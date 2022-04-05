Şirket İçi Geri Dönüşüm ile Yapılan Nike Air

Yaşam Döngüsü: Şirket İçi Geri Dönüşümle Air'e Yeniden Hayat Verme
Yenilik
Nike Air birimlerinin tekrar tekrar nasıl üretildiğini görmek için perde arkasına göz at.
Nike'ın sporun geleceğini korumaya yardımcı olmak için başlattığı sıfır karbon ve sıfır atık yolculuğu Move To Zero sunar.
Nike Air yastıklama, stil ve rahatlıkta zengin bir mirasa sahiptir. Fakat köklü geçmişinde sürdürülebilirlik hedefiyle yıllardır geliştirilen yeniliklerin de yer aldığını biliyor muydun? Nike, ilk üretiminden bu yana bu basınçlı Air teknolojisini sürekli olarak geliştirerek gezegen üzerindeki etkisini azaltmak için çalışıyor.
Air Manufacturing Innovation (AirMI) tesisinde üretim operasyonları direktörü olan Mitesh Patel, "Başlangıçtan beri, en görünür teknolojimizi birçok görünmez yenilikle buluşturduk." diyor. "Hedefimiz, görünüm ve kullanım deneyimi gibi özellikleri tutarlı olarak sağlarken üretim sürecini sürekli olarak geliştirmek."
Peki Bunu Nasıl Yapıyoruz?
"Air'in üretim aşaması, pasta yapmaya benziyor." diyor Mitesh. "Farklı pastalarda farklı tarifler kullanılır. Nike'ın da ürettiği çok farklı Air türleri var. Yeni bir tasarım çıktığında bunu ürüne dönüştürecek makineleri ve süreçleri belirlememiz gerekiyor. Malzemeler aynı ama yöntemler farklı."
Bu süreci nasıl yönettiğimizi öğrenmek için okumaya devam et. Bakalım sorumlu üretim aşamalarını tespit edebilecek misin?
Üretim sürecindeki atıkların geri dönüştürülmesiyle yeni Air birimleri üretilir. Özel işlemimize birlikte bakalım.
Bu görsel, Ocak 2022'de Beaverton, Oregon'daki AirMI tesisinde çekilmiş.
Malzemelerini Topla
Air yastıklama hangi malzemelerden üretilir? Yastıklamada kullanılan iki ana bileşen var. Bunlardan ilki, termoplastik poliüretan (TPU). Sağlam ve geri dönüştürülebilir yapısı nedeniyle tercih edilen bir plastik türü.
Sürdürülebilirlik program yöneticisi Makely Lyon, "TPU'nun da bir geri dönüştürülme ömrü var. Fakat izlediğimiz süreç, bu malzemeyi tekrar tekrar geri dönüştürmemize olanak tanıyor." diyor. Yıllar süren çalışmalarımız sayesinde, normalde atılacak olan malzemelerin çoğunu geri dönüştürüp yeniden kullanmak için üretim sürecimizi iyileştirdik.
TPU malzeme, Air biriminin dış katmanında kullanılır. Ardından bu dış katman, ikinci ana malzememiz olan gaz ile doldurulur. Bu kulağa garip gelebilir ama hepimizin soluduğu havanın da çeşitli gazlardan oluştuğunu biliyor muydun? Nike Air de gaz içerir. Eskiden kükürt hekzaflorür (SF6) adlı bir gaz kullanıyorduk. Fakat bu gaz çevre için pek iyi değildi.
"Ekibimiz, 1990'larda küresel ısınma potansiyeli çok yüksek olan SF6 gazını kullanmaya son vermemiz gerektiğini fark etti." diyor Makely. "Bunun için yıllarca yenilik yaptık. Fakat 2006'dan beri SF6 yerine %100 nitrojen kullanıyoruz."
Bunun nedeni, dünya atmosferinin yaklaşık yüzde 78'inin nitrojen gazı olmasıdır. Oksijenin oranı ise yaklaşık yüzde 21'dir. Yani atmosferde çok daha fazla nitrojen bulunur ve bu gazın üretim sürecinde havaya salınımı, SF6 gazına göre çevreyi daha az etkiler.
Gaz ve kaliteli plastiği aldın mı? Süper. Şimdi…
Biraz Air Üretelim!
1. Adım: İki TPU levhayı birleştir ve ideal sıcaklığa ulaşana kadar ısıt. Sert TPU, ısının etkisiyle esner ve kalıplanarak doğru şekle sokulabilir. Ardından hava geçirmeyecek şekilde kapatılır.
2. Adım: Hazır olduğunda Air birimlerini kalıptan çıkar ve şekli ayarlamak için fazla TPU malzemeyi kes ama atma. Son adımda atıklara ihtiyacın olacak.
3. Adım: Nitrojen ilave et. TPU dış katmanlara tanıyıp sevdiğimiz esnekliği kazandıran bu malzemedir.
4. Adım: Kalan temiz atık malzemeleri (malzemelerin %90'ından fazlasını oluştururlar) öğütüp eriterek yeni TPU levhalar oluştur. Sonra süreci tekrarla. Air'in yaşam döngüsünü öğrendin.
Adımlarına yastıklama kazandıran ve ayakkabını geri dönüştürülmüş malzemelerle yenileyen Air birimleri işte böyle üretiliyor.
Sürdürülebilirliğe nasıl dikkat ettiğimizi fark ettin mi? SF6 yerine nitrojen tercih ederek sera gazı emisyonlarını azaltıyoruz. TPU atıkları yeniden kullanarak ise her yıl yaklaşık 27 bin ton atığın çöpe dönüşmesini engelliyoruz.
Soldan sağa AirMI ekip üyeleri: Makely Lyon, Ana Castaneda, Mitesh Patel ve Jordan Binkerd.
Makely'ye göre tüm bunlar, AirMI ekibinin "gezegen üzerindeki etkimizi azaltmaya yardımcı olan köklü yenilik geçmişinin" bir parçası.
Üstelik bu geçmişe baktığımızda daha yolun başındayız.
"On yıl önce neredeyse imkansız olduğu düşünülen şeyler yapıyoruz. Bunlar insanlar sayesinde oluyor. Onlar ve fikirleri olmasa Air de olmazdı."
Mitesh Patel
Innovation (AirMI) Tesisinde Üretim Operasyonları Direktörü
Daha fazla bilgi: Nike.com/Sustainability adresini ziyaret ederek yolculuğumuzun her adımını izle ve Move to Zero için birlikte çalışmanın yeni yöntemlerini keşfet.
Fotoğraflar: Ariel Fisher
Yazan: Sallie Stacker