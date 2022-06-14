Ev Yapımı: Mekdela Maskal'ın New York'tan Ayrılıp Kendini Kaliforniya'da Bulma Hikayesi

Mekdela Maskal, Kaliforniya Tepelerinde Kendisini Yeniden Keşfediyor ve Tarihiyle Bağ Kuruyor
Kültür
Daha büyük bir alan bulmak ve kimliğini keşfetmek için Brooklyn'deki dairesinden ayrılıp Kuzey Kaliforniya'ya giden iklim gazetecisi, kültürünün ve çocukluğunun izlerini sürüyor.
Köklere Dönüş, çok yönlü kimlikleri ve yaşam stilleri aracılığıyla kültürlerini ve köklerini benzersiz bir şekilde koruyup onurlandıran siyahi ve Afrikalı diaspora topluluklarından bireylerin hikayelerinin anlatıldığı bir seri.
Mekdela Maskal, Kuzey Kaliforniya Grass Valley'e dönüşünü bir nevi kendi vücuduna dönüş olarak da görüyor. Disiplinler arası sanatçı ve editör, daha sakin yaşama hedefiyle geçen yaz Brooklyn'deki dairesinden taşındı.
Bu taşınma, onu çocukluğuna da geri götürdü. Yirmi yıl önce babası, Grass Valley'de bir arsa satın almış ve Sierra Nevada Dağları'nın eteklerindeki bu araziye, memleketi Etiyopya'yı hatırlatacak, doğayla iç içe yaşayabileceği bir ev inşa etmişti. Kıtalar ve nesiller değişmesine rağmen değerlerini korumayı başaran Mekdela ile kardeşleri, hafta sonlarını ve yazlarını babalarıyla burada geçirdi. Doğada gezdiler, kaydılar, okçulukla uğraştılar, ağaçlara tırmandılar ve dereler boyunca yürüdüler.
"Şu anda gerçekten olmam gereken yerde olduğumu hissediyorum. Burada, işin dışında daha büyük bir amaç bulma yolundayım. Eskiden bunu yapmam mümkün değildi."
Bugün Mekdela evinin sakinliğinde, iklim değişikliği konusunda uzman bir editör olarak çalışıyor. İşinde çevreye odaklanmış olmakla birlikte, toprakla olan ilişkisini yeniden kurup koruması gerektiğinin farkında. Ayrıca toprakla uğraşmanın ona zihinsel ve fiziksel kuvvet sağladığını da, toprağı ekip biçme gibi bir görevi olduğunu da çok iyi biliyor.
Mekdela, June Ferreira Canedo de Souza tarafından çekilen fotoğrafların düşündürdükleri üzerinden Grass Valley'de doğayla bağını nasıl yeniden keşfettiğini, New York'ta yaşarken hissettiği ve bu geri dönüş yolculuğunun kıvılcımını çakan özlemi ve bu yolculuğun Etiyopya kökeniyle bağını nasıl güçlendirdiğini anlatıyor.
Daha Sakin Bir Yaşam İçin Şehri Terk Etme
"Kesinlikle daha fazla sessizlik istedim. Bunu hem gerçek anlamda hem de New York'tayken vücudumda hissettiğim uğultuyu azaltma anlamında söylüyorum. Hiçbir şey yapmadan oturmak benim için çok önemli ve bunu [burada] yapmak, New York'ta olduğu kadar suçluluk duygusu yaşatmıyor."
"Buraya ilk taşındığımda günler çok uzun gelmişti. Bir gün iki gün gibiydi. İşin çizdiği sınırlar dışında var olmayı, zaman harcamayı ve katkı yapmayı eskisinden daha çok düşünmeye başladım."
Tanıdık Yollar Bulma
Mekdela, Grass Valley'nin kuzeybatısından akan Yuba Nehri'ni ve bu nehrin mülküne yakın yerden geçen derelerini iyi biliyor. Yuvarlak gri taşların üzerine çömeliyor ve vücudunu nehrin berrak sularına daldırabileceği büyüklükte bir alan buluncaya kadar sığ suda yürüyor.
