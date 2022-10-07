En Yeni Koçluk Makaleleri

Rehberlik

Vücudu ve zihni kuvvetlendirme adına tavsiyeler, analizler ve deneyimler.

Dr. Jud Brewer'a Göre Farkındalık Alışkanlıkları Nasıl Değiştirir

Rehberlik

Trained Podcast: Dr. Jud Brewer ile Sağlıksız Alışkanlıklardan Kurtul

Davranış değişikliği beyinde başlar. Sağlıksız alışkanlıklardan nasıl kurtulacağını, bağımlılık alanında uzman bu psikiyatristten öğren.

Chandra Cheeseborough'a Göre Tigerbelles'in Tarihi

Rehberlik

Trained Podcast: Koç Cheese ile Miras İnşa Etmek Üzerine

Bu atletizm takımı, spor tarihinden ilham alıyor. Emekli sporcu Chandra Cheeseborough'nun gelenekleri nasıl devam ettirdiğini keşfet.

Azim Doğuştan mı Gelir, Yoksa Sonradan mı Kazanılır?

Rehberlik

Azim Doğuştan mı Gelir, Yoksa Sonradan mı Kazanılır?

Dayanma gücün genlerinden gelir ancak araştırmalar, sabrın koçlukla da öğretilebileceğini gösteriyor. Sınırsız ilerlemenin kilidini açacak beceriye sahip ol.

Nasıl Daha Olumlu Bir Tutum Kazanabilirsin?

Rehberlik

(Hemen) Her Durumu Daha Olumlu Karşılamak İçin Ne Yapmalısın?

Bu oldukça kolay farkındalık egzersizi, acıyla ve olumsuz duygularla başa çıkmana yardımcı olabilir.

Sloane Stephens ile Sakatlıktan Sonra Geri Dönüş Yapma Üzerine

Rehberlik

Trained Podcast: Sloane Stephens ile Mükemmel Bir Geri Dönüş

Sloane Stephens'ın teniste güçlü bir isim olmasının sırrı ne? Tenisin dışındaki gücünün farkında olması. Hikayesini dinle.

Zihinsel Sağlık Uzmanlarına Göre Tükenmişlikle Başa Çıkmak İçin 5 İpucu

Rehberlik

Hiç Motivasyonun Kalmadığında Yapabileceklerin

Kendini hem aşırı yorgun hem de kayıtsız hissettiğinde tüm gücün tükenebilir ve kendinden şüphe duyabilirsin. Motivasyonunu geri kazanma ipuçlarını burada bul.

Bir Hedefe Ulaşmak İçin Sürecin Buna Değip Değmeyeceğine Karar Ver

Rehberlik

Bir Hedefe Ulaşmak İçin Sürecin Buna Değip Değmeyeceğine Karar Ver

Gerçekçi olmayan beklentiler içine girmek, hedeflerini gerçekleştirmene engel olabilir. İşte bu tehlikeden uzak durmak için yapman gerekenler.

Hamileyken Koşabilir misin? Evet — İşte Uzmanlara Göre Bunu Nasıl Yapacağın

Karşınızda Nike (M)

Hamileliğinde Koşmaya Devam Etmek İçin Yapabileceğin Küçük Değişiklikler

Koşu ayakkabılarını rafa kaldırmadığın için hem vücudun hem de zihnin sana teşekkür edecek. Hamileyken rutinini nasıl ayarlayacağını öğren ve koşuyu yeniden sev.

Hamileyken Neler Yemeli ve Nasıl Yemelisin

Karşınızda Nike (M)

Hamilelikte Uyman Gereken Yeni Beslenme "Kuralları"

Neyi nasıl yiyeceğine karar vermek için arama motorlarının kapısını aşındırman gerekmiyor. Doğum öncesi beslenme, aslında çok basit bir konu. Uzmanlarımız sana yardımcı olacak.

Kadın Doğum Uzmanlarına Göre Çocuk Sahibi Olmaya Çalışırken Egzersiz Hakkında Bilmen Gerekenler

Karşınızda Nike (M)

Hamile Kalmaya Çalışırken  Nasıl Egzersiz Yapmalısın?

Hamile kalmaya çalışırken antrenmanlarını nasıl değiştirmen gerektiğini, öncü araştırmalardan ve en iyi doğum uzmanlarından öğren.

