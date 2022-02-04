Nasıl Oynarız: Altı Kişilik Amerikan Futbolu

Marfa'nın oyuncuları, koçu ve taraftarları için Amerikan futbolu, kasabanın ve kasaba kimliğinin ayrılmaz bir parçası. COVID-19 gerçeği, kasaba sakinlerine cuma akşamı maçlarının nasıl kolayca iptal olabileceğini göstererek bu maçları sürdürmenin önemini daha iyi anlamalarını sağladı.



Son yıllarda Marfa, bir sanat ve kültür merkezine dönüştü. Havalı restoranları, popüler otelleri ve ironik sergileri turistlerle dolup taşmaya başladı. Ancak yaşanan bu değişimin getirdiği yaşam pahalılığı eğitimcileri, mavi yakalıları ve ailesi nesillerdir burada yaşayan kasaba sakinlerini olumsuz etkiliyor. Artan kiralardan, lüks butiklerden ve 60 dolara satılan bifteklerden şikayet ediyorlar.



Amerikan futbolu, El Paso'ya 322 km'den biraz daha yakın olan 2.000 nüfuslu bu kasabanın sakinlerini bir araya getiren konulardan biri. Shorthorns baş Amerikan futbolu koçu Arturo Alferez şöyle diyor: "Kasabaya girince görülen boyanmış pencereler ve asılmış bayraklar, Marfa'nın mor-beyaz ruhunu gözler önüne seriyor. Kasabanın en iyi tarafını ortaya çıkaran bu birlikteliğin bir parçası olduğun için kendini özel hissediyorsun."



Ancak yaşanan dış göç yüzünden 2011 yılında Marfa, Amerikan futbolunu 11 kişi yerine altı kişi oynamaya başladı.