Bebek Sahibi Olduktan Sonra Ruh Sağlığına Nasıl Odaklanabilirsin?

Yaklaşık 40 hafta boyunca karnında bir insan büyüttün. Üstelik doğuma saatlerini, belki de günlerini verdin. Bu durumda yorgun, bunalmış hissedebilir ve duygusal gelgitler yaşayabilirsin. Üstelik bu çok ciddi sorunlara yol açabilir: Yeni doğum yapan insanlardan bazıları, kayıp yaşamanın getirdiği akla hayale sığmaz bir şok ve yasla başa çıkmak zorunda kalıyor. Diğerleri ise doğum sonrası kaygı bozukluğu, depresyon veya diğer klinik hastalıklarla mücadele ediyor. Sen de bunları yaşıyorsan lütfen en kısa sürede bir uzmanla iletişime geç.

Doğum sonrasını daha sorunsuz atlatıyorsan bile her şeyin sana zor gelmesi çok normal. Hatta doğum yapan yeni ebeveynlerin %80'i, doğum yaptıkları hafta veya bir sonraki hafta lohusa sendromu yaşar.

Kaliforniya'nın Oakland kentinde kurul sertifikalı kadın hastalıkları uzmanı ve Nike Bir Anne Gibi Hareket Et programının danışma kurulu üyesi olan Dr. Amanda Williams, "Doğum sonrasında karşılaşılan zorlukları çok hafife alıyoruz." diyor. "İnsanlar doğum hakkında o kadar endişeleniyor ki doğum sonrasının ne kadar zor olabileceğinin farkına varmıyor."

Fiziksel olarak iyileşirken, hormonal değişikliklerden geçerken ve bebeğinle ilgilenirken ilk birkaç haftanın nasıl geçeceğini kestirmen zor olur. Ancak kendine de zaman ayırmalısın. Bu yazının devamında, ilk haftaların zorluğuyla başa çıkma ve zihinsel sağlığı koruma üzerine uzmanlar tarafından desteklenen beş öneriyi ele alacağız.