"Buraya daha çok gelmek istiyorum çünkü yolunu neredeyse unuttuğumu gördüm. Hala bazı dönemeçleri bulmaya çalışıyorum."
"Kendime daha az çalışmayı telkin etmem gerekiyor. Vücudum bu işi beynimden daha iyi biliyor."
Tanıdık Yollar Bulma
Mekdela, Grass Valley'nin kuzeybatısından akan Yuba Nehri'ni ve bu nehrin mülküne yakın yerden geçen derelerini iyi biliyor. Yuvarlak gri taşların üzerine çömeliyor ve vücudunu nehrin berrak sularına daldırabileceği büyüklükte bir alan buluncaya kadar sığ suda yürüyor.
"Buraya daha çok gelmek istiyorum çünkü yolunu neredeyse unuttuğumu gördüm. Hala bazı dönemeçleri bulmaya çalışıyorum."
"Kendime daha az çalışmayı telkin etmem gerekiyor. Vücudum bu işi beynimden daha iyi biliyor."
Gheralta ve Grass Valley'i Katetme
Birkaç yıl önce Mekdela, babasıyla birlikte kuzey Etiyopya'da bulunan Gheralta Dağları'na tırmandı. Kumtaşı kayalıklara oyulmuş yüzlerce yıllık kiliseler, bu yerin kutsallığına şahitlik ediyor. Mekdela, Grass Valley'nin daha kolay arazisinde dolaşırken aklına sık sık o dağların dar patikalarında yaptıkları yürüyüşler geliyor ve iki yerde birden bulduğu huzuru düşünüyor.
"Fiziksel bir iş yapıyorsam kontrolü vücudum devralıyor. Yapmam gereken iş üzerine çok fazla düşünmüyorum. Kendime daha az çalışmayı telkin etmem gerekiyor. Vücudum bu işi beynimden daha iyi biliyor."
Toprağa Bakma, Ruhu Besleme
Mekdela, Brooklyn'den taşınmadan önce bir yılını Bedford-Stuyvesant mahalle bahçelerindeki çalışmaları belgelendirip destekleyerek geçirmiş. "Oradan çok şey öğrendim. Ama eve döndüğümde, oradaki işleri kendim için devam ettiremeyecekmişim gibi hissederdim."
Mekdela, Batı Yakası'na taşındıktan sonra kendi sebze bahçesini kurdu. Sebze yetiştirmek, Mekdela için kendini bulmanın ve toprakla bağ kurmanın en hızlı yollarından biri.
"Şahinlerin yukarıda dolaşmalarına bayılıyorum. Genellikle iki tane oluyorlar ve ben hamakta yatarken üzerimde daireler çiziyorlar. Bu, çok farklı bir izlenme hissi. Diğer türlerin beni nasıl gördüğünü bilmemek, bana özgürlük veriyormuş gibi geliyor. Bu, çok güzel bir duygu. Onların gözünde ne olduğuma dair en ufak bir fikrim bile yok."
Oyunun Gücünü Hatırlama
"Küçükken bir keresinde evin önündeki büyük çam ağacına tırmanmıştım. Çıkabildiğim kadar çıkmıştım. Yukarıdan bir uçak geçtiğini, uçağın pilotunu seçebildiğimi ve 'Demek ki çok çıkmışım!' dediğimi hatırlıyorum."
"Oyunlar oynadığımı ve kendimi özgür hissettiğimi hatırlıyorum. Sanırım babam, buradaki hayatımızın böyle olmasını istemişti."
Bağımsızlığı ve Kimliği Keşfetme
"Kendim üzerine düşünecek çok zamanım var... Doğadayken kendimi hiç kaybolmuş, vücudumun dışına çıkmış gibi hissetmedim."
"Burada, işin dışında daha büyük bir amaç bulma yolundayım. Eskiden bunu yapmam mümkün değildi. Şu anda gerçekten olmam gereken yerde olduğumu hissediyorum."
Kreatif Direktör: Ladin Awad
Yazan: Ruth Gebreyesus
Fotoğraflar: June Ferreira Canedo de Souza
Video: Rodan Tekle