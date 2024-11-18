CARLOS ALCARAZ

Her sayıda varını yoğunu ortaya koyan Carlos Alcaraz, zafere ulaşmak için olağanüstü yaratıcılığı ve pozitif yaklaşımından güç alıyor.

Son güncellenme tarihi: 7 Ağustos 2026
Okuma süresi: 2 dk
Nike Sporcusu: Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz

Spor Dalı: Tenis
Uyruk: İspanyol
Doğum Tarihi: 5 Mayıs 2003

"İyi bir sporcu olmak için önce düzgün bir karaktere sahip olmalısın."

Carlos, geleneksel değerlere bağlı bir sporcu. Dedesinden öğrendiği mantra, sahada ve saha dışında verdiği her kararı etkiliyor.

Nike Sporcusu: Carlos Alcaraz

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Nike Sporcusu: Carlos Alcaraz

Orijinal yayınlanma tarihi: 18 Kasım 2024

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