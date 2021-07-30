Yıldızlar Buluşması: Playground Coffee'den Zenat Begum ile Prodüktör Elle Clay

Zenat'ın Playground'u gerçekten de sıradan bir kafe değil. 2016 yılında açılan işletme, bir topluluk merkezine dönüştü. Kafe, (Elle'in de onaylayacağı gibi) harika kahveler servis etmenin dışında şiir etkinlikleri, atölyeler, radyo yayınları ve kitap değiş tokuşlarına (komşular kitap alıp bırakabiliyor) ev sahipliği yapıyor. Playground ayrıca geçen yıl New York'ta başlatılan "buzdolabı kurma" çalışmasına da katıldı. Bu çalışma kapsamında komşular yiyecek bağışlıyor ve ihtiyacı olanlar bu yiyecekleri alıyor.



Zenat, küçük dükkan işletmenin inceliklerini aynı noktada 20 yıl boyunca hırdavatçı dükkanı işleten babasından öğrenmiş. Elle de projelere sıfırdan liderlik etmenin ne demek olduğunu biliyor. Kurucusu olduğu Wild Child NYC, deneysel hikaye anlatımı ve marjinalleştirilmiş anlatılar üzerine yoğunlaşan bir yapım şirketi. Kendi podcast'ini hazırlayan Elle, bir dizi görüntülü ve sesli proje üzerinde de çalışmış.



Elle ve Zenat'ın Brooklyn semtine ve topluluk aktivizmine duydukları sevgi ve işlerine tutkuyla bağlı olmaları, onları çok amaçlı Playground alanında düzenlenen etkinliklerde güçlerini birleştirmeye sevk etmiş. İkili burada, topluluklarını desteklemek için sahip oldukları başarılı ekipleri nasıl inşa ettikleri ve bir başka ortak tutkuları olan basketbolun çalışmaları üzerindeki etkisi hakkında konuşuyor.





Elle: Zenat, seninle tanıştığımdan beri mahalleni ve topluluğunu ne kadar önemsediğine şahit oldum. COVID başladıktan sonra Playground, yaptığı topluluk çalışmaları, protestoculara sağladığı kaynaklar ve semte kurulan buzdolaplarına koyduğu yiyeceklerle diğer herkesten ayrıldı. Bugüne kadar hep topluluğun için çalıştığını biliyorum, bu yüzden bunu değişim olarak adlandırmayacağım ama dükkanında yaptığın çalışmaları dışarıya nasıl taşıdığını merak ediyorum.



Zenat: Buzdolabı çalışmasını liseden eski bir arkadaşım haber verdi. Üretici pazarlarında son birkaç aydır sebze-meyve artıyormuş. Artan ürünleri bağışlıyorlarmış veya aşevlerinden dağıtıyorlarmış. Birkaç yerle görüştüm ve çok geçmeden bu işe giriştik. Sonra buzdolabından yiyecek alan Playground müdavimleri ve semt sakinleriyle konuşmaya başladım. Bu insanlar farklı sektörlerde çalışan işçiler. Kimi inşaat işçisi, kimi çocuk bakıcısı. Maddi durumları yüzünden çalışmama gibi bir lüksleri yok. Seninle konuşurken bile bir gözüm buzdolabında. Son bir saatte yaklaşık 10 kişi gelip yiyecek bıraktı ve aldı. Proje başarıyla devam ediyor. Yol boyunca bazı aksaklıklar olmadı değil. Bu her projede olur. Ama bunları bir şekilde aşmamız gerekiyor, çünkü büyük bir vizyonumuz var: En gerekli zamanda, ihtiyaç sahiplerine gıda sağlıyoruz.