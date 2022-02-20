Yalnız Değiliz: Kort Bizim Evimiz

Sebit: Kulaklarımız dışarının gürültüsüne kapanıyor. Bir araya geldiğimiz zaman hiçbir şeyin önemi kalmıyor. Çünkü basketbol, uyumlu olmayı gerektiren bir spor. Başarılı olmak için herkesin uyum içinde olması gerekir. Bazen tartıştığımız oluyor ama sonraki oyunda o tartışmayı unutuyoruz. Çünkü bir takım çalışması sergilememiz gerekiyor. Tüm bunlar, arkadaşlığımızı güçlendiriyor.



Ngor: Sevgiyi hissediyorum. İyi bir enerji hissediyorum. Bu grubun parçası olmanın getirdiği müthiş desteği hissediyorum, çünkü nerede olursak olalım birbirimize destek oluyoruz.



Chuatwech: Aile gibiyiz. Sorunların mı var? Gruptaki herhangi bir kişiye anlatabilirsin. Maç sırasında tabii ki kavgalar oluyor. Kaybetmek istemiyorsun. Ama basketbol takım sporudur; farklılıklarını bir kenara koyman gerekir. Bu sayede problem çözme yeteneğimizi geliştiriyoruz, çünkü ne yapmamız gerektiğini tartışıyoruz.