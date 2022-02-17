Hackney Wick FC: Güçlü ve Dayanıklı

"Futbol, insanları bir araya getirme gücüne sahiptir."



Bu söz, Londra'daki futbol kulübü Hackney Wick FC'nin kurucusu Bobby Kasanga'ya ait. Üstelik bu ifade, dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde ve topluluklarda kendini kanıtladı. Futbol gerçekten de fark yaratabilir.



Ancak bu bir gecede olmaz. Bobby gibi hayalini gerçeğe dönüştürmek için yıllarını vermiş insanlar bu sürece yön verir. 2015 yılında hapis cezası sona eren Bobby, hem kendi hayatını hem de çete şiddeti ve kentsel soylulaştırmanın olumsuz etkilerine topluluğunu değiştirmeyi arzu ediyordu. Bu yüzden mahallesinde kapı kapı dolaşıp para toplayarak Hackney Wick FC'yi kurmaya karar verdi. Bundan yaklaşık beş yıl sonra erkek, kadın ve çocuklardan oluşan yüzlerce insan Hackney Wick FC'ye katılmıştı bile.



Yeni serimiz "Güçlü ve Dayanıklı"da, dünyanın dört bir yanından, topluluklarını ve dünyayı futbol ve spor aracılığıyla değiştirebileceğinin farkında olan insanları konuk edeceğiz.



Yukarıdan ilk bölümü izle, Hackney Wick FC'nin üyeleri hakkında aşağıdan daha fazla bilgi edin ve Paris Alesia FC ile Melbourne'den Fitzroy Lions kulüplerinin konuk olduğu bölümler için bizi takip etmeye devam et.