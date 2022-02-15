İsviçre Alplerinde En Üst Düzeyde Futbol Oyna  

Futbolu En Yüksek Seviyede Oynamayı Hiç İstedin mi?
Topluluk
Avrupa'nın en yüksek futbol sahasına hoş geldin. Bu sahada dışarı kaçan topu almak için 1.100 metre inmen gerekiyor.
"Oyun Alanları", sporun toplulukları bir araya getirdiği yerleri ele alan bir seri.
Gspon'un yol bağlantısı yok. İsviçre Alpleri'nde, kayak merkezi Zermatt ve Matterhorn'un bıçak kadar keskin olan ikonik zirvesinin yakınında bulunan, arabaların olmadığı 1.890 metre rakımlı bu küçük köye, Stalden'den kalkan kırmızı-beyaz renkli teleferiklerle ulaşılıyor. Bu Alp köyünün sakinlerini bir araya getiren şey ise kayak veya yürüyüş yolları değil, bir futbol sahası: Avrupa'nın en yüksek futbol stadyumu olan Ottmar Hitzfeld Gspon Arena.
Gspon erkek futbol takımından Andy Furrer (solda) ve Matteo Abgottspon, maçtan önce kaleyi taşıyor.
İsviçre Dağ Ligi amatör takımlarından FC Gspon, köyün nispeten tek düz alanı olan bu sahada 1974'ten beri futbol oynuyor. Bu rakımda çim yetişmediği için saha suni çim. Kış aylarında dağ karla kaplandığı zaman saha kayak pistine dönüşüyor. İlkbahar geldiğinde oyuncular, sezon öncesi antrenmanlarının parçası olarak karları (hemen) her hava koşuluna uygun zeminden kürüyor. Sonra da kaleleri kuruyorlar.
"Gspon futbol oynamak için oldukça çılgın, çok güzel bir yer."
Gary Christian
Gspon'da bir bar, bir restoranlı otel, bir kilise ve dağ eteğine dev bir el tarafından serpilmiş gibi duran birkaç düzine taş çatılı dağ evi var. Burada tek duyabileceğin sesler teleferiğin çalışırken çıkardığı hafif ses, otlayan ineklerin çan sesleri ve bir de, Gspon'u karla kaplı olmadığı Mayıs-Ekim ayları arasında ziyaret edecek olursan duyacağın "Gooooollll!" bağırışları.
Stadyum, adını ilk açılış maçının onur konuğu olan, "Der General" lakaplı İsviçre ve Bayern Münih teknik direktörü Ottmar Hitzfeld'den alıyor. Dağ oyularak inşa edilen stadyumun doğal eğimli tribünleri, izleyicilere belki de futboldaki en iyi manzarayı sunuyor. FC Gspon eski oyuncusu Fabian Furrer, "Burası doğayla birleşen, uçsuz bucaksız gibi görünen bir saha." diyor.
Toprak ve çakıl zemin, 2009 yılında tamamen yenilendi. Ayrıca maç sonrası kutlamaları için saha kenarına bar inşa edildi.
"Maç olduğunda bütün köy gelip yardım ediyor."
Beatrix Abgottspon
David Imboden, dışarı kaçan topun peşinden koşuyor.
Ancak sahanın rakımından kaynaklanan üç dezavantajı var. Saha etrafına yüksek bir ağ gerilmiş olmasına rağmen, her maçta ortalama beş top (son 40 yılda 1.000'den fazla) dışarı kaçıp yüzlerce metre aşağıya yuvarlanıyor. Bu yüzden maçın son düdüğü çaldıktan sonra bir dağ arama ekibi topları bulmak için yola koyuluyor. Kaybolan toplar, kulüp için bir servete mal oluyor.
Stadyuma ulaşım zor olsa da, pek çok takım "Avrupa'da en yüksek seviyede" futbol oynamış olmak için buraya gelmekten çekinmiyor.
Sahanın resmi boyutlarda olması için yeterince düz alan yok. Bu yüzden maçlar biraz daha küçük bir sahada, kurallar biraz değiştirilerek oynanıyor: Takımlar 11 oyuncu yerine sekiz oyuncudan oluşuyor. Ayrıca ofsayt kuralı uygulanmıyor. Bu da maçların daha hızlı ve çılgın geçmesini sağlıyor.
Kale ağlarının gerisinde, çizgi yakınında topla oynayan iki oyuncu görülüyor.
Doğrusunu söylemek gerekirse Gspon'un en ünlü uluslararası turnuvası Mountain Village Euros'ta oynanan futbolun kalitesi, oyuncuların da kabul ettiği gibi profesyonel seviyede değil. Çünkü takımlar farklı mesleklerden oyuncularla kuruluyor. Oyuncular arasında helikopter pilotları, kayak eğitmenleri, kasaplar ve web tasarımcıları var.
Abgottspon ailesinin üyeleri, takımı destekliyor.
Nüfusu 500 civarında olan köyün 100'den fazla sakininin FC Gspon ile bir şekilde bağı var. "Ya kendileri oynuyorlar, ya çocukları oynuyor, ya da oynayan birisini tanıyorlar." diyen eski oyuncu Andy Abgottspon'un lafını, annesi Beatrix şu sözlerle tamamlıyor: "Maç olduğunda bütün köy gelip yardım ediyor."
Soldan sağa: Teknik Direktör Roland, Hannes Biner, Andy, Cédric Abgottspon, Matteo, Sebastian Furrer, David
Yıllar içinde aynı ailelerin birçok üyesi FC Gspon forması giydi. İsviçre ile İspanya arasında oynanan unutulmaz Mountain Euros maçında, takım kadrosu aile yoklamalarını andırıyordu: "1 numara, Abgottspon. 2 numara, Abgottspon. 3. numara, Abgottspon." İspanya için de durum farklı değildi: "1 numara, Rodríguez. 2 numara, Rodríguez. 3 numara, Rodríguez."
Patricia Furrer'in (sağda, sarı giysili) babası, FC Gspon'un kurucu üyelerindendi. Patricia şimdi 2008 yılında kurulan kadın takımında oynuyor. İki erkek kardeşi ise erkek as takımında forma giyiyor.
"Burası doğayla birleşen, uçsuz bucaksız gibi görünen bir saha."
Fabian Furrer
Burada oynanan futbolun kalitesi akılda kalacak bir seviyede olmasa da, sahanın kendisi unutulmayacak bir deneyim vadediyor. Üstelik bu deneyim, rakıma alışmadan maç yapmaya kalkan deplasman takımları için nefes kesici olabiliyor. Bu rakımda atmosfer daha ince olduğu için ziyaretçilerin nefes alıp vermesi zorlaşıyor ve bu da oyunun ilerleyen anlarında ev sahibi takıma avantaj kazandırıyor.
Yaklaşık 20 yıldır burada futbol oynayan FC Gspon'un defans oyuncusu Diego Abgottspon, şöyle diyor: "Rakiplerin işi daha zor. Devre arasına 5-0 geride girsek bile geri dönüp kazanabileceğimizi biliyoruz. İç sahada çok güçlü bir takımız."
Yazan: Kieran Dahl
Fotoğraflar: Dominic Nahr
Yazılma tarihi: Eylül 2020