Nike Air Max

    Nike Air Max

    Air Max 270 React

    Air Max 270 React

    Big Air, with GO.

    Keşfet

    İkonik Modelleri İncele

    Air Max 1

    Air Max 1

    Air Max 90

    Air Max 90

    Air Max 95

    Air Max 95

    Air Max 97

    Air Max 97

    Air VaporMax

    Air VaporMax

    Air Max 270

    Air Max 270

    Air'ini Giy

    Instagram'da #AirMax'i keşfet veya stilinin Nike.com'da yayınlanması için @Nike'tan bahset

    Air Max 270 React

    Big Air, with GO.

    Keşfet

    Air Max 270 React

    Big Air, with GO.

    Keşfet
    @dorionpentard

    @dorionpentard

    @masteramas

    @masteramas

    @rami.hanna

    @rami.hanna

    @oilustratoarevisatoare

    @oilustratoarevisatoare

    En Yeni Air Max Stilleri

    Erkekler İçin Air Max

    Erkekler İçin Air Max

    İncele
    Kadınlar İçin Air Max

    Kadınlar İçin Air Max

    İncele
    Çocuklar İçin Air Max

    Çocuklar İçin Air Max

    İncele
    Air Max By You

    Air Max By You

    İstediğin Air Max'i hayal et. Sonra ona hayat verelim.

    Kişiselleştir

    Air'in Evrimi

    Air Max'in Tarihini Anlatan Animasyon

    Bu Air Max ikonları üretildiğinde dünyada neler oluyordu? Bakalım hangilerini bulacaksın.

    1987: Air Max 1

    Paris'in açık mimarisinden ilham alan Nike tasarımcısı Tinker Hatfield, Air Max 1'in orta tabanına küçük bir pencere açıp Nike Air'i ilk kez görünür hale getirdi.

    1990: Air Max 90

    AM90'ın çığır açan özelliği, dikkat çekici yan paneliydi. Orijinal "Infrared" renk grubu, bugün bile her yeni üretimde yankı uyandırmaya devam ediyor.

    1991: Air Max 180

    Max Air birimi büyümekle kalmadı, ayakkabının altını da boylu boyunca sardı. Sade ve zarif tasarım, tüm dikkatleri 180° Air yastıklamaya çekmeye yardımcı oldu.

    1995: Air Max 95

    1995: Air Max 95

    Tasarımcılarımız, 95'in özel olarak şekillendirilmiş stili için dünyanın katmanlarından ilham aldı. Bu Air Max ayakkabı, aynı zamanda ayağın ön kısmına ikinci bir görünür Nike Air birimi koyan ilk ayakkabıydı.

    1995: Air Max 95

    Tasarımcılarımız, 95'in özel olarak şekillendirilmiş stili için dünyanın katmanlarından ilham aldı. Bu Air Max ayakkabı, aynı zamanda ayağın ön kısmına ikinci bir görünür Nike Air birimi koyan ilk ayakkabıydı.

    1997: Air Max 97

    1997: Air Max 97

    Tam boy Nike Air yastıklamaya sahip ilk Air Max ayakkabı olan 97, olağanüstü fütüristik görünüyor. Ama tasarımcılarımızın ilham kaynağı, sudaki dalgaların doğal güzelliğiydi.

    1997: Air Max 97

    Tam boy Nike Air yastıklamaya sahip ilk Air Max ayakkabı olan 97, olağanüstü fütüristik görünüyor. Ama tasarımcılarımızın ilham kaynağı, sudaki dalgaların doğal güzelliğiydi.

    1995: Air Max 95

    1995: Air Max 95

    Tasarımcılarımız, 95'in özel olarak şekillendirilmiş stili için dünyanın katmanlarından ilham aldı. Bu Air Max ayakkabı, aynı zamanda ayağın ön kısmına ikinci bir görünür Nike Air birimi koyan ilk ayakkabıydı.

    1997: Air Max 97

    1997: Air Max 97

    Tam boy Nike Air yastıklamaya sahip ilk Air Max ayakkabı olan 97, olağanüstü fütüristik görünüyor. Ama tasarımcılarımızın ilham kaynağı, sudaki dalgaların doğal güzelliğiydi.

