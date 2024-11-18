Nike Sporcusu: Jakob Ingebrigtsen

Jakob Ingebrigtsen
Jakob Ingebrigtsen çok farklı bir sporcu. Genç yaşta elde ettiği olağanüstü başarılarla atletizm dünyasının önemli isimlerinden biri haline geldi.
Son güncellenme tarihi: 7 Ağustos 2026
Okuma süresi: 2 dk
Jakob Ingebrigtsen
Spor Dalı: Orta ve Uzun Mesafe Koşucusu
Uyruk: Norveçli
Doğum Tarihi: 19 Eylül 2000
"Herkesten daha iyi olmak istiyorsan zaten öyleymiş gibi davranmalısın."
Jakob ve kardeşleri Henrik ile Filip, başarıdan başarıya koşuyor. Önce 1500 metre rekorunu kıran Jakob, 3218 metreyi 8 dakikanın altında koştu. Bu başarıya daha önce sadece bir sporcu imza atabilmişti.
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