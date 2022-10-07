Department of Nike Archives

Geçmişten aldığımız ilhamla geleceği hayal ettiğimiz yer.

Rebels Are Never Done

Department of Nike Archives

Asiler Pes Etmez

Oregon State Lise Atletizm Şampiyonasını kaçırmaktan dünya sahnesinde rekor kırmaya kadar Steve Prefontaine, bize cesaretin altın madalya kazanmaktan önemli olduğunu gösterdi. OG Nike yıldız...

Dinlemeyi Asla Bırakma

Department of Nike Archives

Dinlemekten Vazgeçme

Bill Bowerman sadece bir yenilik öncüsü değildi. Aynı zamanda sorun çözücü bir kişiliğe sahipti ve bize sorunun büyüklüğü ne olursa olsun ilk adımın dinlemek olduğunu öğretti…

Sonu Gelmeyen Meydan Okuma Geleneği: Circa 72

Department of Nike Archives

Geleneklere Meydan Okumaya Devam

Statükoyu zorlamamızla tanınıyoruz. En yeni koleksiyonumuz olan Nike Circa 72, geçmişteki yeniliklerimizi yeni nesiller için yeniden yorumluyor.

Yenilenmenin Sonu Yok: Pegasus: Dayanıklı ve Hızlı Koşu Ayakkabısı

Department of Nike Archives

Yenilemeye Devam

Son kırk yıl içinde Pegasus, işlevsel bir koşu ayakkabısından dikkate alınmayan bir modele ve günümüzde Nike'ın en çok sevilen temel stillerinden birine dönüştü. En popüler koşu ayakkabımızın...

Yükselmeye Devam: Kadın Futbolunun Yükselişi

Department of Nike Archives

Yükselmeye Devam

1999 takımının dünyanın her bir yanındaki sporcular için sporu ileriye taşıyan tarihi zaferinden ilham al.

Sorgulamaya Devam: NSRL

Department of Nike Archives

Sorgulamaya Devam

Nike Spor Araştırma Laboratuvarının, spor biliminde yeniliğin temelini nasıl attığını öğren.

Harekete Devam: Hızın Gen Bilimi

Department of Nike Archives

Harekete Geçirmeye Devam

Mercurial, hızın bir sporcu özelliği olmanın ötesine geçerek bir yaşam stili haline geldiği yeni bir futbol dönemini başlattı.

İlham Vermeye Devam: Reklam Devrimi

Department of Nike Archives

İlham Vermeye Devam

Nike, yenilikçi ürünleri kadar aynı derecede çığır açan ikonik reklamlarıyla da kendini göstermiştir. Bizi etkileyen reklamları keşfet ve bunların modern versiyonları hakkında bilgi edin.

Hayal Kurmaya Devam: Air'in Gücü

Department of Nike Archives

Hayal Kurmaya Devam

Air'in tüm zorluklara rağmen kültürün ötesine geçmesini sağlayan hikayeler, şaşırtıcı anlar ve cesur kararların arka planını öğren ve kendi ikonik modellerini yaratmak için ilham al.

Kalıpları Kırmaya Devam: Waffle Zihin Yapısı

Department of Nike Archives

Kalıpları Kırmaya Devam

Kahvaltıdan ilham alarak koşu ve yeniliğin geleceğini kalıcı olarak değiştiren Waffle Racer'ın geçmişini ve stilin, yaşamın tüm alanlarından yaratıcı isimlere ilham vermeye nasıl devam ettiğini...

Engelleri Aşmaya Devam: Joan Benoit Samuelson'ın Mirası

Department of Nike Archives

Engelleri Aşmaya Devam

Joan Benoit Samuelson'ın 1984'te ulaştığı olağanüstü maraton zaferi, kadın sporcuların neler yapabileceğine ilişkin algıları yerle bir etti. Bu önemli olayı ve zafere kimlerin katkıda bulunduğunu...

İz Bırakmaya Devam: Swoosh

Department of Nike Archives

İz Bırakmaya Devam

Nike'ın ikonik logosunun 50. yılını kutlarken bu logonun nasıl doğduğunu ve geçirdiği zor günleri hatırlıyoruz.