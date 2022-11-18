Uzmanlara Göre Düşük Yaptıktan Sonra Nasıl Egzersiz Yapılmalı?

Dr. Williams'a göre, düşük yaptıktan sonraki günlerde yürüyüş gibi düşük etki düzeyine sahip aktiviteleri yapmakta genellikle sakınca yoktur. Ama yüksek etki düzeyine sahip antrenmanlar yapacaksan doktoruna danışmalısın. Dr. Williams, doktorunun ne zaman ve nasıl düşük yaptığını ve kanamanın devam edip etmediğini hesaba katarak bir karar vereceğini söylüyor. Birinci trimesterde mi, ikinci trimesterde mi, yoksa üçüncü trimesterde mi düşük yaptın? İlaç alman veya operasyona girmen gerekti mi? Sezaryen oldun mu? Tüm bu değişkenler, iyileşme sürecini ve ne zaman hareket etmeye başlayabileceğini etkiler.

Dr. Williams, birinci trimesterde düşük yapanların, kanamaları durduysa veya damla seviyesindeyse bir iki hafta içinde egzersiz rutinine geri dönebileceğini söylüyor. Ama yoğun kanama devam ediyorsa aşırı kanama veya hemoraji riskini artırabileceği için ağır egzersizler yapmamak gerektiğinin de altını çiziyor.

Dr. Williams, üçüncü trimesterde düşük yapanların yüksek enerjili antrenmanlara devam etmek için üç-dört hafta beklemesi gerektiğini söylüyor. Sezaryen olanların ise plank gibi geleneksel karın egzersizlerini yapmak için en az 8-12 hafta beklemesini öneriyor ve bununla birlikte, nefes tabanlı derin karın ve pelvik taban toparlama çalışmaları yapmanın faydalı olduğunu ekliyor (bu konuya birazdan değineceğiz).