Uyum ve performanstan ödün vermeden sporcunun ayakkabılarını kolayca giyip sabitlemesine yardımcı olmak için tasarlanmış ayakkabı sistemleridir.
FlyEase, evrensel tasarımda yeni bir standarttır. Tüm sporculara* daha fazla erişim imkanı sunmak ve faydalara ulaşmalarını sağlamak için Nike ayakkabıların en iyi yönlerini yeniden tasarlıyoruz.
Ayağı Sabitleyen Tasarım
Ayarlanabilir bantlar sayesinde ayakkabıyı kolaylıkla tek elle sıkabilir veya çıkarabilirsin.
Bağcık Gerekmez
Ayakkabıyı tek bir seri hareketle açıp kapatarak bağcıksız yapının keyfini çıkar.
Giy ve Kullan
Ayakkabıyı açmak için topuğu katla. Belirli modellerde bulunan manyetik topuk sayesinde ayağına giyerken ayakkabı açık kalır.
Tasarımın Geleceğine Yön Verme
Nike FlyEase ayakkabılar açık bir tasarım felsefesiyle yol çıkar: Her seviyeden sporcu için daha akıllı ve daha iyi ayakkabılar üretme. Ayakkabının Nike FlyEase olarak sınıflandırılması için üç tasarım kriterinden en az ikisini karşılaması gerekir: