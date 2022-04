Nike One Box Paketlemeyi Yarıya İndiriyor

Bu, One Box'ın mevcut tüm ayakkabı kutularının yerini alacağı anlamına mı geliyor? Hayır, hemen değil. Bu yıl milyonlarca birim gönderilecek ve bu sayının dikkatli denemeler ve iyileştirmeler sonucunda artması bekleniyor. Erica, "Proje büyük olmasına rağmen hala deneme aşamasındayız." diyor. "One Box’ın görünümünün ve kullanım amacının zaman içinde geliştirilmesi ve daha fazla kutu kurtarabilmemiz için bir fırsat var."



Space Hippie'nin, oyunun kurallarını değiştiren bu kutuya ilham vermesi gibi One Box da, ayakkabıların parmak uçlarını doldurmak için kullanılan kağıt miktarını azaltmak veya her bir giysi için ayrı ayrı plastik torba kullanmamak gibi yeni fikirlere ilham vererek diğer ambalajlama uygulamalarını değiştirmeye öncülük ediyor.



Rich; Nike'ın sürekli gelişen, ürün ambalajını azaltmaya yönelik genel bir çabası olduğuna dikkat çekerek bu tasarımın, daha büyük bir hikayenin sadece küçük bir parçası olduğunu söylüyor.