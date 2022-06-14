Modadan Fazlası: Michelle Li'nin Gösterişli Stili

Michelle, Indiana'da büyürken mütevazı Ortabatı dünyasının dışına çıkmak istiyordu. Çıkış kapısı moda oldu. O günleri şu sözlerle hatırlıyor: "Teşvik edilmeye ve yaratıcı modaya çok açtım. Çok fazla şeye erişimimiz yoktu. Bu da bize kaynaklarımızı iyi kullanmayı öğretti."



Bugün New York'ta yaşayan moda editörü, şehir merkezindeki komşularının stili ve modasından sürekli ilham aldığını söylüyor. Kendi stili oldukça farklı. Desenler ve baskıların, doku katmanları ve hacimle çarpıştığı stillerinin hepsinin temelinde sneaker'lar bulunuyor. Michelle, bu trende geç katıldığını kabul ediyor.



Ancak ayakkabıların tek özelliği güzel görünmeleri değil. Michelle, moda söz konusu olunca en çok değer verdiği niteliğin işlev olduğunu söylüyor. Ayrıca hevesli bir sporcu olan Michelle, programı elverdikçe tenis oynuyor, koşuyor ve bisiklete biniyor. Bu sohbette Michelle ile stil yolculuğunu ve rahatlık ve rengin onun için nasıl önem kazandığını konuştuk.