Dans, Bağ Kurmayı Nasıl Sağlıyor?

Tek başına dans etmekle beraber veya grup olarak dans etmek arasındaki farkı biraz açıklayabilir misiniz?



Mette: Tek başımıza çalışıyor, hep birlikteyken güçleniyoruz. Yalnızken dans sıkıcı ve boş hissettirebiliyor. Başkalarının fikirlerini duyamıyor, ilerleyemiyor ve ilham alamıyorsun. Beni sürekli yeni imkanlarla ve yeni fikirlerle tanıştıran arkadaşlarımın yanımda olması çok güzel bir his.



Elise: Dansın zorluklarını ve gereksinimlerini hepimizin anladığını düşünüyorum. Dans becerilerimiz bizi, bedenimizi yansıttığı için hepimiz öyle ya da böyle bireysel bir süreçten geçiyoruz. Dans ederken bedenimizin yanında duygularımızı da ortaya koyuyoruz.



Fatou: Başkalarının enerjisi bize güç verdiğinden bireysel dersler almak veya kendi başımıza antrenman yapmak çok farklı geliyor. Yanınızda başkaları olduğunda herkesin öğrenip dans etmeye ne kadar hevesli olduğunu hissediyorsunuz.



Normalde hareket ve dans aracılığıyla hissettiğiniz fiziksel bağı bir süredir hissedemiyorsunuz. Bu sizi nasıl etkiledi?



Mette: Ev arkadaşlarımla olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu süreçte başkalarıyla dans ettiğim için bu benim için büyük bir problem oluşturmadı ancak başka insanların ne kadar zorlandığını biliyorum. Kendilerini ifade edemiyorlar. Bazı insanların hayatı danstan ibaret. Bunun için çalışıyor, derslere katılıyorlar. Hayatları bundan ibaret. Sonra tüm bunlar bir anda ellerinden alınıyor. Bu oldukça üzücü bir durum olmalı. Tek başımızayken bir yere kadar eğlenebiliriz.



Elise: Eğitmenimizin veya hareketleri öğrendiğimiz kişinin enerjisini hissedemeyiz. Bizi göremeyen eğitmenler, küçük hatalarımızı düzeltemez ve bu tek taraflı bir çalışmaya dönüşür. Ben insanlarla dolu bir odada çalışmayı, etrafa bakıp ilham almayı seviyorum. Oda arkadaşlarımla dans edebildiğim için çok şanslıyım. Ancak 30-40 kişilik gruplarla dans etmeyi ve hep beraber çalışmayı özlüyorum. Birlikte ter döküyor, çoğumuz zor olduğu için hareketleri tam olarak yapamıyor ve büyük bir çabayla çalışıyorduk. Bu birlikteliği gerçekten özlüyorum.