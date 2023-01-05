James Clear ile Alışkanlık Edinme ve Alışkanlıkları Yenme

Üç yıldır New York Times en çok satanlar listesindeki yerini koruyan James Clear'ın Atomik Alışkanlıklar kitabı büyük bir başarı elde etti. Bu bölümde, milyonlarca okuyucunun sağlıkla ilgili davranışlarını daha iyi alışkanlıklarla değiştirmesine ilham kaynağı olan yazar ve girişimci, sunucu Jaclyn Byrer'a katılarak basitçe şu açıklamayı yapıyor: "Benliğimiz, alışkanlıklarımızı yansıtıyor." Psikolojinin devlerinden ilham alarak oluşturulan pratik metaforları ve karmaşık olmayan, sürdürülebilir zihin yapısı teknikleriyle hepimiz kendimizi ileriye götürecek alışkanlıklar edinebiliriz.