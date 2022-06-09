Koşu Ayakkabılarının Ömrünü Uzatacak 12 Yol

Bazı koşucular, ufak ağrı ve acı hissetmeye başladıkları an yeni ayakkabı arayışına yönelir. Ama koşucu Danielle Girard, yardım ettiği sporcuları bu adımı atmadan önce koşu öncesi ve sonrası rutinlerini tekrar gözden geçirmeye teşvik ediyor.



Bugün hala hırslı bir koşucu olan Danielle, "Her koşudan sonra baldırlarında ağrı mı hissediyorsun? Ayakkabın aşınmış olabilir ve daha fazla yastıklamaya ihtiyacın vardır. Belki de baldırların gergindir ve daha fazla esnemen gerekiyordur." diyor. Bir başka deyişle, belki bu durum ayakkabıdan değil, senden kaynaklanıyordur.



Ne kadar çok koşarsan vücudun ve ekipmanınla o kadar iyi bağ kurarsın ve ortaya çıkan sorunları o kadar iyi çözebilirsin. Ancak ayakkabınla ilgili bir sonuca varmadan önce ısınma ve soğuma egzersizlerini gözden geçirmeyi de unutma. Ayrıca tekrarlanan veya sürekli devam eden rahatsızlıkları da yakından takip et.