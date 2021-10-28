Birinciyim: Nathan Féliot, kendini dansta buldu

Buna rağmen Nathan, hedeflerini kovalamaya kararlı. "Başarabileceğimi anneme kanıtlamak istiyorum." diyen Nathan'ın bir diğer isteği de dans endüstrisindeki yanlış kanılarla mücadele etmek. "Siyahiler iyi dans eder" algısı ancak bir yandan da siyahilerin klasik dansçı olarak görülmemeleri, karşılaştığı ilk ırkçı stereotiplerden biri oldu. Nathan, çok çalışıp çabalayarak bu stereotiplerin de yanlış olduğunu kanıtlamak istiyor.



Nathan'ın bir sonraki durağı Belçika. Kısa süre önce, Belçika'nın prestijli bir dans konservatuarının 3 yıllık programına kabul edildi. Ondan sonrası için ise büyük hayalleri var. Jacob Jonas ve James Wilton gibi ünlü modern dans koreograflarının çalışmalarından ilham alan Nathan, sektörde kalıcı olmanın kendisi için ne anlama geleceğine, müzikalleri yeniden yorumlayıp yorumlamayacağına ve ileride dansçılıktan koreograflığa geçiş yapıp yapmayacağına şimdiden kafa yoruyor .



"Hayatın boyunca dansçı olamazsın." diyen Nathan, sözlerini şöyle bitiriyor: "Kendimi sağlama almam lazım."