollara Hazır: Nike Sole 2.0 x Össur Koşu Protezi

Engelli sporcuların DIY ekipmanlarından ilham alan Nike tasarımcıları, protez bacakla koşanlar için çığır açacak değişiklikler geliştiriyor. En son modeli burada görebilirsin.

Bulutların Üzerinde: Hong Kong'un Çatı Sahaları

Yenilik

Bulutların Üzerinde: Hong Kong'un Çatı Sahaları

Yenilikçi tasarımın nesiller arasında köprü kurmayı, topluluklara güç vermeyi ve sporu daha kapsayıcı hale getirmeye yardımcı olmayı nasıl başarabileceğini inceliyoruz.

Yenilik

Problem çözme becerilerine sahip yeni nesil için ipuçları, teknikler ve ilham kaynakları.

Koşu Ayakkabılarının Ömrünü Uzatacak 12 Yol

Yenilik

Maksimum Koşu Deneyimi: Koşu Ayakkabının Kullanım Ömrünü Uzatmanın 12 Kolay Yolu

Koşucular günlük ekipman bakımı hakkında daha az atık üretip daha duyarlı bir koşucu olmana yardımcı olacak basit ipuçları paylaşıyor.

Koşu Ayakkabılarını Temizleyerek Gezegen Üzerinde Daha Hafif Ayak İzleri Bırakmanın Yolları

Yenilik

Koşu Ayakkabılarını Nasıl Temizlersin ve Gezegene Nasıl Fayda Sağlarsın?

Koşu ayakkabılarının ömrü daha uzun olsun mu istiyorsun? Yalnızca temizlemek bile ayakkabıların ömrünü bir hayli uzatıyor. Nike giysi tasarımcısı Raj Mistry'yi izle ve ne kadar küçük olsa da her gün...

Nike'ın Milyonlarca Ayakkabıyı Kurtarmak İçin Ters Lojistiği

Yenilik

Kurtarma Görevi: Ters Lojistik Milyonlarca Ayakkabıyı Kurtarabilir

Nike'ın yenileme programı, atılmış sneaker'lara yeniden hayat veriyor.

Nike One Box Paketlemeyi Yarıya İndiriyor

Yenilik

Özel Teslimat: One Box, Ambalajları Nasıl Yarıya İndiriyor?

Nike'ın ambalaj ekibi, atık miktarını azaltmak için çift kutu kullanmayı bırakıyor ve bir ayakkabı kutusunun neleri değiştirebileceğini yeniden tanımlıyor.

Veriler Nike Ayakkabı Tasarımını Nasıl Destekler?

Yenilik

Veri Analiziyle Tasarıma Nasıl Yön Veriyoruz?

Klasik ayakkabılarda daha fazla geri dönüştürülmüş malzeme kullanmak için veri analizinde yenilikler yapıyoruz. Ama görüntüde yaptığımız değişiklikler fark edilmeyecek kadar küçük.

Şirket İçi Geri Dönüşüm ile Yapılan Nike Air

Yenilik

Yaşam Döngüsü: Şirket İçi Geri Dönüşümle Air'e Yeniden Hayat Verme

Nike Air birimlerinin tekrar tekrar nasıl üretildiğini görmek için perde arkasına göz at.

Eski Sneaker'lara Doğal Malzemelerle Yeni Bir Hayat Ver

Yenilik

Portakal, Ceviz ve Un ile Eski Sneaker'lara Hayat Ver

Çok ciddiyiz! Sneaker'larının daha uzun süre dayanmasına yardımcı olacak doğal malzemeler kullanarak pratik, evde uygulanabilecek yöntemleri paylaşan Nike ayakkabı tasarımcılarına katıl.

İş Başında: Renkli Günlük Nasıl Tutulur

Yenilik

Dünyayı Farklı Bir Gözle Görmek İçin Renk Defteri Tutmayı Öğren

Zihnini boşaltmak, çevrenle bağ kurmak ve yaratıcılığını geliştirmek için bu basit yöntemi her gün uygula. Dört Nike tasarımcısı sana yol gösterecek.

Evde Antrenman İpuçları

Yenilik

Evde Antrenman Yap: Pandemi Döneminde Fitness Geleceğimizi Nasıl Etkiliyor?

Profesyonel antrenörler ve amatör sporcular; güçlenmemizi sağlayacak püf noktaları, pratik yöntemleri ve keşiflerini paylaşıyor.

İş Başında: Biyo Malzemeler Nasıl Yapılır

Yenilik

Biyomalzeme Üreterek Mutfağından Geleceğe Yön Verme

Deniz yosunundan doğal plastik üretmeyi öğren ve Nike tasarımcısı Rikke Bonde'un verdiği hayat dersiyle tutkularının peşinden git.

Sürdürülebilir Tasarımın Temelleri

Yenilik

Sürdürülebilir Ayakkabı Tasarımına Giriş

Space Hippie projesi, bizim için hızlandırılmış bir "sıfır karbon ayak izli gelecek" kursu gibiydi. İşte projenin bize öğrettiği beş ders.

Yollara Hazır: Nike Sole 2.0 ve Össur Koşu Bıçağı

Yenilik

Yollara Hazır: Nike Sole 2.0 x Össur Koşu Protezi

Engelli sporcuların DIY ekipmanlarından ilham alan Nike tasarımcıları, protez bacakla koşanlar için çığır açacak değişiklikler geliştiriyor. En son modeli burada görebilirsin.

Bulutların Üzerinde: Hong Kong'un Çatı Sahaları

Yenilik

Bulutların Üzerinde: Hong Kong'un Çatı Sahaları

Yenilikçi tasarımın nesiller arasında köprü kurmayı, topluluklara güç vermeyi ve sporu daha kapsayıcı hale getirmeye yardımcı olmayı nasıl başarabileceğini inceliyoruz.