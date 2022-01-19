Oyun Stilimiz: Barbados'ta Sokak Tenisi 

Sokak tenisi, 1930'larda birçok yerliyi açık hava tenisi oynamaktan alıkoyan sosyoekonomik engellere bir yanıt olarak başladı. Ada 1966'da İngiltere'den bağımsızlığını kazandığında, açık hava tenisi ve kriket gibi geleneksel İngiliz oyunları oynanmaya devam edildi.



Sömürgecilik sonrası toplum hem ırksal hem de sosyal açıdan bölünmüştü. Profesyonel Sokak Tenisi Derneğini yöneten Dale Clarke, "Sokak tenisi, fakir insanların oynadığı bir spor olarak görülüyordu." diyor. "Ancak Barbados'a özgü bir oyun olduğu için tüm Barbadosluların içten içe benimsediği bir oyun olmalı."



Yıllar boyunca nispeten daha fakir mahallelerde oynanan sokak tenisi, şimdi adanın her kesiminde oynanıyor. "Neredeyse her toplulukta sokak tenisi oynayan birini görebilmek sevindirici." diyor Dale. "Sporun bu kadar gelişmesi harika bir durum. İnsanlar boyayarak kortlar oluşturmaya başladı. Birçok insanın egzersiz yapmak adına sokak tenisi oynadığını görmek çok güzel."