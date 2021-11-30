Koşu Ayakkabılarının Ömrünü Uzatacak 12 Yol

Londra'lı koşu koçu Dora Atim, 2020 yazında kendini kırsal bir İngiltere bölgesinde buldu.

"Ormanın ortasında ağlamaya başladım." diyor. "Ancak bu bir rahatlama, bir sevinç duygusundan kaynaklanıyordu. 'Bunu deneyimleyebildiğime inanamıyorum.' göz yaşlarıydı bunlar. 'Arkadaşlarımın da bunu hissetmesini istiyorum.' dedim."

Şehir hayatından uzaklaşan Dora, geçen sene yaşanan olaylara hem fiziksel hem de psikolojik bir ara verebilme umuduyla işlek yolları ardında bırakıp tenha patikalara yöneldi. Bir gün arazi koşusu sırasında bir açık alana ulaştı ve her şey berraklığa kavuştu. Siyahi bir kadın olarak Dora, arazide koşarken her zaman güvende hissetmediğini söylüyor. Bu nedenle siyahi kadınların yanı sıra trans ve non-binary bireyleri de doğada koşma deneyimini paylaşmaya teşvik eden Ultra Black Running topluluğunu kurmaya karar vermiş.

Özellikle doğada koşmak için güvenli alanlar oluşturmayı savunan Dora, bu hedefe ulaşmada gezegenimizin sağlığının ne kadar önemli olduğunun bilincinde. Sürdürülebilir alışkanlıklar edinmeye çalışsa da henüz yolun başında olan Dora, "Elimden geleni yapıyorum." diyor. "Ancak dürüst olmam gerekirse bunun ne etkisi olduğunu bilmiyorum."

İyi bir haberimiz var. Gezegenimize daha iyi bakmak aslında iyi bir koşucu olmaya çok benziyor çünkü günlük alışkanlıkların zamanla değer kazanıyor. Bakımını yaparak koşu ayakkabının kullanım ömrünü artırman küçük bir ayrıntı gibi gözükebilir. Ama bu ihtiyaç duymadan yeni bir ayakkabı almayacağın anlamına geliyorsa aslında büyük bir değişime öncü olacaktır.

Bu nedenle profesyonel sporculardan Nike'ın tutkulu tasarımcılarına kadar global koşu topluluğumuzun üyelerine ekipmanlarından en iyi verimi nasıl aldıklarını sorduk. Dora gibi biz de henüz yolun başındayız ancak birbirimizden öğrenebileceğimiz çok şey var. Aşağıdaki ipuçlarını inceleyerek sana uygun olanları keşfet. Bu işte beraberiz.