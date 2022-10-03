Sorgulamaya Devam: NSRL

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Department of Nike Archives
Nike Spor Araştırma Laboratuvarının, spor biliminde yeniliğin temelini nasıl attığını öğren.
Tüm yeniliklerimiz iki kelimeyle başlar: Nasıl olur?
Araştırma ve geliştirmeyi şirket içinde yapabilsek nasıl olur? Bir sporcunun performansını takip ve analiz edip ardından öğrendiklerimizi ürüne uygulasak nasıl olur? İmkansız yanıtlara ulaşmak için düşünebildiğimiz tüm soruları sorsak nasıl olur?
1980 yılının Eylül ayında bu önemli soruları yanıtlamak için yola çıktık.
Sorularımızı yanıtlamak üzere çalışabileceğimiz bir alana sahip olmak için Exeter, New Hampshire'daki küçük bir depoda orijinal Nike Spor Araştırma Laboratuvarını (NSRL) kurduk. Ama bu kulübeden hallice alanda büyük fikirler üzerine çalıştık. Ekibimizde fiziksel antrenörler ve ayak hastalıkları uzmanlarının yanı sıra uzay mühendisleri ve biyomekanik uzmanları da bulunuyordu. Araştırmalarımızı sporculardan alınan bilgiler ve sporcuların ihtiyaçları üzerine kurarak NSRL'nin açılışıyla sektörde deney odaklı araştırmaya önemli oranda yatırım yapan ilk şirket haline geldik.
"İyi bir araştırma her zaman daha fazla soru doğurur."
—Nick Frank, Kıdemli Araştırma Lideri
NSRL'yi kurduğumuzda sadece koşuya odaklanan bir şirkettik. Bu yüzden kendi araştırma tesisimizi kurmak çok iddialı bir girişimdi. NSRL'yi en yeni teknolojilerle doldurduk. Farklı tempolar, adım atma şekilleri ve ayağın yere çarpma düzenlerinin etkilerini analiz ettik. Koşunun her yönünü ayrıca ele alarak her hipotezimizi test ettik ve düşünebildiğimiz en çılgın yöntemleri denedik.
Tüm bu testler, deneyler ve analizlerin ötesinde asıl önemli olan, birlikte testler yapabileceğimiz gerçek sporculardan faydalanmaktı. Efsanevi sporcularla birlikte çalışabildiğimiz için çok şanslıydık. Maraton şampiyonu olan Joan Benoit Samuelson, Nike'ın koşu bandı testlerinden ve ürün geri bildirimlerinden veri toplamasına yardımcı olmuştu.
NSRL'nin açılışının üzerinden kırk yıldan fazla zaman geçmesine rağmen hala "Nasıl olur?" sorusunu temel alsak da artık nasıl, neden, ne zaman ve kim sorularını da soruyoruz. Baştan beri elit sporcularla çalışıyorduk ancak giderek daha fazla amatör sporcuyla birlikte de çalışıyoruz.
Nike Explore Takım Sporları Araştırma Laboratuvarının Başkan Yardımcısı olan Matthew Nurse, laboratuvara gelen sporculardan %85'ini, farklı arka planlara ve vücut tiplerine sahip olan amatör sporcuların oluşturduğunu söylüyor. Buna rağmen hedefimiz değişmedi: İnsanların kendilerine en uygun şekilde daha iyiye ulaşmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz.
Her yıl araştırma becerilerimizi artırıyor, sporcuların performans verilerini edinmek ve analiz etmek için en yeni teknolojileri ekliyoruz. Bunların arasında 400 kameradan oluşan hareket yakalama sistemi, vücut haritasını çıkarma ekipmanları ve daha fazlası bulunuyor. 2020 yılının sonbaharında NSRL yeni bir ada (LeBron James Yenilik Merkezi) ve Beaverton, Oregon'daki kampüsümüzde yer alan yeni bir tesise sahip oldu.
Tam boy basketbol sahası, 200 metre dayanıklılık pisti, antrenmana yönelik halı saha ve farklı iklim koşullarını taklit eden çevre odaları gibi tesislerle NSRL, profesyonel ve amatör sporculara doğal şekilde hareket etme imkanını sunuyor. Bu, araştırmacılarımız ve tasarımcılarımıza sınırsız şekilde test ve deney yapıp prototip oluşturma şansı veriyor. Bu nedenle gelecekteki çalışmalarımız için heyecan doluyuz.