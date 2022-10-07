Topluluk

Bizi bir araya getiren insanlar, yerler ve takımlar.

Yükselmeye devam

Atherton Reserve

Yükselmeye devam

Atherton Gardens'taki genç sporcular, kendileri ve spor için yeni bir gelecek inşa ediyor: Farklılıklarında kuvvet buldukları ve birlikte yükseldikleri bir gelecek.

Amaç: FM Yayını

Topluluk

S2B2: Gelecek Hepimizin

Yalnız Değiliz: Ringde Düşman, Ring Dışında Sıkı Dostlar 

Topluluk

Ringde Rakip, Ring Dışında Dost

Şanghay'da yalnızca kadınların gittiği bu spor salonundaki dövüşçüler, birlikte cinsiyet normlarını kırıyor ve içlerindeki gücü keşfediyor.

FM Yayını Sunar: Doğuştan Hazırız

Topluluk

FM Yayını Sunar: Doğuştan Hazırız

Kendini bildin bileli büyük ya da küçük olsun hayaller kuruyorsun. Şüphelerinin olması çok doğal ama başarıya ulaşmaya ve oyunun kurallarını yeniden yazmaya doğuştan hazırsın. #BornReady

Amaç: FM Yayını

Topluluk

Spor ve Kültür Dünyasında Gelecek Vaat Eden Siyahileri Kutluyoruz

Sohbet programımız FM Yayını'nda Siyahi sporcular, aktivistler ve içerik üreticiler konuşmalarıyla bize geleceğin frekansını gösteriyor.

Yalnız Değiliz: Kort Bizim Evimiz

Topluluk

Saha Neredeyse Ev Orasıdır

Batı Avustralya'da bir grup genç Sudanlı mülteci; umudu, kimliklerini ve arkadaşlığı basketbol aracılığıyla buldu.

Hackney Wick FC: Güçlü ve Dayanıklı

Topluluk

Hayatları Değiştiren Londralı Futbol Kulübü

Hackney Wick Futbol Kulübü 2015'te kuruldu. Kulübün kurucusu, hem sahada hem de saha dışında bir topluluğun oluşmasına yardımcı oldu.

İsviçre Alplerinde En Üst Düzeyde Futbol Oyna  

Topluluk

Futbolu En Yüksek Seviyede Oynamayı Hiç İstedin mi?

Avrupa'nın en yüksek futbol sahasına hoş geldin. Bu sahada dışarı kaçan topu almak için 1.100 metre inmen gerekiyor.

Nasıl Oynarız: Altı Kişilik Amerikan Futbolu

Topluluk

Nasıl Oynarız: 6 Kişilik Amerikan Futbolu

Bildiğin oyunun daha yüksek skorlu versiyonu, Teksas'ın hızla değişen kasabası Marfa'da geleneği canlı tutuyor.

Bunabhainneadar Tenis Kortu 

Topluluk

Kim Tenis Oynamak İster?

Britanya'nın en ücra tenis kortu, bu İskoç adasında her yaş ve seviyeden tenisçiyi bir araya getiriyor.

Oyun Stilimiz: Barbados'ta Sokak Tenisi 

Topluluk

Oyun Stilimiz: Sokak Tenisi

Açık hava tenisine eğlenceli bir alternatif getiren sokak tenisi, Barbados sokak kültürünün önemli bir parçası.

AntetokounBros Academy İş Başında

Topluluk

Hiçbir Şey Ulaşılamaz Değildir

Dünya Giannis Antetokounmpo'yu bir NBA şampiyonu olarak tanısa da onu gerçekte özel kılan asıl yanı, sahanın dışında başardıklarıdır.

Yalnız Değiliz: Marchistas

Topluluk

Yalnız Değiliz: Marchistas

Guatemala'lı bu yarış yürüyüşü takımı, sporun nasıl ulusal kimliğin bir parçası haline geldiğini gösteriyor.

Philadelphia’nın Eyekonz Girls Lakros Takımıyla Tanış

Topluluk

Yalnız Değiliz: Eyekonz

Philadelphia'daki bir kız çocuk takımı, lakros sporunda "biz de varız" diyor.

Londra'nın Hint Gymkhana Futbol Takımı ile Tanış

Topluluk

Indian Gymkhana FC

Batı Londra kulübü Gymkhana FC, stereotipleri yerle bir ederken yepyeni bir futbol geleceğinin yolunu açıyor.

Courtside: Castel Volturno, İtalya

Topluluk

Umut Aşılayan Basketbol Akademisi

Kuzey İtalya kıyılarında, göçmen ailelerin çocukları basketbol aracılığıyla bir topluluğa ait olma duygusunu tadıyor.

Londra'nın Süper 5 Ligi ile Tanış

Topluluk

Karşınızda: Londra Super 5 Ligi

Londra'nın non-binary bireyleri ve kadınları artık özgürce futbol oynuyor. Toplulukla tanış ve hikayelerini oku.

Yalnız Değiliz: Harlem Honeys and Bears 

Topluluk

Hayat Kurtaran Rutinler

Harlemli senkronize yüzme kulübü, 40 yıldan uzun süredir üyelerinin hem suda hem de topluluklarında aktif olmasına yardımcı oluyor.

