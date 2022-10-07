Sporcular*

Profesyoneller, dahiler ve oyun için yaşayan herkes.

Megan Rapinoe Victory Redefined Kapsül Koleksiyonu

Nike x Megan Rapinoe

Victory Redefined

Zafer eskiden bir kazanan ve bir kaybeden anlamına geliyordu ancak Megan Rapinoe'nin başka fikirleri var. Megan'ın kazanmanın anlamını değiştirmek için platformunu nasıl kullandığını öğren.

Görme engelli bazı koşucuların destek kaynağı koşu pacer'ları

Sporcular*

İple Başlayan Bir Koşu Hikayesi

Bu koşu hikayesi aslında ayaklardan çok eller hakkında. Aynı spor, aynı çaba. Tek farksa iki el arasındaki bir ip parçası. İleriye doğru atılan her adımla arkadaşlık, motivasyon ve tutku ipin bir...

Ne Üzerine Çalışıyorsun?

Athletes*

Adwoa Aboah: Bağlantı Kurma

Adwoa Aboah her zaman çalışmaya devam ediyor ve hem kendini hem de topluluğunu ileriye taşıyor.

Kadın Futbolunda Dalga Etkisi

Sporcular*

Brezilya'da Kadın Futbolunun Geçirdiği Değişim

Brezilyalı futbol yıldızı Andressa Alves, kadın futbolunun ülkesinde ve yurt dışında nasıl geliştiğini anlatıyor.

Budist Rahip Yukai Shimizu, Netliğe Ulaşmak İçin Japon Dağlarında Koşuyor

Sporcular*

Japonya'nın Dağ Yollarında Bir Budist Keşiş, Huzuru Koşuda Buluyor

Yukai Shimizu için manevi ritüeller ve koşu rutini, farklı gibi görünseler de birbirlerini tamamlayıp zenginleştiriyor.

Fransız Kadın Futbolcu Florine Kouessan ve Kulübü Witch FC

Sporcular*

Cadı Kazanı: Bir Futbolcu, Paris'in En Yaratıcı Kulübünde Yaptıklarıyla Dikkat Çekiyor

Florine Kouessan, yaşadığı dünyayı yansıtan bir takım kurmaya çalışıyor: Witch FC.

Madison Keys ve Sloane Stephens Röportajı

Sporcular*

Teke Tek: Sloane Stephens ve Madison Keys

Tenisin yıldızları, mücadele eden rakipler olmanın yanı sıra ömür boyu sürecek arkadaşlıklarıyla spora seviye atlatıyor.

Renee Montgomery: Hamleler Harekete Dönüşünce

Sporcular*

Renee Montgomery: Hamleler Harekete Dönüşünce

Renee Montgomery, basketbolu bıraktıktan sonra Takım Sahibi olarak Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen ilk WNBA oyuncusu oldu. Bu mevkideki son kişi olmamaya da kararlı.

Teke Tek: Fran Kirby ve Jordan Henderson

Sporcular*

Teke Tek: Fran Kirby x Jordan Henderson

Futbolun en iyi iki oyuncusunun gözünden liderlik, mağlubiyet ve önemli dersler.

Teke Tek: Napheesa Collier x Sylvia Fowles

Sporcular*

Teke Tek: Napheesa Collier x Sylvia Fowles

İki basketbol yıldızı, sahada ve saha dışında nesiller arası bir bağ kuruyor.

Mexico City'li Futbolcu Alan Landeros Gitgide Ustalaşıyor

Sporcular*

Performans Sanatı: Bu Mexico City'li Futbolcunun Becerilerini Geliştirme Yöntemi

Alan Landeros, bölgesinin sokak futbolu kültürünü 16 yaşında keşfetti. Şimdi kaybettiği zamanı geri kazanmaya çalışıyor.

Paris Sokak Basketbolu Dünyasının En Yeni Film Yapımcısı Lamine Conté ile Tanış 

Sporcular*

Basketbol Oynamak: Paris Sokak Basketbolunun Yeni Film Yapımcısıyla Tanış

Karşınızda Mister Pvris: Şehrinin basketbol dünyasını belgelendiren basketbol tutkunu.

