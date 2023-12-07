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Nike Spor Sütyenleri ile Maksimum Konfor
Nefes alan yapısı ve sunduğu üstün destekle, pistte koşacağın ekstra turu veya spor salonunda geçireceğin ekstra saati Nike Spor Sütyenleri ile daha konforlu hale getir. Tüm vücut yapıları ve spor türleri için farklı seçenekler sunan sütyenler arasından dilediğin renk ve destek seviyesini seç. Üstün Nike Dri-FIT teknolojisi ile donatılan spor sütyenleri teri kolaylıkla ortadan kaldırıp vücudunun nemlenmesini önler ve doğal şekilde hareket etmeni sağlar. Yarışçı sırtı, bantlı sırt ve büyük beden sütyen modellerini keşfet.