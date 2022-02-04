Nasıl Oynarız: Altı Kişilik Amerikan Futbolu

Nasıl Oynarız: 6 Kişilik Amerikan Futbolu
Topluluk
Bildiğin oyunun daha yüksek skorlu versiyonu, Teksas'ın hızla değişen kasabası Marfa'da geleneği canlı tutuyor.
"Nasıl Oynarız", dünyanın dört bir yanındaki sporu kendi kültürlerine uyarlayan sporcu topluluklarını kutlayan bir seri.
Pandemi yüzünden kesintiye uğrayan sezonda, Marfa Shorthorns'un Amerikan futbolu final maçının ikinci çeyreğindeyiz. Shorthorns'un oyun kurucu/koşucusu John Aguero, topu ilk oyun kurucu Ethan Zubia'ya atarak Ethan'ın başlangıç çizgisinin ötesine geçmesini sağlıyor.
Ethan 14 metre geriye, üç kişilik hücum çizgisinin derinlerine gidiyor (sahada toplam yalnızca 12 kişi var). Arka arkaya Van Horn Eagles'ın iki defans oyuncusunu aşıyor. Baskı altında topu gol bölgesine, Shorthorns'un dış açığı Ian Marquez'e gönderiyor ve Ian sıçrayıp topu yakalıyor. Gol! Bu akşam takımlarını desteklemek için Van Horn'da bulunan Eagle Field'e gitmek için arabayla bir saatten uzun yol kateden Marfa taraftarları, kelimenin tam anlamıyla çıldırıyor.
Eagles kendi sahasında oynamanın avantajıyla devre arasından önce hala 34–12 önde olsa da, Shorthorns gol bölgesine yaptığı bu inişle 45 sayı kuralına yenik düşmeme umutlarını artırıyor (Bu kurala göre devre arasında veya daha sonra en az 45 sayı öne geçen takım galip ilan edilir). Normal lise Amerikan futbolu maçlarında bir takımın 45 sayı önde olması az rastlanan bir durumdur. Ancak Amerikan futbolunun daha çok sayı atılan bu çeşidinde, başarısız bir müdahale bile golle sonuçlanabildiği için 45 sayı fark hiç de nadir görülen bir olay değil.
Bu, bildiğiniz Amerikan futbolu değil.
Bu, altı kişilik Amerikan futbolu.
Marfa'nın Kimlik Bunalımı
Marfa'nın oyuncuları, koçu ve taraftarları için Amerikan futbolu, kasabanın ve kasaba kimliğinin ayrılmaz bir parçası. COVID-19 gerçeği, kasaba sakinlerine cuma akşamı maçlarının nasıl kolayca iptal olabileceğini göstererek bu maçları sürdürmenin önemini daha iyi anlamalarını sağladı.
Son yıllarda Marfa, bir sanat ve kültür merkezine dönüştü. Havalı restoranları, popüler otelleri ve ironik sergileri turistlerle dolup taşmaya başladı. Ancak yaşanan bu değişimin getirdiği yaşam pahalılığı eğitimcileri, mavi yakalıları ve ailesi nesillerdir burada yaşayan kasaba sakinlerini olumsuz etkiliyor. Artan kiralardan, lüks butiklerden ve 60 dolara satılan bifteklerden şikayet ediyorlar.
Amerikan futbolu, El Paso'ya 322 km'den biraz daha yakın olan 2.000 nüfuslu bu kasabanın sakinlerini bir araya getiren konulardan biri. Shorthorns baş Amerikan futbolu koçu Arturo Alferez şöyle diyor: "Kasabaya girince görülen boyanmış pencereler ve asılmış bayraklar, Marfa'nın mor-beyaz ruhunu gözler önüne seriyor. Kasabanın en iyi tarafını ortaya çıkaran bu birlikteliğin bir parçası olduğun için kendini özel hissediyorsun."
Ancak yaşanan dış göç yüzünden 2011 yılında Marfa, Amerikan futbolunu 11 kişi yerine altı kişi oynamaya başladı.
Geçmişe Yolculuk
Amerikan futbolunun bu değişik versiyonu, Büyük Buhran sırasında Stephen E. Epler adında Nebraska'lı bir öğretmen ve Amerikan futbolu koçu tarafından oluşturuldu. "Altı kişilik" dediği bu versiyonun amacı, nüfusu azalan kasabaların oyuncularına Amerikan futbolu oynama şansı vermekti. İlk altı kişilik resmi maç 1934'te Nebraska'da oynandı. Spor, 1938'de Teksas'a ulaştı. 1953'e gelindiğindeyse binlerce kasaba okulu tarafından oynanmaktaydı.
