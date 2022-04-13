Nike One Box Paketlemeyi Yarıya İndiriyor

Özel Teslimat: One Box, Ambalajları Nasıl Yarıya İndiriyor?
Yenilik
Nike'ın ambalaj ekibi, atık miktarını azaltmak için çift kutu kullanmayı bırakıyor ve bir ayakkabı kutusunun neleri değiştirebileceğini yeniden tanımlıyor.
Nike'ın, sporun geleceğini korumaya yardımcı olmak için başlattığı sıfır karbon ve sıfır atık yolculuğu Move To Zero sunar.
20 yıldan uzun süredir Nike'ın özel ayakkabı kutusu tasarımlarının arkasındaki dahi olan Rich Hastings, "Ambalaj bazen sonradan akla gelebiliyor" diyor. "Ancak insanlar bunun, çevre üzerinde büyük bir etkisi olabileceğini fark etmeyebiliyor."
İnternetten ayakkabı satın aldığında, ayakkabı kutusunun başka bir kutunun içinde geldiğindeki etkiyi fark etmişsindir. "Mevcut modelimizi iyileştirme fırsatımız olduğunu o zaman anladık." diyor.
Rich ve ekibi, 2020’de satışa sunulan Space Hippie modelinin üzerinde çalışırken tam da bunu yapma şansını yakaladı. Ağırlığının yüzde 25'i ila 50'si oranında geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen ayakkabı serisinin; gelecek odaklı tasarımına uygun, cesur ve çevreye duyarlı bir kutuya ihtiyacı vardı.
Rich Hastings, Space Hippie kutusu (ortada) üzerinde çalıştıktan sonra One Box'ın hayata geçirilmesine yardımcı olarak hepimizin çok iyi bildiği kutu içinde kutu
konseptini ortadan kaldırdı.
Sürdürülebilir ürün operasyonlarından Erica Swanson, "Space Hippie başlangıç noktasıydı." diyor. "Bir kutuyu başka bir kutu içinde göndermek yerine, ayakkabıyı kendi kutusunda gönderen yenilikçi bir sisteme sahip olmak istedik."
Dolayısıyla bu sistem, internet üzerinden bir çift ayakkabı satın alındığında, fazladan bir kutunun kullanımını ortadan kaldırıyor. Kulağa basit gelse de sektöre yön veren tüm konseptler gibi bu fikrin de hayata geçirilmesi zaman alacaktır.
Test Et ve Öğren
"Sınırlı bir üretim olacaktı. Bu yüzden, 'Cesur olalım ve işe yarayıp yaramayacağını bilmediğimiz bir şeyi deneyelim'" dediklerini söylüyor Rich. Böylece sneaker koleksiyonunu, kendi dikdörtgen kutusunda göndermeyi başarmışlar.
"Ancak ayakkabılar o kadar popülerdi ki, hızlı bir şekilde ölçeği büyütmek zorunda kaldık. Kutunun, kargolama koşullarına karşı dayanıklı olmadığına dair çok sayıda geri bildirim aldık ve bu bilgilere dayanarak kutunun tasarımını yenilemeye başladık."
Erica Swanson, One Box ile Nike'ın yeni zirvelere çıkmasına yardımcı oluyor. Erica, "Tüketicilerin yüzde 86'sının,
daha sürdürülebilir olabilmeleri için markalara yardımcı olmak istediklerini öğrendik." diyor. "Biz de One Box ile bu isteğe yanıt veriyoruz."
Rich ve ekibi, kapına kadar zarar görmeden gelmesini sağlamak için kutuyu farklı ezme testlerinden geçirerek bir dizi mühendislik çalışmaları yaptı. Bu testler, ekibin daha da güçlü bir kutu tasarlamasına yardımcı oldu ve tasarımın çok daha büyük ölçekte kullanılabileceğini de kanıtladı.
Büyük hayallerin ve hiç durmadan denemenin sonucu ne mi oldu? Nike One Box. Bu mevcut tasarım, Nike'ın ürettiği hemen hemen her ayakkabı için kullanılabilir. Hikayeyi başlatan o ilk kutudan farklı görünse de amacı aynı: Daha az atık.
Ayakkabıları, fazladan bir dış kutu (ve ekstra ambalaj) kullanmadan kendi kutusunda göndermek her açıdan kazandırıyor.
Geleneksel ambalajla karşılaştırıldığında One Box, içinde hangi ayakkabı olursa olsun tek bir internet siparişinde bile atığı yüzde 51 oranında azaltıyor.
