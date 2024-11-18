India Sardjoe

Kadın break dansçı India, 2022 yılında sadece 6 ayda oyunun kurallarını sonsuza dek değiştirdi. Henüz 15 yaşındayken Hollanda, Avrupa ve dünya şampiyonalarını kazanarak olağanüstü bir başlangıç yaptı.

Son güncellenme tarihi: 7 Ağustos 2026
Okuma süresi: 2 dk
Nike Sporcusu: India Sardjoe

India Sardjoe

Spor Dalı: Break Dans
Uyruk: Hollandalı
Doğum Tarihi: 19 Mayıs 2006

"Zaferlerim kendimi geliştirmem için var. Zorluklarla da karşılaşsam, başarıya da ulaşsam bu bana güç veriyor. Sıkı çalışmanın karşılığını alıyorum."

India, her hareketinde cesaretiyle öne çıkıyor. Küçüklüğünde tamamen erkeklerden oluşan bir futbol takımındaki tek kız olması ona geri adım atmamayı öğretmiş ve bu korkusuzluğundan hiçbir şey kaybetmemiş. Şimdilerde ise becerilerini konuşturmaya devam ediyor.

Nike Sporcusu: India Sardjoe

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Nike Sporcusu: India Sardjoe

Orijinal yayınlanma tarihi: 18 Kasım 2024

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