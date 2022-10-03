Sorgulamaya Devam: NSRL

NSRL'yi kurduğumuzda sadece koşuya odaklanan bir şirkettik. Bu yüzden kendi araştırma tesisimizi kurmak çok iddialı bir girişimdi. NSRL'yi en yeni teknolojilerle doldurduk. Farklı tempolar, adım atma şekilleri ve ayağın yere çarpma düzenlerinin etkilerini analiz ettik. Koşunun her yönünü ayrıca ele alarak her hipotezimizi test ettik ve düşünebildiğimiz en çılgın yöntemleri denedik.

Tüm bu testler, deneyler ve analizlerin ötesinde asıl önemli olan, birlikte testler yapabileceğimiz gerçek sporculardan faydalanmaktı. Efsanevi sporcularla birlikte çalışabildiğimiz için çok şanslıydık. Maraton şampiyonu olan Joan Benoit Samuelson, Nike'ın koşu bandı testlerinden ve ürün geri bildirimlerinden veri toplamasına yardımcı olmuştu.