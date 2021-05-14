Müslüman Kadınlar Temsiliyetten Ödün Vermiyor

Genç Müslüman kadınlar olarak paylaştığınız inançlar, yaratıcı yaklaşımınızı ve eserlerinizi nasıl etkiliyor?



Zeinab: İslam bize anlayışlı olmayı, empati kurmayı ve herkesi iyi karşılamayı öğretiyor. Camiler herkese açıktır. Ailem de bana her zaman insanları kucaklamamı söyledi. İslam'ın şartlarından biri olan zekat vermek, topluluğu önemsemenin inancımızın temelinde olduğunu gösteriyor.



Lamisa: Etnik arka planlardan, ötekileştirilmiş kişilerle sahip olduğun ortak anlayışı konu alan bir kitap okudum. Bu kişiler hiçbir açıklamaya gerek kalmadan seni anlıyor. Neden alkol içmediğimi, ebeveynlerimin neden en geç akşam 9'da eve dönmemi istediğini, neden bazı giysileri giymediğimi sana açıklamama gerek yok. İslam'ın başka hiçbir yerde bulamadığım ortak bir kimlik ve anlayış sunmasında rahatlık buldum.



Üçünüz Instagram'da tanıştınız, Muslim Sisterhood'u Instagram hesabı olarak başlattınız ve dil ya da konumdan bağımsız büyük bir takipçi kitlesi edindiniz. Bu kız kardeşliği internet üzerinden sürdürürken insanların gerçek hayatta sesi olmayı nasıl başarıyorsunuz?



Zeinab: Sosyal medya, başkalarını bulmamız için araç oldu. Çevrimiçi topluluğumuzu "gerçek hayat" alanına taşıdığımız en büyük an, dergimizin 2019'daki lansmanıydı. 200'den fazla kişi katıldı. Olağanüstü bir etkinlikti. Muhteşem alkolsüz kokteyller, bir mescit, inanılmaz panel katılımcıları ve Müslüman DJ'ler vardı.



Lamisa: Bu kadar destek bulmamızın sebebi, oldukça özgün bir noktadan geliyor olmamız. Müslüman kadınlar olarak Müslüman kadınlar için imaj oluşturuyoruz. Instagram, bize insanların hayatlarına bakıp bize benzediklerini anlayabildiğimiz bir platform sundu. Bu da coğrafi sınırları aşan bir topluluk hissi oluşturuyor.



Geçen üç yılın ardından, Muslim Sisterhood Müslüman topluluğunun içinde ve dışında görülen köhne tutumlara nasıl meydan okuyor?



Zeinab: Çalışmalarımızda siyahi, Müslüman ve beyaz olmayan yeteneklere öncelik vererek temsiliyetin şeklini değiştiriyoruz. Beyaz bakış açısının ve doğrusal ya da normatif yapıların dışına çıkan yeni fırsatlar oluşturuyor, çalışmalarımızda yer alan herkese önem veriyoruz. Neyse ki işler doğal biçimde ilerledi. Oryantal dans, dergicilik ve tütsü yapma atölyeleri bizim için çok önemli oldu. Müslüman kadınların ilk atölyelerini düzenlemelerini sağlamak olağanüstü bir deneyimdi.



Lamisa: Başlangıçta, görüntülerimiz Londra'nın iç kısımlarında yetişmiş olduğumuzu gösteriyordu ve o estetiği taşıyordu. Brick Lane ve Brixton gibi topluluğun ve kültürün merkezi olan fakat soylulaştırmaya maruz kalan yerlerde çekim yapıyorduk. Helal ürün satan dükkanlarda, marketlerde, toptan satış mağazalarında poz veriyorduk. Dükkanlarını kullandığımız amcalar bizi çok destekliyordu: "Instagram'da bizi etiketlemeyi unutmayın." diyorlardı. Geçen yıl bir marka için çekim yaparken toptan satış mağazasına geri gittik ve orada yeniden çekim yaptık. Bizi eskiye döndüren, tamamlayıcı bir deneyim oldu.



Zeinab: Annemin ve teyzelerimin izlediği [İngiliz] Islam Channel'a davet edildik. Program muhteşem geçti. Topluluğumuzla, özellikle de yaşlılarla konuşma fırsatı yakaladık ve Müslüman bir kadın ve non-binary olmanın getirdiği dayanışmayı ve çoğulculuğu Instagram kitlemiz dışında tanıtma şansı bulduk.