Move to Zero, Nike'ın sporun geleceğini korumaya yardımcı olmak için sıfır karbon ve atık hedefiyle çıktığı yolculuğudur. Dünyanın her yerindeki sporculara hizmet etmek için varız ve bu nedenle gezegeni korumayı kendimize misyon edindik. Bizim için bir bitiş çizgisi yok.