Şirket İçi Geri Dönüşüm ile Yapılan Nike Air

Air yastıklama hangi malzemelerden üretilir? Yastıklamada kullanılan iki ana bileşen var. Bunlardan ilki, termoplastik poliüretan (TPU). Sağlam ve geri dönüştürülebilir yapısı nedeniyle tercih edilen bir plastik türü.



Sürdürülebilirlik program yöneticisi Makely Lyon, "TPU'nun da bir geri dönüştürülme ömrü var. Fakat izlediğimiz süreç, bu malzemeyi tekrar tekrar geri dönüştürmemize olanak tanıyor." diyor. Yıllar süren çalışmalarımız sayesinde, normalde atılacak olan malzemelerin çoğunu geri dönüştürüp yeniden kullanmak için üretim sürecimizi iyileştirdik.



TPU malzeme, Air biriminin dış katmanında kullanılır. Ardından bu dış katman, ikinci ana malzememiz olan gaz ile doldurulur. Bu kulağa garip gelebilir ama hepimizin soluduğu havanın da çeşitli gazlardan oluştuğunu biliyor muydun? Nike Air de gaz içerir. Eskiden kükürt hekzaflorür (SF6) adlı bir gaz kullanıyorduk. Fakat bu gaz çevre için pek iyi değildi.