Topluluk

Bizi bir araya getiren insanlar, yerler ve takımlar.

Yükselmeye devam

Atherton Reserve

Yükselmeye devam

Atherton Gardens'taki genç sporcular, kendileri ve spor için yeni bir gelecek inşa ediyor: Farklılıklarında kuvvet buldukları ve birlikte yükseldikleri bir gelecek.

Amaç: FM Yayını

Topluluk

S2B2: Gelecek Hepimizin

Yalnız Değiliz: Ringde Düşman, Ring Dışında Sıkı Dostlar 

Topluluk

Ringde Rakip, Ring Dışında Dost

Şanghay'da yalnızca kadınların gittiği bu spor salonundaki dövüşçüler, birlikte cinsiyet normlarını kırıyor ve içlerindeki gücü keşfediyor.

FM Yayını Sunar: Doğuştan Hazırız

Topluluk

FM Yayını Sunar: Doğuştan Hazırız

Kendini bildin bileli büyük ya da küçük olsun hayaller kuruyorsun. Şüphelerinin olması çok doğal ama başarıya ulaşmaya ve oyunun kurallarını yeniden yazmaya doğuştan hazırsın. #BornReady

Amaç: FM Yayını

Topluluk

Spor ve Kültür Dünyasında Gelecek Vaat Eden Siyahileri Kutluyoruz

Sohbet programımız FM Yayını'nda Siyahi sporcular, aktivistler ve içerik üreticiler konuşmalarıyla bize geleceğin frekansını gösteriyor.

Yalnız Değiliz: Kort Bizim Evimiz

Topluluk

Saha Neredeyse Ev Orasıdır

Batı Avustralya'da bir grup genç Sudanlı mülteci; umudu, kimliklerini ve arkadaşlığı basketbol aracılığıyla buldu.

Hackney Wick FC: Güçlü ve Dayanıklı

Topluluk

Hayatları Değiştiren Londralı Futbol Kulübü

Hackney Wick Futbol Kulübü 2015'te kuruldu. Kulübün kurucusu, hem sahada hem de saha dışında bir topluluğun oluşmasına yardımcı oldu.

İsviçre Alplerinde En Üst Düzeyde Futbol Oyna  

Topluluk

Futbolu En Yüksek Seviyede Oynamayı Hiç İstedin mi?

Avrupa'nın en yüksek futbol sahasına hoş geldin. Bu sahada dışarı kaçan topu almak için 1.100 metre inmen gerekiyor.

Nasıl Oynarız: Altı Kişilik Amerikan Futbolu

Topluluk

Nasıl Oynarız: 6 Kişilik Amerikan Futbolu

Bildiğin oyunun daha yüksek skorlu versiyonu, Teksas'ın hızla değişen kasabası Marfa'da geleneği canlı tutuyor.

Bunabhainneadar Tenis Kortu 

Topluluk

Kim Tenis Oynamak İster?

Britanya'nın en ücra tenis kortu, bu İskoç adasında her yaş ve seviyeden tenisçiyi bir araya getiriyor.

Oyun Stilimiz: Barbados'ta Sokak Tenisi 

Topluluk

Oyun Stilimiz: Sokak Tenisi

Açık hava tenisine eğlenceli bir alternatif getiren sokak tenisi, Barbados sokak kültürünün önemli bir parçası.

AntetokounBros Academy İş Başında

Topluluk

Hiçbir Şey Ulaşılamaz Değildir

Dünya Giannis Antetokounmpo'yu bir NBA şampiyonu olarak tanısa da onu gerçekte özel kılan asıl yanı, sahanın dışında başardıklarıdır.

Yalnız Değiliz: Marchistas

Topluluk

Yalnız Değiliz: Marchistas

Guatemala'lı bu yarış yürüyüşü takımı, sporun nasıl ulusal kimliğin bir parçası haline geldiğini gösteriyor.

Philadelphia’nın Eyekonz Girls Lakros Takımıyla Tanış

Topluluk

Yalnız Değiliz: Eyekonz

Philadelphia'daki bir kız çocuk takımı, lakros sporunda "biz de varız" diyor.

Londra'nın Hint Gymkhana Futbol Takımı ile Tanış

Topluluk

Indian Gymkhana FC

Batı Londra kulübü Gymkhana FC, stereotipleri yerle bir ederken yepyeni bir futbol geleceğinin yolunu açıyor.

Courtside: Castel Volturno, İtalya

Topluluk

Umut Aşılayan Basketbol Akademisi

Kuzey İtalya kıyılarında, göçmen ailelerin çocukları basketbol aracılığıyla bir topluluğa ait olma duygusunu tadıyor.

Londra'nın Süper 5 Ligi ile Tanış

Topluluk

Karşınızda: Londra Super 5 Ligi

Londra'nın non-binary bireyleri ve kadınları artık özgürce futbol oynuyor. Toplulukla tanış ve hikayelerini oku.

Yalnız Değiliz: Harlem Honeys and Bears 

Topluluk

Hayat Kurtaran Rutinler

Harlemli senkronize yüzme kulübü, 40 yıldan uzun süredir üyelerinin hem suda hem de topluluklarında aktif olmasına yardımcı oluyor.