Modadan Fazlası: Lono Brazil III, Koşu Aracılığıyla Yaratıcılığını Ortaya Çıkarıyor

Yarı Siyahi yarı Japon olan Lono, kendisini tek bir kimlik üzerinden tanımlamıyor. Daha önce Los Angeles ve New York'ta yaşayan Lono, bugün ünlü sokak giyimi butiği Union'ın Tokyo şubesinin müdürü ve yerel Nike Run Club'ın koşu koçu. Farklı kültürleri aynı çatı altında buluşturan Lono, aynı zamanda bir DJ, model ve koşu ekibi Athletics Far East'in (AFE) üyesi. Ama koşu sadece sağlıklı kalmak ya da sosyalleşmek için yaptığı bir aktivite değil. Lono'nun stilini doğrudan tanımlayan koşu, bir yandan da stilini ve kültürel ilham kaynaklarını ifade ederken yaratıcılığına güç veriyor. "Spor ile moda arasındaki bağı ve bu kültürlerin nasıl bir araya geldiğini erken yaşta fark ettim. Benim stilim her zaman bunların kesişim noktası oldu." diyen Lono, bu yazıda hem bugün bir koşucu olarak hem de Jordan ve basketbol üzerinden babasıyla bağ kurduğu çocukluk yıllarında stilinin spor tarafından nasıl şekillendirildiğini anlatıyor.