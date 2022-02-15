İsviçre Alplerinde En Üst Düzeyde Futbol Oyna  

Burada oynanan futbolun kalitesi akılda kalacak bir seviyede olmasa da, sahanın kendisi unutulmayacak bir deneyim vadediyor. Üstelik bu deneyim, rakıma alışmadan maç yapmaya kalkan deplasman takımları için nefes kesici olabiliyor. Bu rakımda atmosfer daha ince olduğu için ziyaretçilerin nefes alıp vermesi zorlaşıyor ve bu da oyunun ilerleyen anlarında ev sahibi takıma avantaj kazandırıyor.



Yaklaşık 20 yıldır burada futbol oynayan FC Gspon'un defans oyuncusu Diego Abgottspon, şöyle diyor: "Rakiplerin işi daha zor. Devre arasına 5-0 geride girsek bile geri dönüp kazanabileceğimizi biliyoruz. İç sahada çok güçlü bir takımız."