Geleneksel ambalajla karşılaştırıldığında
One Box, içinde hangi ayakkabı olursa olsun
tek bir internet siparişinde bile atığı yüzde 51
oranında azaltıyor.
Bir kutu ile sınırlar nasıl aşılır? Chris Conklin'e göre işin sırrı, ayrıntılara takılmaktan geçiyor.
Daha Azıyla Daha Fazlasına Ulaş
Ambalaj tasarımı ekibinden Chris Conklin, "Ekibimiz, tüketicinin kutuya nasıl davranacağını anlayabilmek için tüm detaylar üzerinde titizlikle çalıştı." diyor.
Tüm bu ayrıntılı çalışmanın sonucuna göz at:
- Sade Dış Tasarım
Uzaktan bakıldığında One Box etkileyici görünmeyebilir ama zaten en önemli nokta da bu. "Bu, güvenlik için stratejik bir seçimdi." diyor logosuz tasarımın sahibi Chris. "Kapının önünde yeni bir ayakkabı olduğunu ilan eden bir kutu olsun istemedik."
- Bant Kullanmadan İade
Kutunun kapağı yapışkan bir şeritle sabitlenerek bant atık miktarını azaltıldı. Ancak bazen siparişini iade etmek isteyebilirsin. Dolayısıyla tasarım ekibinin tüketicinin iadeleri nasıl yapacağını da çözmesi gerekiyordu. Bu nedenle, kutuya ikinci bir yapışkan şeridi ekleyerek ayakkabıların yeniden paketlenip iade edilmesine olanak sağladılar.
- Bulaşmayan Grafikler
Chris, "Kutunun içindeki grafiklerde farklı renkler kullanmayı denedik." diyor. "Ancak mürekkebin, beyaz orta tabana bulaştığını fark ettiğimizde beyaz mürekkebe geri dönerek ayakkabının lekesiz kalmasını sağladık."
Beyaz mürekkep kullanımı sayesinde genel atık azaltma misyonuna da sadık kalındı. Chris, "Yazdırma sırasında kullanılan su miktarını düşündük." diyor. "Toplam ayak izini en aza indirebilmemiz için tasarımın olabildiğince minimal olmasını istedik."
One Box kapına geldiğinde, ayakkabı kutusu-kargo-kutu kombinasyonunda bu özelliklerin hayat bulduğunu görebilirsin. Birkaç sürtünme izi de olacaktır. Erica, "Bunu, çöp kutuna fazladan bir kutu daha atmayarak geri dönüşüme yardımcı olduğunu hatırlatan bir şey olarak da düşünebilirsin." diyor.
Ayakkabı Kutusunun Geleceği
Bu, One Box'ın mevcut tüm ayakkabı kutularının yerini alacağı anlamına mı geliyor? Hayır, hemen değil. Bu yıl milyonlarca birim gönderilecek ve bu sayının dikkatli denemeler ve iyileştirmeler sonucunda artması bekleniyor. Erica, "Proje büyük olmasına rağmen hala deneme aşamasındayız." diyor. "One Box’ın görünümünün ve kullanım amacının zaman içinde geliştirilmesi ve daha fazla kutu kurtarabilmemiz için bir fırsat var."
Space Hippie'nin, oyunun kurallarını değiştiren bu kutuya ilham vermesi gibi One Box da, ayakkabıların parmak uçlarını doldurmak için kullanılan kağıt miktarını azaltmak veya her bir giysi için ayrı ayrı plastik torba kullanmamak gibi yeni fikirlere ilham vererek diğer ambalajlama uygulamalarını değiştirmeye öncülük ediyor.
Rich; Nike'ın sürekli gelişen, ürün ambalajını azaltmaya yönelik genel bir çabası olduğuna dikkat çekerek bu tasarımın, daha büyük bir hikayenin sadece küçük bir parçası olduğunu söylüyor.
"Bu alanda gerçekten lideriz ama daha yeni başlıyoruz."
Erica Swanson
Kıdemli Direktör, Sürdürülebilir Ürün Operasyonları
"Bu alanda gerçekten lideriz ama
daha yeni başlıyoruz."
Erica Swanson
Kıdemli Direktör, Sürdürülebilir Ürün Operasyonları
Daha fazla bilgi: Nike.com/Sustainability adresini ziyaret ederek yolculuğumuzun her adımını izle ve Move to Zero sıfır karbon ve atık hedefi için birlikte çalışmanın yeni yollarını keşfet.
Fotoğraflar: Ariel Fisher
Yazan: Rebecca Coolidge