Hamilelik Sırasında Yoğun Antrenmanlar Yapılabilir mi?

Spor salonuna gitmeyi seven biriysen hamile kaldıktan sonra aklına şu soru gelmiş olabilir: Antrenmanlarımın yoğunluğunu azaltmam gerekiyor mu? Bu soruyu merak etmenin iyi bir nedeni var: Doğum öncesine yönelik antrenmanların çoğu, "hafif" veya "orta düzey" olarak sınıflandırılır ama sen daha yoğun antrenmanlar yapmayı tercih edebilirsin.

Yorulmaya başladıysan veya yoğunluğu azaltmaya hazırsan bunu yapmakta özgürsün. Bunun dışında, algılanan efor derecesini (RPE) kullanabilirsin. 0'dan 10'a uzanan bu ölçekte 0, kanepeye uzanıp Netflix izlemeye, 10 ise gelmiş geçmiş en zor antrenmanını yapmaya karşılık gelir. Kaliforniya'nın Oakland kentinde sertifikalı kadın hastalıkları uzmanı ve Nike Bir Anne Gibi Hareket Et programının danışma kurulu üyesi olan Dr. Amanda Williams, yoğunluğu 10 üzerinden 7 veya 8 seviyesinde tutmanı söylüyor. (Normalde kullanılan nabız metriğinden farklı, değil mi? Çünkü Dr. Williams, bu kuralın eskide kaldığını düşünüyor.)

Elbette herkesin 7'si veya 8'i farklı olacaktır. Ayrıca hamileliğin 18. haftasında sana 7 gibi gelen antrenman, hamileliğinin 32. haftasında 7 gibi gelen antrenmandan çok farklı olabilir. Wisconsin'in Verona kentindeki Prenatal and Postpartum Fitness Consulting'in sahibi ve egzersiz fizyoloğu Catherine Cram, şöyle diyor: "Hamilelik, sırtında çanta taşımaya benzer. Her hafta o çantaya büyük bir taş koyarsın. 20. haftada yaptığın bir iş, hamileliğin sona yaklaştığında sırt çantan dolu olacağı için sana çok daha zor gelir. Bunun nedeni, formdan düşmen değil. Aslında daha çok efor harcıyorsun."

Bu değişime ayak uydurmak istiyorsan vücuduna kulak vermelisin. Dr. Williams, "Bu, kişiden kişiye değişir. Nasıl rahat ediyorsan öyle yapmalısın." diyor. İşte yapman gerekenler.