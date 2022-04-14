Nike One Box Paketlemeyi Yarıya İndiriyor

Rich ve ekibi, kapına kadar zarar görmeden gelmesini sağlamak için kutuyu farklı ezme testlerinden geçirerek bir dizi mühendislik çalışmaları yaptı. Bu testler, ekibin daha da güçlü bir kutu tasarlamasına yardımcı oldu ve tasarımın çok daha büyük ölçekte kullanılabileceğini de kanıtladı.



Büyük hayallerin ve hiç durmadan denemenin sonucu ne mi oldu? Nike One Box. Bu mevcut tasarım, Nike'ın ürettiği hemen hemen her ayakkabı için kullanılabilir. Hikayeyi başlatan o ilk kutudan farklı görünse de amacı aynı: Daha az atık.



Ayakkabıları, fazladan bir dış kutu (ve ekstra ambalaj) kullanmadan kendi kutusunda göndermek her açıdan kazandırıyor.