Sonu Gelmeyen Meydan Okuma Geleneği: Circa 72

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Department of Nike Archives
Statükoyu zorlamamızla tanınıyoruz. En yeni koleksiyonumuz olan Nike Circa 72, geçmişteki yeniliklerimizi yeni nesiller için yeniden yorumluyor.
Kendini ifade etmek istediğinde her zaman elinin altında olan çok yönlü Windrunner, destekleyici Swoosh spor sütyeni ve renkli Waffle One gibi ikonik temel stillerimiz sana var olması doğal tasarımlarmış gibi gelebilir.
Ama bu aslında doğru değil; bu stillerden her birinin başlangıç noktası, cesurca yeni bir yöne adım atmamızı temsil eden bir fikirdi. Circa 72 koleksiyonu işte bu cesaret ve yenilikçiliğe saygı duruşunda bulunuyor. 50 yıllık mirastan ilham alan Circa 72 koleksiyonu, ikonik Nike modellerini yeni nesil sporcular için baştan yaratıyor.
1978, Orijinal Windrunner Taslağı, Diane Katz
1979, Orijinal Kadınlar İçin Windrunner (Satışa sunulmadı)
1976, "Baby Teeth" Logosunun Çıkışı
2022, Nike Sportswear Dörtgen Kesimli Kadın Tişörtü
1976, "Baby Teeth" logosu, Geoff Hollister
1978, Orijinal Windrunner Taslağı, Diane Katz
1979, Orijinal Kadınlar İçin Windrunner (Satışa sunulmadı)
1976, "Baby Teeth" Logosunun Çıkışı
2022, Nike Sportswear Dörtgen Kesimli Kadın Tişörtü
1976, "Baby Teeth" logosu, Geoff Hollister
Örneğin Portland, Oregon'da sezon dışındaki antrenmanlar sırasında yağmur altında kalan koşuculara yönelik olarak ve işlevselliğe odaklanarak tasarlanan Windrunner'ı ele alalım. Nike'ın ilk profesyonel eğitim almış giysi tasarımcısı olan Diane Katz ve Nike'ın üçüncü çalışanı olan Geoff Hollister, 1978 yılında spor giysisi kategorisinde yok denecek kadar az ürün varken Windrunner'ı tasarladı. Katz hava koşullarına dayanıklı kayak kumaşlarından ilham aldı ve fikrini gerçeğe dönüştürmek için yola çıktı.
Süreç yapboz gibiydi. Katz bu teknik kumaşı; hareket kabiliyeti sunan, nefes alabilen, uzun ve kısa koşulara uygun bir hale getirmek üzerine çalışıyordu. Bunların yanında çatışan fikirlerini bir araya getirip çekici bir tasarım oluşturması da gerekiyordu. Yorulmadan çalışarak çok sayıda ceket prototipi oluşturdu ve sonunda bugün tanıdığın ünlü silüeti ortaya çıkardı.
Katz ve Hollister işini yapmıştı. Ancak Windrunner hemen onay alamadı. Ceket, şirket ile deneyimli bir spor giyim tasarımcısı arasındaki ilk iş birliğiydi ve şirket, ceketi en küçük ayrıntısına kadar inceledi.
Windrunner'ın alanında ilk ve hemen kabul görmemiş bir stil olduğuna inanmak zor olsa da gerçek bu. Yıllar içinde Nike'ın giysi ve sneaker serileri önceki modellerin sınırlarını zorlamaya ve gelecek modellere ilham vermeye devam etti.
Circa 72 koleksiyonunda sadece sınırları zorlama geçmişimizde yeri olan ve Oregon'daki ilk ürünlerimizden alınan renklere ve desenlere sahip olan temel ürünler bulunur. Koleksiyonun spor sütyeni, antrenman ceketi ve tişört gibi önemli parçalarında, Geoff Hollister'ın Nike sektörde yerini bulurken gerçeğe dönüştürülen asi fikirlere atıfta bulunan "baby teeth" blok harfli yazısı bulunur.
Circa 72 koleksiyonu, tamamen Nike'ın yenilik ve icat geçmişine saygı duruşunda bulunur. Bu stiller, büyük fikirleri ve 50 yılın ardından hala önemini koruyan hayalleri temsil eder. Her bir Circa 72 stili, geçmişe atıfta bulunurken gelecek için yeniden tasarlandı ve baştan üretildi.