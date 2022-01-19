Oyun Stilimiz: Barbados'ta Sokak Tenisi 

Oyun Stilimiz: Sokak Tenisi
Topluluk
Açık hava tenisine eğlenceli bir alternatif getiren sokak tenisi, Barbados sokak kültürünün önemli bir parçası.
"Nasıl Oynarız", dünyanın dört bir yanında sporu kendi kültürlerine uyarlayan sporcu topluluklarını kutlayan bir seri.
St. Michael, Barbados'tayız. Etrafımızı Pine mahallesinin renkli binaları çevreliyor. Tebeşirle çizilmiş tenis kortlarında tenis topları amansız, kimi zaman da hafif vuruşlarla bir ileri bir geri gidiyor. Arabalar geçerken oyunlar set ortasında durduruluyor. İzleyiciler skor tutmaya yardım ederken bir yandan hevesli bir şekilde (çoğu zaman kendilerini kaybederek) oyunu yorumluyor. Elinin iç tarafıyla vuruş yapacak bir oyuncu fazla esneyerek kendini bir anda asfaltta yığılmış şekilde buluyor. Herkes gülmeye başlıyor.
"Dah fuh lick yuh!"
Kart oynayan yaşlı bir adam, gülerek yerlilerin konuştuğu Bajan lehçesiyle oyuncuyla alay ediyor ("Hak ettiğini buldun!" anlamına gelir).
İşte Sokak Tenisi.
İşte Barbados.
Kort
Pürüz, çukur ve park edilmiş araba bulunmayan düz yollar sokak tenisi için iyidir. Geleneksel olarak, oyuncular tebeşirle 3x6,5 metrelik bir kort çizer. 20 cm yüksekliğinde ve en az 2,7 metre genişliğinde bir kontrplak ise "file" olarak kullanılır. Futbol ve basketbol sahalarının yanındaki belirli alanlarda, genellikle Barbados bayrağının sarı ve mavi renkleriyle kalıcı olarak boyanan kortların sayısı gittikçe artmaktadır.
Hedef
- 21 puan kazan (ve oyunu en az 2 puan önde bitir).
- Tenis topuyla vuruş yaparken çizgilerin dışına çıkma.
- Top fileye değmesin.
- Yere yığılma.
Kurallar
- Set, her biri 21 puana kadar oynanan üç oyundan oluşur.
- Üç oyundan ikisini kazanan oyuncu maçı da kazanır.
- Servis ve skor sistemi masa tenisiyle aynıdır.
- Vuruş yapmadan önce topun sektirilmesi gerekir.
- Rakip oyuncu topu fileye değdirirse, çizgilerin dışına çıkarırsa veya kendi tarafındayken birden fazla kez sektirirse diğer oyuncu puan kazanır.
Yerli Ünlülerden Bir Hayran
Terry "Meksikalı" Arthur (52)
Meksikalı, adadaki sokak tenisi turnuvalarının tanıdık bir yüzü. Çocukluğundan beri masif ahşaptan raket yapan bu ünlü Soca müzisyeni, zamanında bu raketlerle arkadaşlarıyla tenis de oynarmış.
Bir yandan yonttuğu raketleri başparmağıyla kontrol ederken "Kenarları bu şekilde zımparalardın." diyor Meksikalı. Sokak tenisinin popüler olmasının nedenlerinden biri de kolayca erişilebilir olması; özel ekipmanlara ihtiyaç duymuyorsunuz. Basit raket stili, günümüzde de hala kullanılıyor. Tenis toplarını ise "Kaplamayı kaldırmak için üst kısımdan başlayarak keçe sökülür." diye anlatıyor. Sokak tenisi tutkunları, bu sayede topun daha hızlı hareket ettiğini iddia ediyor.
Hızı Yakala
Sokak tenisi, 1930'larda birçok yerliyi açık hava tenisi oynamaktan alıkoyan sosyoekonomik engellere bir yanıt olarak başladı. Ada 1966'da İngiltere'den bağımsızlığını kazandığında, açık hava tenisi ve kriket gibi geleneksel İngiliz oyunları oynanmaya devam edildi.
Sömürgecilik sonrası toplum hem ırksal hem de sosyal açıdan bölünmüştü. Profesyonel Sokak Tenisi Derneğini yöneten Dale Clarke, "Sokak tenisi, fakir insanların oynadığı bir spor olarak görülüyordu." diyor. "Ancak Barbados'a özgü bir oyun olduğu için tüm Barbadosluların içten içe benimsediği bir oyun olmalı."
Yıllar boyunca nispeten daha fakir mahallelerde oynanan sokak tenisi, şimdi adanın her kesiminde oynanıyor. "Neredeyse her toplulukta sokak tenisi oynayan birini görebilmek sevindirici." diyor Dale. "Sporun bu kadar gelişmesi harika bir durum. İnsanlar boyayarak kortlar oluşturmaya başladı. Birçok insanın egzersiz yapmak adına sokak tenisi oynadığını görmek çok güzel."
Yetkili Kişi
Dale Clarke (44)
Unvan: Profesyonel Sokak Tenisi Derneği Kurucusu ve Başkanı
Dale, bölgedeki okullar ve çocuklar için koçluk yapmanın yanı sıra Barbados ve diğer yerlerde sokak tenisinin profesyonel olarak oynanmasına önderlik ederek sporun her iki seviyede de oynanmasını teşvik ediyor.
