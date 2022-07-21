Rebels Are Never Done

Pre'nin zamansız ölümünden bu yana neredeyse 50 yıl geçti ama OSP'de attığı tohumlar çiçek veriyor. Koşu kulübü, her yıl High Wall Yarı Maratonu adı altında marttan ekime kadar 5K ve 10K yarışları düzenliyor. Sivillerin 150 kişilik koşu kulübüne koşularda katılmasına izin veriliyor ve bu bazen mahkumların dış dünyayla tek iletişim şansı oluyor. Katılmak için mahkumların 18 ay iyi hal göstermesi gerekiyor ve bir bekleme listesi var.

Tüm dünyadan koşucular Eugene'deki Pre'nin Anıtını ziyaret ediyor ve koşunun sadece hızlı olmaktan ibaret olmadığını, cesurca kendin olmak da gerektirdiğini herkese gösteren sporcunun anısına çiçekler, maraton numaraları ve umutlarıyla hayallerini yazdıkları mektuplar bırakıyorlar. Oregon State Cezaevi Koşu Kulübündeki çoğu koşucu Pre'nin Anıtını asla ziyaret edemeyecek olsa bile kulüp, 1997 yılında bunun kurulması için bağış topladı.