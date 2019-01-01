Air'ini Giy
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Air'in Evrimi
Air Max'in Tarihini Anlatan Animasyon
Bu Air Max ikonları üretildiğinde dünyada neler oluyordu? Bakalım hangilerini bulacaksın.
1987: Air Max 1
Paris'in açık mimarisinden ilham alan Nike tasarımcısı Tinker Hatfield, Air Max 1'in orta tabanına küçük bir pencere açıp Nike Air'i ilk kez görünür hale getirdi.
1990: Air Max 90
AM90'ın çığır açan özelliği, dikkat çekici yan paneliydi. Orijinal "Infrared" renk grubu, bugün bile her yeni üretimde yankı uyandırmaya devam ediyor.
1991: Air Max 180
Max Air birimi büyümekle kalmadı, ayakkabının altını da boylu boyunca sardı. Sade ve zarif tasarım, tüm dikkatleri 180° Air yastıklamaya çekmeye yardımcı oldu.
1995: Air Max 95
Tasarımcılarımız, 95'in özel olarak şekillendirilmiş stili için dünyanın katmanlarından ilham aldı. Bu Air Max ayakkabı, aynı zamanda ayağın ön kısmına ikinci bir görünür Nike Air birimi koyan ilk ayakkabıydı.
1997: Air Max 97
Tam boy Nike Air yastıklamaya sahip ilk Air Max ayakkabı olan 97, olağanüstü fütüristik görünüyor. Ama tasarımcılarımızın ilham kaynağı, sudaki dalgaların doğal güzelliğiydi.
1995: Air Max 95
Tasarımcılarımız, 95'in özel olarak şekillendirilmiş stili için dünyanın katmanlarından ilham aldı. Bu Air Max ayakkabı, aynı zamanda ayağın ön kısmına ikinci bir görünür Nike Air birimi koyan ilk ayakkabıydı.
1997: Air Max 97
Tam boy Nike Air yastıklamaya sahip ilk Air Max ayakkabı olan 97, olağanüstü fütüristik görünüyor. Ama tasarımcılarımızın ilham kaynağı, sudaki dalgaların doğal güzelliğiydi.
1998: Air Max Plus
Nike Air birimini farklı bölümlere ayırmamızı sağlayan Tuned Air teknolojisi, bu bölümlerin her birine ince ayar yapmamıza olanak tanıdı. İlk renk grubu, tropik bölgelerdeki gökyüzünden ve sallanan palmiyelerden ilham almıştı.
2006: Air Max 360
Yalnızca Max Air yastıklamaya sahip Air Max 360 ayakkabı ile ilk köpüksüz tasarımımıza ulaşmış olduk. Bu dönüm noktası, Air Max teknolojisinde yeni bir dönem başlattı.
2015: Nike Air VaporMax
Ayağın ile yastıklama arasında yalnızca ince bir film bulunan bu ayakkabı, havada yürüyormuş hissine en yakın deneyimi yaşatıyor. Hızlı ve esnek Nike Air VaporMax dikkatleri üzerine çekiyor.
2015: Nike Air VaporMax
Ayağın ile yastıklama arasında yalnızca ince bir film bulunan bu ayakkabı, havada yürüyormuş hissine en yakın deneyimi yaşatıyor. Hızlı ve esnek Nike Air VaporMax dikkatleri üzerine çekiyor.
2018: Air Max 270
Tam 270° görünür olan güçlü topuk birimi, Air Max tarihindeki en cesur mesajlardan birini veriyor. Ayağa uyum sağlayan hafif üst kısım ise ayakkabıyı en rahat seçeneklerden biri haline getiriyor.
2018: Air Max 270
Tam 270° görünür olan güçlü topuk birimi, Air Max tarihindeki en cesur mesajlardan birini veriyor. Ayağa uyum sağlayan hafif üst kısım ise ayakkabıyı en rahat seçeneklerden biri haline getiriyor.
2019: Air Max 720
Air Max ailesinin en yeni üyesi saf enerji yayarken göz alıcı stili ve güçlü esneme kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Bu model, aynı zamanda bugüne kadarki en uzun Nike Air yastıklamayı da sunuyor.
2019: Air Max 720
Air Max ailesinin en yeni üyesi saf enerji yayarken göz alıcı stili ve güçlü esneme kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Bu model, aynı zamanda bugüne kadarki en uzun Nike Air yastıklamayı da sunuyor.