    1995: Air Max 95

    Tasarımcılarımız, 95'in özel olarak şekillendirilmiş stili için dünyanın katmanlarından ilham aldı. Bu Air Max ayakkabı, aynı zamanda ayağın ön kısmına ikinci bir görünür Nike Air birimi koyan ilk ayakkabıydı.

    1997: Air Max 97

    Tam boy Nike Air yastıklamaya sahip ilk Air Max ayakkabı olan 97, olağanüstü fütüristik görünüyor. Ama tasarımcılarımızın ilham kaynağı, sudaki dalgaların doğal güzelliğiydi.

    1998: Air Max Plus

    Nike Air birimini farklı bölümlere ayırmamızı sağlayan Tuned Air teknolojisi, bu bölümlerin her birine ince ayar yapmamıza olanak tanıdı. İlk renk grubu, tropik bölgelerdeki gökyüzünden ve sallanan palmiyelerden ilham almıştı.

    2006: Air Max 360

    Yalnızca Max Air yastıklamaya sahip Air Max 360 ayakkabı ile ilk köpüksüz tasarımımıza ulaşmış olduk. Bu dönüm noktası, Air Max teknolojisinde yeni bir dönem başlattı.

    2015: Nike Air VaporMax

    2015: Nike Air VaporMax

    Ayağın ile yastıklama arasında yalnızca ince bir film bulunan bu ayakkabı, havada yürüyormuş hissine en yakın deneyimi yaşatıyor. Hızlı ve esnek Nike Air VaporMax dikkatleri üzerine çekiyor.

    2015: Nike Air VaporMax

    Ayağın ile yastıklama arasında yalnızca ince bir film bulunan bu ayakkabı, havada yürüyormuş hissine en yakın deneyimi yaşatıyor. Hızlı ve esnek Nike Air VaporMax dikkatleri üzerine çekiyor.

    2015: Nike Air VaporMax

    Ayağın ile yastıklama arasında yalnızca ince bir film bulunan bu ayakkabı, havada yürüyormuş hissine en yakın deneyimi yaşatıyor. Hızlı ve esnek Nike Air VaporMax dikkatleri üzerine çekiyor.

    2018: Air Max 270

    2018: Air Max 270

    Tam 270° görünür olan güçlü topuk birimi, Air Max tarihindeki en cesur mesajlardan birini veriyor. Ayağa uyum sağlayan hafif üst kısım ise ayakkabıyı en rahat seçeneklerden biri haline getiriyor.

    2018: Air Max 270

    2018: Air Max 270

    Tam 270° görünür olan güçlü topuk birimi, Air Max tarihindeki en cesur mesajlardan birini veriyor. Ayağa uyum sağlayan hafif üst kısım ise ayakkabıyı en rahat seçeneklerden biri haline getiriyor.

    2018: Air Max 270

    Tam 270° görünür olan güçlü topuk birimi, Air Max tarihindeki en cesur mesajlardan birini veriyor. Ayağa uyum sağlayan hafif üst kısım ise ayakkabıyı en rahat seçeneklerden biri haline getiriyor.

    2018: Air Max 270

    Tam 270° görünür olan güçlü topuk birimi, Air Max tarihindeki en cesur mesajlardan birini veriyor. Ayağa uyum sağlayan hafif üst kısım ise ayakkabıyı en rahat seçeneklerden biri haline getiriyor.

    2019: Air Max 720

    2019: Air Max 720

    Air Max ailesinin en yeni üyesi saf enerji yayarken göz alıcı stili ve güçlü esneme kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Bu model, aynı zamanda bugüne kadarki en uzun Nike Air yastıklamayı da sunuyor.

    2019: Air Max 720

    Air Max ailesinin en yeni üyesi saf enerji yayarken göz alıcı stili ve güçlü esneme kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Bu model, aynı zamanda bugüne kadarki en uzun Nike Air yastıklamayı da sunuyor.

    2019: Air Max 720

    2019: Air Max 720

    Air Max ailesinin en yeni üyesi saf enerji yayarken göz alıcı stili ve güçlü esneme kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Bu model, aynı zamanda bugüne kadarki en uzun Nike Air yastıklamayı da sunuyor.

    2019: Air Max 720

    Air Max ailesinin en yeni üyesi saf enerji yayarken göz alıcı stili ve güçlü esneme kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Bu model, aynı zamanda bugüne kadarki en uzun Nike Air yastıklamayı da sunuyor.