Projektör ışıkları altında, büyük bir izleyici kalabalığıyla oynanacak turnuvalar ayarlama hedefini destekleyecek sponsorlar bulmak için çok çalışıyor. Adada yeni düzenlenen devreli profesyonel turnuvalar mevcut. Clarke da ABD ve Filipinler'de gerçekleşen uluslararası turnuvalarda Barbados'u temsil etmek üzere birkaç oyuncu seçti.
Profesyonel Tenisçiler
Barbados'un en seçkin oyuncuları, yeni bir tenis akımı tanımlayıp bu akımı hem ülkelerinde hem de dünya çapında geliştirerek tarihe geçecek bir rol üstleniyor. Bu ekip, profesyonellerin daha iyi bilinen uluslararası sporlarda gördüğü küresel takdiri henüz kazanmamış da olsa kararlılıklarının, becerilerinin ve adalarıyla ilgili düşünceleri değiştirme arzularının karşılığını almaya başlayan gerçek profesyonel sporculardan oluşuyor.
Mark Griffith (36)
Takma adı: Zehir
Meslek: Tam Zamanlı Profesyonel Sokak Tenisçisi
Erkekler Sıralaması: Birinci
Ona boşuna "Zehir" demiyorlar. Adadaki en güçlü sokak tenisçisi olan Mark, Brandons Beach, St. Michael'da bulunan ve her tarafı kupalarla dekore edilmiş bir sahil evinde oturuyor. Burada bir ünlü sayılıyor ve şu anda sokak tenisini tam zamanlı ve sponsorlu olarak oynayan tek profesyonel tenisçi. Ancak birinciliği kapmak isteyen, geleceği parlak genç oyuncularla karşı karşıya olunca zirvede kalmak adına büyük bir çaba gösteriyor. Peki bunu nasıl başarıyor? Herkes uyurken kalkıp çalışmaya başlıyor. Mark, her sabah 4'te kalkarak zorlu bir antrenman rutini uyguluyor.
Dario Hinds (25)
Takma adı: CR7
Meslek: Tam Zamanlı Satış Temsilcisi, Yarı Zamanlı Profesyonel Sokak Tenisçisi
Erkekler Sıralaması: Dördüncü
14 yaşındayken Dario, akşamlarını evinin yakınındaki sert kortlarda yapılan sokak tenisi maçlarını izleyerek geçirirdi. Her şey bir gün arkadaşının oynamak isteyip istemediğini sormasıyla başladı. Kendisi, şu anda adadaki en iyi dördüncü tenisçi. "Bu adada beni yenebilmiş fazla kişi yok. Yenenlerin sayısı da bir elin parmaklarını geçmez." diyor.
Sheldene Walrond (44)
Takma Adı: Güler Yüzlü Suikastçı
Meslek: Kıdemli Barbados Sahil Güvenlik Subayı
Kadınlar Sıralaması: Birinci
Sheldene, zamanının büyük bir kısmını en iyi erkek oyuncularla antrenman yaparak geçiriyor. "Profesyonel oyuncular birbirine bağlı kalmalı." diyor gülerek. Kadınlar sıralamasında birinciliğe yerleşen Sheldene, aynı zamanda doğuştan eğlenceli biri: "Kalabalık, başarılı olanları seviyor."
Sheldene, gücünü daha fazla kız çocuğunu oyuna başlatmak için kullanmak istiyor. "Şu anda A sınıfında [adadaki en iyi oyuncular] yaklaşık 20 kadın bulunurken bu sınıftaki erkek oyuncu sayısı zaman zaman 80'e kadar çıkabiliyor." diyor.
Sauna: Antrenman Tesisi ve Topluluk Merkezi
En iyi oyuncuların karşı karşıya geldiği kapalı kortlarda, antrenmanlar çoğu kişinin ideal olarak tanımlamayacağı koşullarda gerçekleşiyor. Bir tarafta kart oyunu oynanırken gelecek vaat eden en iyi oyunculardan biri olan Shakeem Nurse ise saçını kestiriyor. Ancak etrafta sürekli günlük işlerine yetişen insanların bulunduğu sokak tenisi oyunları, adanın dört bir yanında görülebilecek, maç ve sosyalleşmenin sokaklarda bir araya gelişini temsil ediyor.
"Sokak tenisi, açık hava tenisi ve masa tenisinden izler taşıyor. Renkler daha canlı, ortam sesi daha yüksek, enerji ise zirvede."
Dario Hinds
Sokaklar bizim.
Devreli profesyonel turnuvalar artarken oyunun gerçek anlamda sporu tanımlayan tarafı, çukurların ve yoldan geçenlerin oyun kurallarının kaçınılmaz bir parçası haline geldiği sokaklarda devam ediyor. Kortlar uzun bir süredir topluluk hayatının odak noktası haline gelmiş durumda.
Pine mahallesinde, etrafı domuz yağı ve salamuranın (salamura domuz etiyle yapılan yerel bir yiyecek) tanıdık kokusu sarıyor. İnsanlar geçip gidiyor. Kimi zaman ise işlerini halledip arkadaşlarını ziyaret etmeye giderken durup biraz oyunu izliyor ve birkaç ipucu veriyorlar. Sokak tenisi, tüm bunlar gerçekleşirken oynanıyor.
İşte Sokak Tenisi.
İşte Barbados.
İşte Sokak Tenisi.
İşte Barbados.
Yazan: Daphne Ewing-Chow
Fotoğraflar: Aniya Legnaro
Çizen: David Linchen
Yazılma tarihi: Eylül 2020