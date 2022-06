Sonu Gelmeyen Meydan Okuma Geleneği: Circa 72

Kendini ifade etmek istediğinde her zaman elinin altında olan çok yönlü Windrunner, destekleyici Swoosh spor sütyeni ve renkli Waffle One gibi ikonik temel stillerimiz sana var olması doğal tasarımlarmış gibi gelebilir.



Ama bu aslında doğru değil; bu stillerden her birinin başlangıç noktası, cesurca yeni bir yöne adım atmamızı temsil eden bir fikirdi. Circa 72 koleksiyonu işte bu cesaret ve yenilikçiliğe saygı duruşunda bulunuyor. 50 yıllık mirastan ilham alan Circa 72 koleksiyonu, ikonik Nike modellerini yeni nesil sporcular için baştan yaratıyor.