Uzmanlara Göre Doğum Sonrasında Pelvik Taban Kaslarını Hissedemiyorsan Yapman Gerekenler

Karşınızda Nike (M)

Pelvik Tabanını Yeniden Güçlendirmek İçin Yapman Gerekenler

Doğumdan sonra pelvis kasların seni yalnız mı bıraktı? Kendi başına uygulayabileceğin bu rehber, rahat bir şekilde kaslarını çalıştırmana, güç toplamana ve antrenman yapmaya geri dönmene yardımcı...

Çocuk Sahibi Olduktan Sonra Antrenman Yapmak İşte Uzmanların Bilmenizi İstediği Noktalar

Karşınızda Nike (M)

Doğum Sonrası Hedeflerine Yeni Bir Gözle Bakmayı Öğren

Kendini cezalandırma. Suçluluk duyma. Kendini başkalarıyla kıyaslama. Hem fiziksel hem ruhsal sağlığına iyi gelecek şeyleri öğren.

Hamilelik Sırasında Vücudundaki 4 Sürpriz Değişiklik

Karşınızda Nike (M)

Vücudunun Hamilelik Sırasında Başardığı 4 Olağanüstü Şey

Senin ve bebeğinin sağlığını korumak için vücudunun çok ilginç şeyler yaptığını söyleyebiliriz. Vücudunun ne kadar muhteşem olduğunu hatırlamak istediğinde bunu oku.

Hamilelik Sırasında Sıkı Pelvik Tabanı Neden ve Nasıl Gevşetmelisin?

Karşınızda Nike (M)

Hamileliğin Sırasında Pelvik Tabanını Mutlu Edecek
"Egzersizler"

Kegel egzersizlerinin modası geçti. Pelvik tabanını modern bir şekilde çalıştırmak için tek ihtiyacın olan şey bir tramplen, bir balon ve bir de esneme (Yazıyı okuyunca anlayacaksın).

Karın Duvarının Ayrılması (Diastasis Recti) Nedir ve Bu Konuda Ne Yapabilirsin?

Karşınızda Nike (M)

Hemen Her Hamilenin Yaşadığı Karın Sorunu

Karın kası ayrılması sorununu muhtemelen yaşayacaksın ama sana söz veriyoruz bu, dünyanın sonu değil. Bilmen gerekenleri ve karnını nasıl güçlü tutacağını bu yazıda bulacaksın.

Relaksin ve Diğer Hamilelik Faktörlerinin Dengen Üzerindeki Etkileri

Karşınızda Nike (M)

Hamilelikte Denge Sorunu Yaşayanlar İçin Antrenman İpuçları

Relaksin hormonu, dengenin bozulmasına yol açan şüphelilerden sadece biri. Bu ve diğer faktörlere rağmen, dokuz ay boyunca güvenle hareket edebilmek için nasıl antrenman yapacağını öğren.

Emzirirken Egzersiz Yapmak Güvenlidir; Uzmanların Sağladığı İpuçlarını Takip Et

Karşınızda Nike (M)

Bebeğini Emzirirken Egzersiz Yapmanın İpuçları

Ağırlık, sızıntı yapan ve/veya rahatsızlık veren göğüsler, doğumdan sonra antrenman yapmayı güçleştirir. Uzmanların paylaştığı bu ipuçları, işini kolaylaştıracak.

Fizyoterapi Doktoru Kelly Starrett'a Göre Sakatlıkları Önleme Yöntemleri

Rehberlik

Trained Podcast: Kelly Starrett ile Hareket Kabiliyetini Artır

Rahatsız edici sakatlıklar seni zorluyor mu? Bu fiziksel terapistin harekete yaklaşımı sorununa çare olabilir.

Rehberlik

Vücudu ve zihni kuvvetlendirme adına tavsiyeler, analizler ve deneyimler.

Dr. Jud Brewer'a Göre Farkındalık Alışkanlıkları Nasıl Değiştirir

Rehberlik

Trained Podcast: Dr. Jud Brewer ile Sağlıksız Alışkanlıklardan Kurtul

Davranış değişikliği beyinde başlar. Sağlıksız alışkanlıklardan nasıl kurtulacağını, bağımlılık alanında uzman bu psikiyatristten öğren.

