Nike Sporcusu: Carlos Alcaraz

CARLOS ALCARAZ
Her sayıda varını yoğunu ortaya koyan Carlos Alcaraz, zafere ulaşmak için olağanüstü yaratıcılığı ve pozitif yaklaşımından güç alıyor.
Son güncellenme tarihi: 7 Ağustos 2026
Okuma süresi: 2 dk
Carlos Alcaraz
Spor Dalı: Tenis
Uyruk: İspanyol
Doğum Tarihi: 5 Mayıs 2003
"İyi bir sporcu olmak için önce düzgün bir karaktere sahip olmalısın."
Carlos, geleneksel değerlere bağlı bir sporcu. Dedesinden öğrendiği mantra, sahada ve saha dışında verdiği her kararı etkiliyor.
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