İş Başında: Biyo Malzemeler Nasıl Yapılır

Hiç çareyi muzlu ekmek tariflerinde aradığın veya sıkıntıdan hamur mayası üzerinde denemeler yaptığın oldu mu? Nike'ın malzeme tasarımcısı Rikke Bonde, senin için biraz farklı bir mutfak eğitimi hazırladı.



Rikke, pandemi başladığında bunu evde deneyler yapmak için bir fırsat olarak gördüğünü söylüyor. Uzaktan çalıştığı için bir süredir aklında olan bir projeyi hayata geçirmeye karar vererek evine, dayanıklı plastik veya doğal malzemelerden üretilen kauçuk benzeri maddeler gibi biyomalzemeler kullanarak araştırmalar ve testler gerçekleştirip birçok tarif geliştirebileceği küçük bir laboratuvar kurmuş. Rikke sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımını "Kendime, yalnızca evde bulunan malzemeleri kullanmak gibi kurallar belirledim." şeklinde açıklıyor.



"Bence biyomalzemeler geleceğimizi şekillendirecek. Etrafımızda kullanmadığımız birçok malzeme var. Bu malzemeleri nasıl yeniden kullanacağımızı düşünmeli veya onlara yeni bir amaç kazandırmalıyız. Gezegenimiz üzerinde en az etkiyi bırakan malzemeleri nasıl değerlendirebiliriz? Bu malzemeleri daha güçlü, daha iyi ya da daha şık kılmak için nasıl birleştirebiliriz?"