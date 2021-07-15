Modadan Fazlası: Lono Brazil III, Koşu Aracılığıyla Yaratıcılığını Ortaya Çıkarıyor

İlginç bir çocukluk geçirmişsin. İki kıtada, farklı şehirlerde yaşamışsın. Modaya ne zaman ilgi duymaya başladın ve çocukluğunda yaşadığın deneyimler seni nasıl etkiledi?

Çocukken önce New York ve Los Angeles'ta, sonra da Tokyo'da yaşadım. Buralarda birbirinden çok farklı stiller gördüm. Hem annem hem babam müzik sektöründe çalışıyordu. Bu yüzden tanıdıklarımız hep özel bir stile sahip olan, sanatsal ve ilginç karakterler oldu. Babamın janrı hip-hoptu. Bu müziğin stil ve moda tarafı hep güçlü olmuştur. İster takım elbise ister günlük spor stiller giysin, her zaman şık giyinirdi ve stiline dikkat ederdi. Aynı zamanda sıkı bir basketbol taraftarıdır. Beni sporla o tanıştırdı. Basketbol oyuncularının ve sanatçıların, özellikle de hip-hop sanatçılarının aynı giysileri giydiğini gördüm. Basketbol ve hip-hop kültürü ile bu kadar erken yaşta tanışmak, spor giyimin (özellikle de Nike'ın) hayatıma erkenden girmesini sağladı. Babam bana hep Jordan giydirirdi. Daha bir yaşına basmadan çekilmiş bir fotoğrafım var. Jordan giyiyorum. Daha sonra TV'de izlediğim Jordan ile aynı ayakkabıları giymek muhteşem bir histi. Sneaker'lar benim için her zaman çok önemli olmuştur.