Bugün daha çok Nebraska, Montana, New Mexico, Oregon ve Teksas eyaletlerinde olmak üzere, Buhran sırasında kırsal kesimlerin nüfusunu azaltan dış göçe benzer bir göçü günümüzde yaşayan yerlerde 350'den fazla küçük okulun altı kişilik takımı var. 2020-2022 arasında 150'den fazla Teksas okulunun altı kişilik Amerikan futbolu oynayacağı tahmin ediliyor.
Kurallar
- Öğrenci sayısı 105'ten az olan okullar katılabilir.
- İlk hak 14 metredir (9 metre yerine).
- Çeyrekler 10 dakikadır (12 dakika yerine).
- Sahadaki her oyuncu top tutucu olabilir.
- Pas verilmeden oyun kurucu başlangıç çizgisinin ötesine geçemez. Bu kısıtlamayı aşmak için genellikle top bir oyuncuya verilir, daha sonra o oyuncu topu oyun kurucuya verir ve oyun kurucu serbestçe oynar.
- Alan golü 4 sayı değerindedir (3 sayı yerine). Gol sonrasında vuruş sayısı 2 sayı değerindedir (1 sayı yerine) ve çevirme koşusu veya pas oyunu sadece 1 sayı değerindedir (2 sayı yerine).
Maç Planı
- Maçı kazan. Kazanamasan bile keyif al.
- Disiplinli ve odaklanarak oyna. Aksi takdirde defans koordinatörü Koç Josh Kelly'nin kötü yüzünü görürsün.
- Dördüncü hakta degaj yapma. Dördüncüde ve 27'de olsan bile. Altı kişilik Amerikan futbolunda nadiren degaj yapılır. Baş koç Arturo Alferez ise işi şansa bırakmayı seviyor.
- "45'lenme". İkinci yarıda veya sonrasında 45 sayı geriye düşersen yenilirsin.
- Hareket et. Sahada daha az oyuncu olduğu için herkes çok koşar.
İç Saha
Shorthorns, iç saha maçlarını Martin Field'da oynuyor. Tüm altı kişilik Amerikan futbolu sahaları gibi boyutları 110 metreye 49 metre değil, 73 metreye 37 metre. Sayıların ve işaretlerin boyandığı çimler, güneş altında iyice sararmış. Pandemi başlamadan önce tribün tıklım tıklım olurdu ancak az sayıda sıkı taraftar, bugün hala takımı izlemeye geliyor. Antrenmanlar ve maçlar, Amerikan futbolu tutkunlarını kendisine çekiyor.
Karakterler
Bu spor, özünü sadece oyunculara değil, aynı zamanda koçlara, idarecilere ve skor ne olursa olsun her maçta tribünleri dolduran eski taraftarlara borçlu. Bu kasaba, altı kişilik Amerikan futbolunu canlı tutuyor.
"Doğal Yetenek"
Ian Marquez
Yaşı: 16
Dış Açık
"Küçük okullara Amerikan futbolu oynama imkanı sunuyor. Altı kişilik Amerikan futbolunun güzel yanı bu." diyen Ian, ilk kez bu sezon Amerikan futbolu oynadı. Okulun ilk senesinde verdiği oynamama kararıyla ailesini çok şaşırttı; çünkü Ian'ın ailesi Amerikan futbolu oyuncuları ve taraftarlarıyla dolu. Bir maçta attığı 10 golle kasabada tanınan ağabeyi Angel, altı kişilik Amerikan futbolunun efsanelerinden. Üçüncü sınıfta oynamaya karar veren Ian, bugün takımın öne çıkan oyuncularından. Koç Alfarez, atletikliği sayesinde Shorthorns'un topu ileriye daha çok taşımasını sağlayan Ian için şöyle diyor: "Yapabildiğimiz hücum oyunlarını dönüştürmeyi başardı."
"Babacan"
Arturo Alferez
Yaşı: 46
Baş Amerikan Futbolu Koçu
Koç Alferez, yirmi yıldır Teksas'ın çeşitli okullarında spor koçluğu yapıyor. Öğrencileri ve diğer koçlar, ona "babacan" ve "Shorthorns'un kalbi" diyor. "Marfa'da Amerikan futbolu koçluğu yaptığım için burayla duygusal bir bağım var." diyen Koç Alferez'in hedefi, kasabaya yeni gelenekler kazandırmak. Bunlardan bazıları Amerikan futboluyla ilgili (kazanmak gibi), bazılarıysa değil (örneğin, koreograflığını yaptığı ve oyuncularını öğrenmeye teşvik ettiği geleneksel Meksika halk dansı ballet folklórico). Sık sık emekli olma esprileri yapsa da programı tepeden tırnağa değiştirmek istediği çok açık: "Onlara şöyle diyorum: '[Nihai] hedefin kupa, yüzük kazanmaksa sen yanlış takımdasın.'"