Chandra Cheeseborough'a Göre Tigerbelles'in Tarihi

Rehberlik

Trained Podcast: Koç Cheese ile Miras İnşa Etmek Üzerine

Bu atletizm takımı, spor tarihinden ilham alıyor. Emekli sporcu Chandra Cheeseborough'nun gelenekleri nasıl devam ettirdiğini keşfet.

Azim Doğuştan mı Gelir, Yoksa Sonradan mı Kazanılır?

Rehberlik

Azim Doğuştan mı Gelir, Yoksa Sonradan mı Kazanılır?

Dayanma gücün genlerinden gelir ancak araştırmalar, sabrın koçlukla da öğretilebileceğini gösteriyor. Sınırsız ilerlemenin kilidini açacak beceriye sahip ol.

Nasıl Daha Olumlu Bir Tutum Kazanabilirsin?

Rehberlik

(Hemen) Her Durumu Daha Olumlu Karşılamak İçin Ne Yapmalısın?

Bu oldukça kolay farkındalık egzersizi, acıyla ve olumsuz duygularla başa çıkmana yardımcı olabilir.

Sloane Stephens ile Sakatlıktan Sonra Geri Dönüş Yapma Üzerine

Rehberlik

Trained Podcast: Sloane Stephens ile Mükemmel Bir Geri Dönüş

Sloane Stephens'ın teniste güçlü bir isim olmasının sırrı ne? Tenisin dışındaki gücünün farkında olması. Hikayesini dinle.

Zihinsel Sağlık Uzmanlarına Göre Tükenmişlikle Başa Çıkmak İçin 5 İpucu

Rehberlik

Hiç Motivasyonun Kalmadığında Yapabileceklerin

Kendini hem aşırı yorgun hem de kayıtsız hissettiğinde tüm gücün tükenebilir ve kendinden şüphe duyabilirsin. Motivasyonunu geri kazanma ipuçlarını burada bul.

Bir Hedefe Ulaşmak İçin Sürecin Buna Değip Değmeyeceğine Karar Ver

Rehberlik

Bir Hedefe Ulaşmak İçin Sürecin Buna Değip Değmeyeceğine Karar Ver

Gerçekçi olmayan beklentiler içine girmek, hedeflerini gerçekleştirmene engel olabilir. İşte bu tehlikeden uzak durmak için yapman gerekenler.

Hamileyken Koşabilir misin? Evet — İşte Uzmanlara Göre Bunu Nasıl Yapacağın

Karşınızda Nike (M)

Hamileliğinde Koşmaya Devam Etmek İçin Yapabileceğin Küçük Değişiklikler

Koşu ayakkabılarını rafa kaldırmadığın için hem vücudun hem de zihnin sana teşekkür edecek. Hamileyken rutinini nasıl ayarlayacağını öğren ve koşuyu yeniden sev.

Hamileyken Neler Yemeli ve Nasıl Yemelisin

Karşınızda Nike (M)

Hamilelikte Uyman Gereken Yeni Beslenme "Kuralları"

Neyi nasıl yiyeceğine karar vermek için arama motorlarının kapısını aşındırman gerekmiyor. Doğum öncesi beslenme, aslında çok basit bir konu. Uzmanlarımız sana yardımcı olacak.

Kadın Doğum Uzmanlarına Göre Çocuk Sahibi Olmaya Çalışırken Egzersiz Hakkında Bilmen Gerekenler

Karşınızda Nike (M)

Hamile Kalmaya Çalışırken  Nasıl Egzersiz Yapmalısın?

Hamile kalmaya çalışırken antrenmanlarını nasıl değiştirmen gerektiğini, öncü araştırmalardan ve en iyi doğum uzmanlarından öğren.

Uzmanlara Göre Doğum Sonrasında Pelvik Taban Kaslarını Hissedemiyorsan Yapman Gerekenler

Karşınızda Nike (M)

Pelvik Tabanını Yeniden Güçlendirmek İçin Yapman Gerekenler

Doğumdan sonra pelvis kasların seni yalnız mı bıraktı? Kendi başına uygulayabileceğin bu rehber, rahat bir şekilde kaslarını çalıştırmana, güç toplamana ve antrenman yapmaya geri dönmene yardımcı...

