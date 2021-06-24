İş Başında: Renkli Günlük Nasıl Tutulur

Jaana Beidler, "Rengin apayrı bir dil olduğunu söylerler. Bu dilde kelimeler yoktur. Zihnimizin derinlikleriyle sezgisel bir bağ kurar. Aktardığı pek çok duygu vardır." diyor.



Renk, Nike kıdemli renk tasarımı direktörü Jaana'nın iyi bildiği bir dil. Birbirine sıkı sıkıya bağlı ekibi pandemi yüzünden uzaktan çalışmaya başladığında, onlarla bu dili konuşmaya devam etmek isteyen Jaana, defter tutmanın zor zamanlarda ve kriz anlarında insanlara yardımcı olduğunu okuduktan sonra bunu farklı bir şekilde uygulamaya karar verdi.



"Doğru kelimeleri bulmak benim için kolay değil. Ben renkler üzerinden düşünüyorum. Bu yüzden yazarak defter tutmak yerine renk defteri tutmanın bizim için daha etkili olacağını düşündüm." diyen Jaana, ekibinin üyelerini gün içinde kendilerini etkileyen görüntüleri belgelendirmeye davet etti. Doğal bir arka planda dikkat çeken, görünürlüğü yüksek yol işaretleri; günlerdir çürüyen canlı pembe bir çiçek; kullanılmayan tenha tenis kortları ve futbol sahalarının parlak mavi ve yeşil tonları gibi evlerinde ve mahallelerinde karşılarına çıkan günlük ayrıntılardaki küçük güzellikleri görmeye başladılar.



Renk defteri tutma yöntemlerini Jaana ve diğer Nike tasarımcılarından öğrenmek ve bu yaratıcı yöntemin sunabileceği zihinsel ve duygusal faydalar hakkında bilgi almak için yukarıdaki videoyu izle. Aşağıda bir adım adım rehber, gruptan örnek girişler ve kendi renk defterini tutmaya başlamana yardımcı olacak bir şablon bulabilirsin.