"Oyuncu"
Justice Ortiz
Yaşı: 17
Defans/Dış Açık
Justice, TV'de Amerikan futbolu izlemediğini itiraf ediyor. Bunun yerine Call of Duty, Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto, Minecraft gibi video oyunlarını oynamayı seviyor. Mor formasıyla sahada değilken elinden oyun konsolu eksik olmuyor. Peki Amerikan futboluyla ilgilenmeyen zayıf bir çocuk, neden üçüncü senesinde Shorthorns forması giymeye karar verdi? Cevabı şu: "Arkadaşlarımla anılarımın olması için. Topluluğun parçası olmak için."
"Babasının Oğlu"
Tristan Kelly
Yaşı: 15
Hücum Çizgisi/Defans Çizgisi
Tristan'ın babası Koç Kelly, matematik öğretmeni ve altı kişilik Amerikan futbolu takımı Sanderson Eagles'ın eski oyuncusu. Takımıyla 2002 yılında yenilmezlik rekorunu 5 sayıyla kaçırdı ve eyalet şampiyonu oldu. Birinci sınıf öğrencisi Tristan, üst sınıfların karşısında gösterdiği performansla gelecek vaat etse de aslında matematiği de çok seviyor ve Texas Üniversitesi'nde mühendislik okumak istiyor. Tristan, babasının izinden gitmesine rağmen kendi yolunu çizmek istiyor: "Ondan daha iyi olmak istiyorum. Çocuklarımın da benden iyi olmasını istiyorum, çünkü olması gereken bu."
"Marfa'nın Yerlileri"
Armondo ve Lucy Garcia
Yaşları: 83 ve 81
Emekli
1957'de evlenen Garcia çifti, doğma büyüme Marfa'lı. Lisede tanışıp sevgili oldular. Armondo asker olduğu için ülkenin dört bir yanında yaşadılar ama 1970'lerde Marfa'ya geri döndüler. Takım ile bağları oldukça duygusal: Çocukları Shorthorns'da Amerikan futbolu oynadı ve amigoluk yaptı. Torunlarının çocuğu Diego Estrada, takımın yeni oyuncularından. 19 yaşında ölen sanatçı oğulları Sammy'nin Shorthorns için tasarladığı logo, bugün hala takım tarafından kullanılıyor. Lucy, "Onu gördüğüm zaman gözlerim doluyor." diyor.
Sezonun Son Anları
Van Horn'da oynanan maçı Eagles rahat kazanıyor. Altı kişilik Amerikan futbolunda ilk sezonu olmasına rağmen, gücü Shorthorns'a fazla geliyor. Maçın bitmesine 1 dakika 15 saniye kala skor 75-26 oluyor ve Marfa 45'leniyor. Maçtan sonra Shorthorns koçları, etraflarına toplanmış oyunculara samimi konuşmalar yapıyor. Koç Alferez, "Programda attığımız adımlar, bizi hak ettiğimiz noktaya götürecek. Tekrar teşekkürler. Size yürekten saygılarımı sunuyorum. Sizi seviyorum." diyor. Gözleri dolan genç oyuncular, hep bir ağızdan "Biz de seni seviyoruz." diyor.
Maçtan sonraki cumartesi günü, öğleden sonra birkaç oyuncu (Justice, Cristian Ontiveros ve Uriel Torres) Ian'ın evinde toplanıyor. Ian'ın babası "disco" ızgarada (Meksika mutfağında kullanılan, disk şeklinde büyük bir ızgara) taco yapıyor ve bir yandan da TV'de Texas Tech maçını izlemeye hazırlanıyor. Gençler ise bir önceki akşam yapılan bazı hatalara hayıflanıyor ve video oyunlarından, müzikten ve yabancıların yanlış Marfa algılarından konuşuyor. Cristian, şöyle diyor: "Burada iyi insanlar var. Sadece sanattan ibaret olmadığımızı düşünüyorum."
Koç Alferez'in takımı yönettiği yıllarda, takım sadece bir sezon galibiyet rekoru kırdı. Ama Koç Alfarez bir sonraki sezona iyimser bakıyor: "İlerleme kaydettik. Tabelaya sayı yazabildik. Rekabet edebildik."
Takım, aileyi andıran bir bağa sahip. Maçlar, eski günlerin ruhunu canlı tutuyor ve kasabayı bir araya getiriyor. Tristan ve Ian gibi oyuncular sayesinde Amerikan futbolu, Marfa'da yetişen yeni nesilde de devam edecek.
Yazan: Drew Blackburn
Fotoğraflar: Cengiz Yar
Çizen: David Linchen
Yazılma tarihi: Kasım 2020