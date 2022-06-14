Ev Yapımı: Mekdela Maskal'ın New York'tan Ayrılıp Kendini Kaliforniya'da Bulma Hikayesi

Mekdela, Brooklyn'den taşınmadan önce bir yılını Bedford-Stuyvesant mahalle bahçelerindeki çalışmaları belgelendirip destekleyerek geçirmiş. "Oradan çok şey öğrendim. Ama eve döndüğümde, oradaki işleri kendim için devam ettiremeyecekmişim gibi hissederdim."



Mekdela, Batı Yakası'na taşındıktan sonra kendi sebze bahçesini kurdu. Sebze yetiştirmek, Mekdela için kendini bulmanın ve toprakla bağ kurmanın en hızlı yollarından biri.



"Şahinlerin yukarıda dolaşmalarına bayılıyorum. Genellikle iki tane oluyorlar ve ben hamakta yatarken üzerimde daireler çiziyorlar. Bu, çok farklı bir izlenme hissi. Diğer türlerin beni nasıl gördüğünü bilmemek, bana özgürlük veriyormuş gibi geliyor. Bu, çok güzel bir duygu. Onların gözünde ne olduğuma dair en ufak bir fikrim bile yok."