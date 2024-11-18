Nike Sporcusu: India Sardjoe

India, her hareketinde cesaretiyle öne çıkıyor. Küçüklüğünde tamamen erkeklerden oluşan bir futbol takımındaki tek kız olması ona geri adım atmamayı öğretmiş ve bu korkusuzluğundan hiçbir şey kaybetmemiş. Şimdilerde ise becerilerini konuşturmaya devam ediyor.