Portreler: Leonora Manzano ile Adrenalin Peşinde 

Sporcular*

Adrenalin Peşinde: Leonora Manzano'nun Çok Hızlı Yaşamı Koşuyu Keşfetmesiyle Değişti

Mexico City'li bu koşucu, partilerle dolu yaşamı yüzünden ülser olmuştu. Şimdi ise huzurunu ve temposunu sönmüş bir yanardağın eteklerinde buluyor.  

Yeni Nesil: Sky Brown

Sporcular*

Yeni Nesil: Sky Brown

Henüz 13 yaşında olan Sky Brown, dünyadaki en genç profesyonel kaykaycı olarak olasılıkların ve pozitifliğin sınırı olmayan bir nesle öncülük ediyor.

Yeni Dönüm Noktaları

Sporcular*

Yeni Dönüm Noktaları: Shim Suk-hee

Kısa mesafe sürat patencisi Shim Suk-hee, hem sporunda hem ülkesinde bir efsane. Buz pisti ve pist dışında gösterdiği cesaret, sahip olduğu gücü spor aracılığıyla bulması için dünyanın her yerindeki...

Yeni Periler

Sporcular*

Yeni Periler: Rayssa Leal

Hem peri hem de kaykaycı mı? Evet, doğru okudun. Rayssa kaykayıyla uçuşa geçtiği zaman yeni kuşak kız çocuklara ilham veriyor.

Tokyo'nun Kaykay Kültürünü İleriye Taşıyan Kadınla Tanış

Sporcular*

Tokyo'nun Kaykay Kültürünü İleriye Taşıyan Kadınla Tanış

29 yaşında kaykaya başlayan Azusa Adachi, bugün Skate Girls Snap projesiyle yeni neslin kaykaycılarına ilham kaynağı oluyor.

Masalsı Hareketler Yapan Break Dansçı Wang Qing

Sporcular*

Karşınızda Masalsı Hareketler Yapan Break Dansçı Kadın

Çin'in en iyi break dansçı kadınlarından birinin, çalışmalarını sanatıyla nasıl bir araya getirdiğini gör.

Sporcular*

Profesyoneller, dahiler ve oyun için yaşayan herkes.

Megan Rapinoe Victory Redefined Kapsül Koleksiyonu

Nike x Megan Rapinoe

Victory Redefined

Zafer eskiden bir kazanan ve bir kaybeden anlamına geliyordu ancak Megan Rapinoe'nin başka fikirleri var. Megan'ın kazanmanın anlamını değiştirmek için platformunu nasıl kullandığını öğren.

Görme engelli bazı koşucuların destek kaynağı koşu pacer'ları

Sporcular*

İple Başlayan Bir Koşu Hikayesi

Bu koşu hikayesi aslında ayaklardan çok eller hakkında. Aynı spor, aynı çaba. Tek farksa iki el arasındaki bir ip parçası. İleriye doğru atılan her adımla arkadaşlık, motivasyon ve tutku ipin bir...

Ne Üzerine Çalışıyorsun?

Athletes*

Adwoa Aboah: Bağlantı Kurma

Adwoa Aboah her zaman çalışmaya devam ediyor ve hem kendini hem de topluluğunu ileriye taşıyor.

Kadın Futbolunda Dalga Etkisi

Sporcular*

Brezilya'da Kadın Futbolunun Geçirdiği Değişim

Brezilyalı futbol yıldızı Andressa Alves, kadın futbolunun ülkesinde ve yurt dışında nasıl geliştiğini anlatıyor.

Budist Rahip Yukai Shimizu, Netliğe Ulaşmak İçin Japon Dağlarında Koşuyor

Sporcular*

Japonya'nın Dağ Yollarında Bir Budist Keşiş, Huzuru Koşuda Buluyor

Yukai Shimizu için manevi ritüeller ve koşu rutini, farklı gibi görünseler de birbirlerini tamamlayıp zenginleştiriyor.

Fransız Kadın Futbolcu Florine Kouessan ve Kulübü Witch FC

Sporcular*

Cadı Kazanı: Bir Futbolcu, Paris'in En Yaratıcı Kulübünde Yaptıklarıyla Dikkat Çekiyor

Florine Kouessan, yaşadığı dünyayı yansıtan bir takım kurmaya çalışıyor: Witch FC.

