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Trained Podcast: James Clear ile Atomik Alışkanlıklar Edin

Rehberlik

Alışkanlıklar benliğine işler. Çok satan yazar James Clear'ın tavsiyeleriyle istediğin alışkanlıkları geliştir, istemediklerini yık.

Son güncellenme tarihi: 4 Ocak 2023
Okuma süresi: 2 dk
James Clear ile Alışkanlık Edinme ve Alışkanlıkları Yenme

Trained, bütünsel fitness yaklaşımlarını derinlemesine inceleyen bir podcast serisidir.

Üç yıldır New York Times en çok satanlar listesindeki yerini koruyan James Clear'ın Atomik Alışkanlıklar kitabı büyük bir başarı elde etti. Bu bölümde, milyonlarca okuyucunun sağlıkla ilgili davranışlarını daha iyi alışkanlıklarla değiştirmesine ilham kaynağı olan yazar ve girişimci, sunucu Jaclyn Byrer'a katılarak basitçe şu açıklamayı yapıyor: "Benliğimiz, alışkanlıklarımızı yansıtıyor." Psikolojinin devlerinden ilham alarak oluşturulan pratik metaforları ve karmaşık olmayan, sürdürülebilir zihin yapısı teknikleriyle hepimiz kendimizi ileriye götürecek alışkanlıklar edinebiliriz.

"Belirli bir kimliği benimsediğinizi gösterdiği için alışkanlıklarınız çok önemlidir. Aslında aldığınız her aksiyonda, olmak istediğiniz insana doğru bir adım atıyorsunuz."

James Clear
Girişimci ve En Çok Satan Atomik Alışkanlıklar kitabının yazarı

Şimdi Dinle

Zihin yapısı, hareket, beslenme, güç toplama ve uyku hakkında soruların mı var? Konuk veya konu mu önermek istiyorsun? Jaclyn'e trained@nike.com adresinden e-posta gönder.

Orijinal yayınlanma tarihi: 5 Ocak 2023

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