Çocuk Sahibi Olduktan Sonra Antrenman Yapmak İşte Uzmanların Bilmenizi İstediği Noktalar

Karşınızda Nike (M)

Doğum Sonrası Hedeflerine Yeni Bir Gözle Bakmayı Öğren

Kendini cezalandırma. Suçluluk duyma. Kendini başkalarıyla kıyaslama. Hem fiziksel hem ruhsal sağlığına iyi gelecek şeyleri öğren.

Hamilelik Sırasında Vücudundaki 4 Sürpriz Değişiklik

Karşınızda Nike (M)

Vücudunun Hamilelik Sırasında Başardığı 4 Olağanüstü Şey

Senin ve bebeğinin sağlığını korumak için vücudunun çok ilginç şeyler yaptığını söyleyebiliriz. Vücudunun ne kadar muhteşem olduğunu hatırlamak istediğinde bunu oku.

Hamilelik Sırasında Sıkı Pelvik Tabanı Neden ve Nasıl Gevşetmelisin?

Karşınızda Nike (M)

Hamileliğin Sırasında Pelvik Tabanını Mutlu Edecek
"Egzersizler"

Kegel egzersizlerinin modası geçti. Pelvik tabanını modern bir şekilde çalıştırmak için tek ihtiyacın olan şey bir tramplen, bir balon ve bir de esneme (Yazıyı okuyunca anlayacaksın).

Karın Duvarının Ayrılması (Diastasis Recti) Nedir ve Bu Konuda Ne Yapabilirsin?

Karşınızda Nike (M)

Hemen Her Hamilenin Yaşadığı Karın Sorunu

Karın kası ayrılması sorununu muhtemelen yaşayacaksın ama sana söz veriyoruz bu, dünyanın sonu değil. Bilmen gerekenleri ve karnını nasıl güçlü tutacağını bu yazıda bulacaksın.

Relaksin ve Diğer Hamilelik Faktörlerinin Dengen Üzerindeki Etkileri

Karşınızda Nike (M)

Hamilelikte Denge Sorunu Yaşayanlar İçin Antrenman İpuçları

Relaksin hormonu, dengenin bozulmasına yol açan şüphelilerden sadece biri. Bu ve diğer faktörlere rağmen, dokuz ay boyunca güvenle hareket edebilmek için nasıl antrenman yapacağını öğren.

Emzirirken Egzersiz Yapmak Güvenlidir; Uzmanların Sağladığı İpuçlarını Takip Et

Karşınızda Nike (M)

Bebeğini Emzirirken Egzersiz Yapmanın İpuçları

Ağırlık, sızıntı yapan ve/veya rahatsızlık veren göğüsler, doğumdan sonra antrenman yapmayı güçleştirir. Uzmanların paylaştığı bu ipuçları, işini kolaylaştıracak.

Fizyoterapi Doktoru Kelly Starrett'a Göre Sakatlıkları Önleme Yöntemleri

Rehberlik

Trained Podcast: Kelly Starrett ile Hareket Kabiliyetini Artır

Rahatsız edici sakatlıklar seni zorluyor mu? Bu fiziksel terapistin harekete yaklaşımı sorununa çare olabilir.

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En Yeni Koçluk Makaleleri

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En Yeni Koçluk Makaleleri

Nike Run Club ile ister dışarıda sesli rehberli koşuya çık ister koşu bandında koş.

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Uzmanlarımızla Tanış

En Yeni Koçluk Makaleleri

Nike Performance Council

Sporda ve hayatta başarılı olmana yardımcı olmak için bir araya gelen dünyanın lider psikologları, doktorları, araştırmacıları, kuvvet trainer'ları ve diğer uzmanlarla tanış.

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Hareket Etmeye Başla

En Yeni Koçluk Makaleleri

Nike Training Club ile her yerde yapabileceğin, trainer'ların yönettiği yüzlerce antrenmana ücretsiz olarak eriş.

İndir
En Yeni Koçluk Makaleleri

Nike Run Club ile ister dışarıda sesli rehberli koşuya çık ister koşu bandında koş.

İndir

Uzmanlarımızla Tanış

En Yeni Koçluk Makaleleri

Nike Performance Council

Sporda ve hayatta başarılı olmana yardımcı olmak için bir araya gelen dünyanın lider psikologları, doktorları, araştırmacıları, kuvvet trainer'ları ve diğer uzmanlarla tanış.

Daha Fazla Bilgi Edin