Madison Keys ve Sloane Stephens Röportajı

Sporcular*

Teke Tek: Sloane Stephens ve Madison Keys

Tenisin yıldızları, mücadele eden rakipler olmanın yanı sıra ömür boyu sürecek arkadaşlıklarıyla spora seviye atlatıyor.

Renee Montgomery: Hamleler Harekete Dönüşünce

Sporcular*

Renee Montgomery: Hamleler Harekete Dönüşünce

Renee Montgomery, basketbolu bıraktıktan sonra Takım Sahibi olarak Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen ilk WNBA oyuncusu oldu. Bu mevkideki son kişi olmamaya da kararlı.

Teke Tek: Fran Kirby ve Jordan Henderson

Sporcular*

Teke Tek: Fran Kirby x Jordan Henderson

Futbolun en iyi iki oyuncusunun gözünden liderlik, mağlubiyet ve önemli dersler.

Teke Tek: Napheesa Collier x Sylvia Fowles

Sporcular*

Teke Tek: Napheesa Collier x Sylvia Fowles

İki basketbol yıldızı, sahada ve saha dışında nesiller arası bir bağ kuruyor.

Mexico City'li Futbolcu Alan Landeros Gitgide Ustalaşıyor

Sporcular*

Performans Sanatı: Bu Mexico City'li Futbolcunun Becerilerini Geliştirme Yöntemi

Alan Landeros, bölgesinin sokak futbolu kültürünü 16 yaşında keşfetti. Şimdi kaybettiği zamanı geri kazanmaya çalışıyor.

Paris Sokak Basketbolu Dünyasının En Yeni Film Yapımcısı Lamine Conté ile Tanış 

Sporcular*

Basketbol Oynamak: Paris Sokak Basketbolunun Yeni Film Yapımcısıyla Tanış

Karşınızda Mister Pvris: Şehrinin basketbol dünyasını belgelendiren basketbol tutkunu.

Portreler: Leonora Manzano ile Adrenalin Peşinde 

Sporcular*

Adrenalin Peşinde: Leonora Manzano'nun Çok Hızlı Yaşamı Koşuyu Keşfetmesiyle Değişti

Mexico City'li bu koşucu, partilerle dolu yaşamı yüzünden ülser olmuştu. Şimdi ise huzurunu ve temposunu sönmüş bir yanardağın eteklerinde buluyor.  

Yeni Nesil: Sky Brown

Sporcular*

Yeni Nesil: Sky Brown

Henüz 13 yaşında olan Sky Brown, dünyadaki en genç profesyonel kaykaycı olarak olasılıkların ve pozitifliğin sınırı olmayan bir nesle öncülük ediyor.

Yeni Dönüm Noktaları

Sporcular*

Yeni Dönüm Noktaları: Shim Suk-hee

Kısa mesafe sürat patencisi Shim Suk-hee, hem sporunda hem ülkesinde bir efsane. Buz pisti ve pist dışında gösterdiği cesaret, sahip olduğu gücü spor aracılığıyla bulması için dünyanın her yerindeki...

Yeni Periler

Sporcular*

Yeni Periler: Rayssa Leal

Hem peri hem de kaykaycı mı? Evet, doğru okudun. Rayssa kaykayıyla uçuşa geçtiği zaman yeni kuşak kız çocuklara ilham veriyor.

Tokyo'nun Kaykay Kültürünü İleriye Taşıyan Kadınla Tanış

Sporcular*

Tokyo'nun Kaykay Kültürünü İleriye Taşıyan Kadınla Tanış

29 yaşında kaykaya başlayan Azusa Adachi, bugün Skate Girls Snap projesiyle yeni neslin kaykaycılarına ilham kaynağı oluyor.

Masalsı Hareketler Yapan Break Dansçı Wang Qing

Sporcular*

Karşınızda Masalsı Hareketler Yapan Break Dansçı Kadın

Çin'in en iyi break dansçı kadınlarından birinin, çalışmalarını sanatıyla nasıl bir araya getirdiğini gör.