Move to Zero, Nike'ın sporun geleceğini korumaya yardımcı olmak için sıfır karbon ve atık hedefiyle çıktığı yolculuğudur. Dünyanın her yerindeki sporculara hizmet etmek için varız ve bu nedenle gezegeni korumayı kendimize misyon edindik. Bizim için bir bitiş çizgisi yok.
İklim ve Spor
Gezegen yoksa spor da yoktur. Bunun hepimizi nasıl etkileyeceğini anlamak üzere tutarlı bir iklim ve yüksek sportif performans ile oyun alanımız olan dünyanın geleceği arasındaki bağlantıyı göstermek için Climate Impact Lab'deki uzman araştırmacılarla iş birliği yaptık. Bir sporcunun zihin yapısıyla; yani kararlılık, direnç ve amansızlıkla, dünyayı iklim konusunda aksiyon almaya teşvik etmek için sporun gücünü kullanabiliriz.
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İklim değişikliği, eşitsizlik ve yeni neslin potansiyelini nasıl açığa çıkaracağımız gibi günümüzün zorluklarının karşısında, şimdiye kadarki en cesur hayallerimize ihtiyacımız olduğuna inanıyorum.
Mark Parker
Nike'ın Başkanı ve CEO'su
Nike Air
2008'den bu yana tasarlanan tüm Nike Air tabanlar en az %50 oranında geri dönüştürülmüş üretim atığı içerir ve %100 yenilenebilir enerjiyle üretilir. Yeni ve yenilikçi yastıklama sistemleri oluşturmak için Air tabanlarımızda kullanılan malzemelerden elde edilen atıkların %90'ından fazlasını yeniden kullanıyoruz.
Nike Flyknit
Nike Flyknit, geleneksel ayakkabı üst kısmı üretiminden ortalama %60 daha az atıkla özel olarak geliştirildi. 2012'den bu yana atık sahalarından 4,5 milyon kilogram atık uzaklaştırıldı ve Flyknit üretiminde 600 milyonun üzerinde su şişesi kullanıldı.
Nike Flyleather
En az %50 oranında geri dönüştürülmüş deri fiberinden üretilen Nike Flyleather, geleneksel deri üretimine kıyasla karbon ayak izinin daha az olduğu yenilikçi bir işlemle üretilir. Bir silindirde üretildiğinden Nike Flyleather, sırçalı deri için geleneksel kesim ve dikiş yöntemlerine göre daha az atık oluşturur ve kesim verimliliğini artırır.
Geri Dönüştürülmüş Polyester
Geri dönüştürülmüş plastik şişelerden üretilen geri dönüştürülmüş polyester, işlenmemiş polyestere göre atık miktarını ve karbon emisyonlarını yaklaşık %30 oranında azaltır. Nike, 2010'dan bu yana 7 milyardan fazla plastik şişeyi atık sahalarından uzaklaştırdı.
Sürdürülebilir Pamuk
Hedefimiz, 2020 yılına kadar %100 sürdürülebilir pamuk kullanımına ulaşmaktır. Bu hedef doğrultusunda daha az su ve kimyasal kullanan, tarımcılık uygulamalarını iyileştiren ve geleneksel olarak yetiştirilmiş pamukla aynı veya daha yüksek kaliteye sahip sertifikalı organik, geri dönüştürülmüş ve Better Cotton Initiative (BCI) lisanslı pamuk kullanacağız.
Sürdürülebilir Karışım
Geri dönüştürülmüş polyester ve organik pamuk bir araya getirildiğinde geleneksel yöntemlerle yetiştirilmiş pamuk ve işlenmemiş polyester karışımlarından daha az su ve kimyasal kullanılarak üretilmiş ve karbon emisyonlarını azaltan bir performans malzemesi ortaya çıkar.
Reuse-A-Shoe
Atıklar geri dönüştürülmelidir. Sneaker'larını geri dönüştürerek performans ürünleri ve spor zeminlerinde kullanılan Nike Grind malzemesine dönüşmelerini sağla.
Tasarımın Geleceğine Yön Verme
Sınırlı kaynaklar bizi yaşam biçimimizi yeniden gözden geçirmeye zorluyor. Atığın olmadığı ve malzemelerin en yüksek potansiyellerinde kullanılıp geri dönüştürüldüğü bir gelecek hayal ediyoruz. Bu nedenle bir Dairesel Tasarım Rehberi oluşturduk.