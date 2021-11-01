Arka Bahçem: Dünya'nın Geleceği İçin Savaş Vermek

15 yaşındaki Bhopal'li Garima Thakur, daha aktivizme başlamadan iklim değişikliğinin ve bunun dünya üzerindeki yıkıcı etkisinin farkındaydı. 13 yaşında izlediği, Leonardo DiCaprio tarafından seslendirilen "Tufandan Önce" belgeselinde gördüğü korkunç görüntülerin ardından depresyona girdi ve çevre için kaygılanmaya başladı. Dünyayı tehdit eden iklim tehlikesinin sadece dünyanın başka bir yerinde, başka kişilerin başına gelmediğinin farkına vardı. İklim değişikliğinin çevreye etkilerinin işaretleri, kendi şehrinde ve ülkesinde de yaygın olarak görülüyordu.



"Sokağın kenarında lastik yakıldığını, bir yerlerde bir ağacın kesildiğini, insanların ailelerine su götürmek için kuyruğa girdiğini gördüğümde aklıma hep filmin mesajı geliyordu." diyor Garima. "Bunlar, tehlikenin işaretleri ve bu işaretler Hindistan'ın her yerinde var. Bunları bir kez gördün mü artık görmezden gelemezsin."



Garima, dağlık ve ormanlık Himachal Pradesh eyaletinde bulunan Bilaspur bölgesindeki büyükannesinin evinin yakınında akan dereyi sevgiyle hatırlıyor: "Kuzenlerimle yürüyüşe çıktığımızda oraya giderdik. Neredeyse hiç insan olmazdı ve özgürce oyun oynayabilirdik. Suyun içindeki balıkları görebilirdik."



Garima'nın çocukluk anılarında yer eden o noktadan bugün asfalt yol geçiyor. Garima, artık çevresine hayat veren bir dere yerine sadece yol kenarında durgun bir su kütlesi olduğunu söylüyor. "Yolu yaptıklarında yaklaşık 11 yaşındaydım. Dereye sadece birkaç yıldır gidiyor olmama rağmen başına geleni görmek çok canımı sıkmıştı."