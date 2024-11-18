Jakob Ingebrigtsen

Jakob Ingebrigtsen çok farklı bir sporcu. Genç yaşta elde ettiği olağanüstü başarılarla atletizm dünyasının önemli isimlerinden biri haline geldi.

Son güncellenme tarihi: 7 Ağustos 2026
Okuma süresi: 2 dk
Nike Sporcusu: Jakob Ingebrigtsen

Jakob Ingebrigtsen

Spor Dalı: Orta ve Uzun Mesafe Koşucusu
Uyruk: Norveçli
Doğum Tarihi: 19 Eylül 2000

"Herkesten daha iyi olmak istiyorsan zaten öyleymiş gibi davranmalısın."

Jakob ve kardeşleri Henrik ile Filip, başarıdan başarıya koşuyor. Önce 1500 metre rekorunu kıran Jakob, 3218 metreyi 8 dakikanın altında koştu. Bu başarıya daha önce sadece bir sporcu imza atabilmişti.

Nike Sporcusu: Jakob Ingebrigtsen

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Nike Sporcusu: Jakob Ingebrigtsen

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Orijinal yayınlanma tarihi: 18 Kasım 2024

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